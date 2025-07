Seara Praia Hotel será demolido para construção de novo superprédio em Fortaleza

Foto: FCO FONTENELE SEARA Praia Hotel será demolido a partir de agosto

O novo superprédio de Fortaleza, localizado na avenida Beira Mar, terá 170 metros de altura. Batizado de Mansão Seara, o arranha-céu ficará no terreno onde funcionou, por 40 anos, o Seara Praia Hotel. A demolição do antigo hotel está prevista para começar em 4 de agosto deste ano.

O Mansão Seara deve superar a altura do One Residencial, atualmente o prédio mais alto de Fortaleza, localizado no Mucuripe, com 166m e 51 pavimentos acima do solo. No entanto, edifícios ainda mais altos devem ser inaugurados nos próximos anos.

Está prevista para 2026 a entrega do Wave Beira Mar, com 172 metros de altura, e, em 2027, da Torre Ivens Monumental, que deve alcançar 174 metros.

Localizado em frente à Praia do Náutico, o Mansão Seara terá 50 andares, divididos entre áreas residenciais e de lazer. Conforme a construtora Moura Dubeux, o prédio terá vista panorâmica de 180° para a orla de Fortaleza, incluindo a Praia de Iracema e a enseada do Mucuripe.

O POVO questionou a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) sobre a Outorga Onerosa para a construção do novo superprédio, com informações de valores e forma de pagamento, mas não recebemos resposta até o fechamento da página.

A Outorga Onerosa permite a construção de prédios acima de 100m, o que não é permitido pelas regras urbanísticas originais de Fortaleza. Em troca, as construtoras oferecem uma contrapartida ao poder público, que pode ser em dinheiro, imóveis ou obras de infraestrutura. Esse recurso está previsto em lei desde 1º de abril de 2015.

Quanto ao início das obras e prazo de entrega, a construtora do Mansão Seara informou que informações só poderão ser fornecidas após o lançamento oficial do empreendimento. O valor geral de vendas (VGV) e o valor das unidades também não foram divulgados.

O projeto prevê uma torre com apartamentos de 350 m², sendo dois por andar, e oito lajes exclusivas de 661 m². O projeto também inclui heliponto com sala VIP, rooftop com vista panorâmica e uma área de lazer que ocupa um pavimento inteiro. Entre os espaços previstos estão spa, academia, salas de massagem, áreas para relaxamento, yoga e pilates, além de uma quadra de tênis de tamanho oficial.

Novo prédio deve superar a altura do One Residencial, atualmente o mais alto de Fortaleza Crédito: Moura Dubeux/Reprodução

Demolição do Seara Praia Hotel

Segundo o Grupo Magalhães Demolição, a demolição do Seara Praia Hotel será a maior já realizada no Brasil e pode levar até dez meses para ser concluída. A mesma empresa foi responsável pela remoção do histórico Edifício São Pedro, na Praia de Iracema.

A demolição do Seara faz parte de um movimento crescente na Beira-Mar de Fortaleza, onde hotéis tradicionais estão sendo substituídos por grandes empreendimentos residenciais de alto padrão. Nos últimos anos, hotéis como Ponta Mar, Vela e Mar, Samburá e Esplanada também foram demolidos.