Obras de revitalização do Parque da Lagoa da Maraponga devem iniciar em agosto

As obras de requalificação do Parque Estadual da Lagoa da Maraponga, localizado na avenida Godofredo Maciel, em Fortaleza, devem ser iniciadas no mês de agosto. A confirmação foi feita pelo titular da Secretaria Executiva da Regional 10, Márcio Martins.

Reformas no Parque chegaram a ser iniciadas em 2021, pelo Governo do Estado, mas foram interrompidas poucos meses após seu início.

Conforme Márcio Martins, já foi concluída a limpeza do espelho d’água. “Foram 37 dias consecutivos de trabalho para limpar tanto a água quanto o entorno da lagoa. Quem tem a oportunidade de transitar pela Godofredo Maciel e passar por lá agora consegue ver a lagoa, algo que há tempos não se via”, destacou.

A declaração foi feita durante reunião com o secretariado municipal realizada nesta sexta-feira, 11, no Centro de Eventos do Ceará. O encontro marca um balanço dos seis primeiros meses da gestão.

Com aproximadamente 31 hectares, o Parque da Lagoa da Maraponga é uma Unidade de Conservação (UC). O projeto original de revitalização da Lagoa da Maraponga previa melhorias em uma área de 11 hectares e estava orçado em cerca de R$ 3 milhões.

Em fevereiro de 2025, a Prefeitura de Fortaleza anunciou que um parecer ambiental da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) era o único entrave restante para a retomada definitiva das obras.

Com a liberação do documento, a execução do projeto passaria a ser coordenada de forma integrada: o Governo do Estado será responsável pelas obras estruturais, enquanto o Município cuidará da infraestrutura do entorno.

“Estabelecemos um diálogo com a SOP [Secretaria de Obras Públicas], com o secretário de Infraestrutura do município [André Daher] e com o aval do prefeito Evandro, para que o município também possa aportar recursos e realizar essa obra em parceria, entregando um espaço que a cidade de Fortaleza ainda não conhece”, disse Márcio Martins.

“O objetivo é requalificar esse espaço, com um aporte financeiro maior, que realmente atenda às expectativas, algo que a obra iniciada em 2021, infelizmente, não conseguiu contemplar”, concluiu o secretário da Regional 10.

O POVO entrou em contato com a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) e a Superintendência de Obras Públicas (SOP) para esclarecimentos sobre a previsão de conclusão das obras. Órgãos frisaram que "a iniciativa fortalece a conexão entre infraestrutura e preservação ambiental, está em fase de estudos técnicos e operacionais", mas não houve retorno sobre o prazo.

A Seuma informou que a Lagoa da Maraponga abriga diferentes unidades de conservação que se sobrepõem: uma Área de Proteção Ambiental (APA) municipal, um parque urbano municipal e um parque ecológico estadual. "O órgão realizou um estudo de recategorização de Unidade de Conservação, no qual constam informações sobre fauna, flora, qualidade da água e aspectos geoambientais de toda a região do entorno", disse em nota.

A iluminação pública contará com modernização completa dos itens, etapa que será iniciada após a conclusão das fases de limpeza e infraestrutura, em momento mais avançado da obra. Também estão previstas a instalação de piso intertravado e de um posto da Inspetoria de Proteção Ambiental da Guarda Municipal de Fortaleza (IPAM - GMF), além da organização do ordenamento do espaço pela Prefeitura.

