Da promessa ao abandono: a realidade dos conjuntos habitacionais na periferia de Fortaleza

Ao sul do bairro Jangurussu, em Fortaleza, o conjunto habitacional José Euclides surge imponente. O concreto em tons creme e bege sem vida dos grandes blocos contrasta com a vida que acontece energizante entre as ruas, becos e vielas.

Moradores conversam nas calçadas. Pequenos bares e mercados funcionam tão atentos quanto os olhares, ligeiros para perceber movimentações diferentes e pessoas desconhecidas. Crianças brincam, pulam, esbanjam o fôlego da infância.

Ao perceber a equipe do OPOVO+, uma senhora de idade avançada se aproxima curiosa. Sérgio Farias, morador, militante do MTST e companhia durante a visita, se adianta: “É um pessoal do jornal. Estão fazendo matéria”.









Nenhuma outra explicação se faz necessária. A senhora aponta para uma poça de esgoto estourado e, em tom de pura indignação, denuncia: “Tudo aqui é assim. Um abandono só. É bom que mostrem mesmo”.

Abandonados. Esse é um sentimento compartilhado por aproximadamente 100 mil pessoas que moram nos sete maiores conjuntos habitacionais na periferia de Fortaleza, entregues entre 2011 e 2021, conforme dados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Habitacional (Habitafor).

Sem coleta de lixo semanal, sem agentes de saúde e sem correios, os moradores precisam conviver também com o preconceito. O abandono e a violência coexistem em um círculo que se retroalimenta e nega dignidade a quem um dia sonhou com uma vida melhor a partir da casa própria.

Políticas habitacionais e o sonho da casa própria

Doreen Massey, cientista social e geógrafa britânica, defende que o desenvolvimento do conceito de casa, assim como o da sua diferenciação do simples conceito de abrigo, ocorre paralelo à definição, por parte do homem, de conceitos como território, lugar e paisagem.

A casa, como propriedade, estabelece relações entre indivíduos e entre grupos sociais, passando eventualmente a ser identificada com a ideia de poder. Como poder, se distancia do direito fundamental social e vira mercadoria.

Sem a regulamentação do Estado, essa mercadoria se torna valiosa e inacessível. A variação de preço fica a cargo da esfera privada e a habitação passa a ser empregada como estoque de capital, deixando de estar à disposição de quem dela precisa.

Como consequência, o déficit habitacional cresce. De 2019 a 2022, o Brasil totalizou um aumento de 4,2% no total de déficit, totalizando seis milhões de domicílios, segundo pesquisa da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades.

Déficit habitacional por região

​

A pesquisa, divulgada em 2024, revelou que a predominância do déficit habitacional no país é em famílias com até dois salários mínimos de renda domiciliar (74,4%), chefiada por mulheres (62,6%) e pessoas pretas e pardas (66,3%).

Em Fortaleza, se considerado o número de famílias no Cadastro Único (CadÚnico) e beneficiárias do Bolsa Família em abril e maio de 2023, o déficit habitacional total era de 146.490 domicílios, segundo dados do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).

Problema histórico, a necessidade de enfrentamento à escassez de moradia digna perpassa importantes fases sociopolíticas do País. O sonho da casa própria deixa de ser uma vontade individual, se liga à vontade coletiva e passa a moldar políticas e cidades.

Foto: Reprodução/ Arquivo pessoal Renato Pequeno, professor do Instituto de Arquitetura, Urbanismo e Design da UFC, coordenador do Lehab e pesquisador do Observatório das Metrópoles

Criados para suprir a demanda habitacional urbana, os grandes conjuntos habitacionais surgem na história de Fortaleza por meio do Banco Nacional de Habitação (BNH), criado em 1964.

Renato Pequeno, professor do Instituto de Arquitetura, Urbanismo e Design da UFC, coordenador do Laboratório de Estudos da Habitação (Lehab/UFC) e pesquisador do Observatório das Metrópoles, explica que o BNH, apesar de viabilizar a construção de grandes conjuntos, era destinado à população com condição de pagar pelas prestações dos imóveis vendidos.

“Poucos foram feitos para atender a população realmente de baixa renda, mas esses que foram construídos para população de baixa renda, acabaram atendendo as famílias que eram desterritorializadas”, completa.

Os conjuntos atendiam aos projetos de desterritorialização da população e, antes de tudo, visavam à remoção de favelas. Um exemplo apontado por Renato é a população que vivia no Arraial Moura Brasil, onde hoje é o Hotel Marina Park, deslocada para o Conjunto Palmeiras.

Apesar de representar uma política de habitação significativa, o BNH, além de não atender a parcelas mais pobres da população, gerou outros graves problemas sociais com a concentração de milhares de famílias em bairros periféricos sem infraestrutura e equipamentos sociais.

A crise financeira e econômica que assolou o Brasil durante a Ditadura Militar levou os milhares de beneficiados pelo BNH à inadimplência, e sem dinheiro para manter as atividades, o banco faliu em 1986.

BNH: da criação à extinção

​

“Após a extinção do BNH, o Brasil fica órfão de políticas habitacionais significativas durante quase 20 anos. Os recursos para habitação só retornam a partir do governo Lula, através do Ministério das Cidades e, mais especificamente, com a criação do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e do programa Minha Casa Minha Vida”, diz Renato.

Memória: BNH no OPOVODOC

Minha Casa Minha Vida: maior e mais importante política habitacional do Brasil repetiu erros de antecessor

Quando o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) surge, em 2009, uma das preocupações era evitar grandes concentrações populacionais, a fim de não cometer o mesmo erro do programa anterior.

Os contratos iniciais do PMCMV previam projetos de, no máximo, 500 famílias. “Era uma maneira de fazer com que os vazios urbanos bem localizados, em áreas com infraestrutura, pudessem ser destinados para habitação de interesse social, mas esqueceram de combinar com o mercado imobiliário e com o setor da construção civil”, completa Renato.

Foto: FCO FONTENELE Após alteração no PMCMV, grandes conjuntos passaram a surgir em vazios urbanos, concentrando milhares de pessoas em áreas periféricas

O professor Renato Pequeno explica que esses dois agentes não viabilizaram o avanço do programa nos primeiros anos, pois só aceitavam colaborar se pudessem construir em grandes quantidades e de forma rápida. Ação possível apenas em grandes vazios urbanos na periferia.

Quando foi liberada a segunda fase do PMCMV, uma mudança passou a permitir conjuntos de até 5.000 unidades. Foi quando passaram a surgir os primeiros grandes conjuntos periféricos de Fortaleza.

Produção Habitacional em Fortaleza (2011-2021)



​

Primeiro o Cidade Jardim 1, depois o Cidade Jardim 2 e, em seguida, o José Euclides, o Alameda das Palmeiras e o Luís Gonzaga. Todos eles construídos em um setor da cidade desprovido de infraestrutura e equipamentos sociais. E aonde não tem infraestrutura e equipamento social, não tem Estado.

Diferente do BNH, as construções do PMCMV atendiam principalmente as populações de baixa renda e moradores das áreas de risco. Renato pequeno sintetiza: “Como costumamos dizer, o Minha Casa Minha Vida é só o minha casa, porque a minha vida na cidade não existe.”

“Quando isso aqui (o conjunto) foi entregue, não tinha escola. Um ônibus escolar vinha pegar as crianças às cinco da manhã e, às vezes, dava duas da tarde e eles ainda não haviam voltado”, conta Sérgio Fárias, morador do conjunto José Euclides.

Foto: FCO FONTENELE Sergio Farias, lider comunitário no José Euclides

O grande conjunto, concluído em duas etapas nos anos 2017 e 2018, tem 2.992 unidades divididas em blocos com 16 apartamentos cada. Entregue inicialmente sem escolas, creches ou linhas de ônibus, os moradores se uniram para lutar por seus direitos.

Sérgio explica que, somente após muita luta dos moradores, um galpão nas proximidades do conjunto foi adaptado para servir como escola provisória. A previsão era de que as crianças estudassem no local durante um ano, mas a situação se estendeu durante três.

Somente em 2022, duas escolas foram entregues, uma no José Euclides, onde Sérgio reside com a família, e outra no Residencial Luiz Gonzaga, outro conjunto habitacional próximo. As unidades foram nomeadas de Escola Municipal Professor Asthon Guilherme da Silva e Escola Municipal Rosa da Fonseca.

Quando pensam nos conjuntos, pensam em violência. Os moradores pensam em luta coletiva

Com o dobro do tamanho do José Euclides, o conjunto habitacional Alameda das Palmeiras é uma cidade dentro da cidade. São 4.992 unidades entregues em duas etapas entre 2016 e 2018.

Localizado no bairro Pedras, para ter acesso a outros bairros mais centrais e retornar, os moradores precisam passar pela BR-020, com um retorno quase em Maracanaú.

“Quando os moradores precisam resolver algo no Centro, eles costumam falar ‘vou ali na cidade’ ou ‘vou ali em Fortaleza’. É tão longe que alguns nem associam que ainda somos de lá”, comenta Cyra Nara, moradora e Agente de Cidadania e Controle Social.