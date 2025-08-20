38 famílias da comunidade Maria Tomásia recebem matrículas de imóveis

Foto: Samuel Setubal ￼ENTREGA de matrículas de imóveis na comunidade Maria Tomásia

Foram quase 14 anos de “lutas e mais lutas” para que Ana Lúcia Silva de Queiroz conquistasse a documentação de sua casa. Aos 55 anos, a moradora da comunidade Maria Tomásia, no bairro Jangurussu, faz parte das 38 famílias que receberam na noite de ontem, 19, as matrículas dos imóveis.

A entrega, realizada no auditório da Escola Municipal Rosa da Fonseca, certifica a posse definitiva dos domicílios às famílias em processo de regularização fundiária na localidade. As documentações oficiais são registradas em cartório, com a emissão de matrículas.

“Hoje é um dia muito feliz, porque para mim é uma das conquistas que eu sempre lutei. E valeu a pena esperar, muito a pena mesmo”, diz Ana Lúcia. “É importante a gente ter um lugar para dormir, saber que aquele lugar foi Deus que nos deu, porque, logo no começo, eu passei muita necessidade aqui”.

A solenidade contou com a participação do prefeito Evandro Leitão (PT) e do secretário do Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza (Habitafor), Jonas Dezidoro, entre outras autoridades.

Ana Lúcia Silva de Queiroz foi uma das moradoras da comunidade Maria Tomásia que conqusitou a documentação Crédito: Samuel Setubal

Para Francisca Maria Farias, 58, que vive na comunidade há nove anos, o momento representa uma vitória conjunta: está recebendo os “papéis da casa” ao lado da filha e dos netos.

“Essa casa eu já adquiri de outra pessoa, aí como foram refeitos todos os documentos das casas, eu fiz o da minha. Tive essa oportunidade e a minha filha fez o dela também”, explica. “É um bem maior que a gente tem que ter na nossa vida. Primeiro Deus, depois a família, e a nossa casa”.

De acordo com Evandro Leitão, em torno de 40 mil processos estão tramitando na Habitafor. Desse total, cerca de 30% a 40% estariam em “uma fase bem adiantada”.

Quem também aguarda o recebimento dos papéis no auditório é o casal Edna, 43, e Paulo Silva, 55. A casa própria foi conquistada há dois anos, mas a gerente de supermercado ressalta que a documentação representa uma aprovação definitiva de todo o esforço.

“As pessoas mais antigas do bairro relatam a dificuldade de não terem conseguido o papel antes. Nós chegamos e Deus fez a coisa acontecer, porque a gente estava ajeitando a casa e na outra semana a prefeitura passou fazendo o cadastro”, reflete o marceneiro Paulo Silva. “E agora faz o quê? Uns seis, sete meses, e nós vamos receber o papel”.

Na manhã de hoje, 20, o prefeito Evandro Leitão, acompanhado do secretário da Habitafor, e do governador do Ceará, Elmano de Freitas, devem participar da entrega do Residencial Ana Carla Pereira, do Reassentamento Lagoa do Urubu. No total, 64 novas moradias serão entregues às famílias.

