Prefeitura de Fortaleza lança programa visando melhorar a saúde da Capital

Foto: Lara Vieira/O POVO ANÚNCIO foi feito pelo prefeito Evandro Leitão

Reformas em unidades de saúde, expansão de serviços e modernização da gestão e do atendimento. As ações fazem parte do programa "Saúde que Cuida Fortaleza", voltadas à melhoria da Rede Municipal de Saúde, lançado nessa segunda-feira pela Prefeitura. A iniciativa integra o plano "Fortaleza Inclusiva", apresentado no último dia 14 de julho.

LEIA MAIS | Prefeitura de Fortaleza anuncia prêmio por desempenho e 2.130 vagas em creches e concurso para escolha de nova farda



Um dos principais destaques é a requalificação e expansão de hospitais estratégicos da Capital. Conforme o prefeito Evandro Leitão (PT), será feita a entrega de 30 leitos de UTI e 36 de enfermaria na próxima quinta-feira, 31, no Instituto Doutor José Frota (IJF). O 5º andar da unidade estava em obras desde 2024, que foram interrompidas no final da gestão passada.

“Assumimos essa obra com apenas 50% concluída. Ela estava prevista para setembro, mas conseguimos antecipar a entrega devido à urgência da demanda por leitos de UTI. No total, estamos entregando mais de 60 leitos”, disse Evandro. Segundo o prefeito, o investimento foi de R$ 10 milhões, com apoio do Governo Federal.

Outra requalificação, que deve ser entregue até janeiro de 2026, é a do Hospital Nossa Senhora da Conceição. A unidade tinha 60 leitos. Com a entrega, serão 10 leitos de UTI e 144 de enfermaria.

“O hospital estava em uma situação muito difícil, com paredes praticamente caindo. Fechamos tudo e iniciamos uma obra para fazer um novo hospital”, relatou o prefeito. A unidade atenderá moradores do Conjunto Ceará, Grande Lisboa, Jurema e parte de Caucaia.

Conforme a secretária de Saúde de Fortaleza, Riane Azevedo, a reabertura será feita de forma escalonada. A prioridade será do setor da Maternidade.

Os leitos da Santa Casa de Misericórdia também devem ser reabertos de forma gradual até 31 de dezembro. Segundo a gestão municipal, a meta é disponibilizar 100 leitos até o fim de agosto, mais 100 até o final de outubro e mais 74 até o encerramento de 2025, totalizando 274 leitos.

Outra ação é a reforma de 87 dos 134 postos de saúde da Cidade. Destes, 25 entram em reforma com entrega prevista até o fim de 2025. Um novo posto de saúde no bairro Mondubim também será construído. Ainda passarão por reformas as Unidades de Pronto Atendimento (Upas) dos bairros Vila Velha e Itaperi, com investimento de R$ 1,9 milhão. Durante as obras, os atendimentos devem ser mantidos.

Também está prevista a reforma e ampliação do Hospital da Mulher Dra. Zilda Arns, com a entrega de 18 novas enfermarias e 49 leitos até o final de 2025.

Investimentos para a Atenção Psicossocial

Todos os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) também devem ser revitalizados. Atualmente a Capital conta com 15 Caps em funcionamento e um fechado.

Devem ser construídas duas Unidades de Acolhimento (UAs) – residências temporárias para pessoas com dependência de álcool e outras drogas, em situação de vulnerabilidade – e dois novos Caps: um Infantil, no antigo prédio do Instituto de Previdência do Município (IPM), no Benfica, e um Geral 24h.

Também está prevista para o dia 11 de agosto a inauguração do Centro de Diagnóstico Espaço Girassóis, no bairro Edson Queiroz. A unidade será voltada ao atendimento de crianças e adolescentes com suspeita de transtornos do desenvolvimento, com foco no fechamento de laudos para, posteriormente, encaminhamento aos Espaços Girassóis de cada Regional.

O primeiro Espaço Girassol será entregue no dia 18 de agosto, localizado na Policlínica Dr. José Eloy da Costa Filho, na Regional 5. De acordo com a Prefeitura, a meta é instalar uma unidade em cada Regional até o fim da gestão. Também está prevista a construção de três novos Núcleos de Desenvolvimento Infantil (NDIs).

LEIA MAIS | Um balanço dos primeiros seis meses de Evandro em Fortaleza



Redução de filas de espera para eletrocardiogramas

Outro anúncio foi a da instalação de aparelhos de eletrocardiograma em todos os postos de saúde. A fila de espera para a realização do exame é atualmente a maior da rede municipal de saúde, com 340 mil pessoas aguardando atendimento.

"Será possível realizar o eletrocardiograma diretamente nos postos de saúde, assim que o médico solicitar. Vamos treinar os técnicos de enfermagem para realizarem o exame. O laudo será emitido online, e o resultado já estará disponível na consulta de retorno. Isso evita o encaminhamento para outras unidades", explicou a secretária municipal de Saúde, Riane Azevedo.

Segundo ela, caso o paciente apresente alguma patologia que exija um especialista, ele será encaminhado.



Prefeitura convoca mais de 700 novos profissionais para saúde

A Prefeitura de Fortaleza anunciou, nessa segunda-feira, 28, a incorporação de mais de 700 novos profissionais à Rede Municipal de Saúde em 2025. Uma das principais novidades é a convocação de 411 profissionais da saúde oriundos da extinta Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (Fagifor).



LEIA MAIS | Fortaleza passa a contar com Pelotões da Guarda Municipal nas 12 regionais



O anúncio foi feito durante evento no auditório do Paço Municipal, no Centro. Segundo o prefeito Evandro Leitão, a chamada foi antecipada para atender a demanda crescente dos serviços públicos de saúde. “Estamos convocando 411 profissionais de saúde da extinta Fagifor. O prazo legal para convocação era de três anos, prorrogado até 2028. No entanto, pela necessidade dos serviços, estamos antecipando o chamamento. No total, eram 900 profissionais previstos: 200, já foram chamados, e agora estamos convocando mais 411”, explicou o gestor.



A medida faz parte do “Saúde que Cuida Fortaleza", que reúne um pacote de ações voltadas à reestruturação da rede, reformas em unidades e modernização do atendimento. O programa, por sua vez, integra o plano “Fortaleza Inclusiva", apresentado no último dia 14 de julho.

De acordo com a secretária municipal da Saúde, Ana Riane Azevedo, a distribuição dos novos servidores será feita conforme o perfil e as necessidades específicas de cada unidade. “Esses 411 profissionais serão distribuídos entre os postos de saúde e os nove hospitais da rede municipal, conforme a necessidade de cada unidade, o número de leitos e o tipo de serviço prestado” , pontuou a gestora.



Conforme a secretária, a convocação acontece em meio a um cenário de dificuldades financeiras na SMS. “Foi uma decisão difícil, já que a situação financeira da Secretaria de Saúde não é das melhores. Estamos ‘tirando leite de pedra’ e ajustando tudo de forma sistemática para conseguir aumentar nosso quadro, que é extremamente necessário”, explicou.



Também serão nomeados 82 profissionais aprovados em concurso do Instituto Doutor José Frota (IJF), entre os quais estão 75 profissionais de enfermagem, fonoaudiólogos, dois cirurgiões de mão e dois médicos intensivistas.



Além disso, 260 aprovados no concurso de 2018 para a Rede de Atenção Psicossocial (Raps) devem ser convocados até esta quarta-feira, 30, prazo final para as nomeações. Eles atuarão em unidades como os Centros de Atenção Psicossocial (Caps), postos de saúde e hospitais da Capital.



LEIA MAIS | Prefeitura de Fortaleza anuncia prêmio por desempenho e 2.130 vagas em creches e concurso para escolha de nova farda



Nova gestão nos Postos de Saúde



Outra medida anunciada foi a seleção de novos gestores para todos os postos de saúde de Fortaleza. A mudança busca renovar a coordenação das unidades, fortalecer a atenção primária e alinhar a atuação dos profissionais aos novos objetivos do programa Saúde que Cuida Fortaleza.