Fechados há dois anos, Zoológico e Horto de Fortaleza seguem sem data para serem reabertos

Foto: FCO FONTENELE ￼PARQUE Ecológico do Passaré passa por requalificação desde 2023

O Parque Ecológico do Passaré, que também inclui o Zoológico Municipal Sargento Prata e o Horto Florestal Falconete Fialho, foi interditado devido às reformas de expansão e requalificação em março de 2023. As obras foram concluídas em julho de 2025, segundo a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf). O espaço, porém, segue fechado para o público por tempo indefinido, e sem nenhuma previsão oficial para a reabertura.

Segundo a Autarquia de Paisagismo e Urbanismo de Fortaleza (URBFor), a principal motivação para ainda não se ter uma data oficial para novas visitas são os recentes trabalhos de acolhimento realizados pelo Zoológico Municipal, em operação conjunta com o Ibama, a Semace e Polícia Rodoviária Federal.

Na última quarta-feira, 24, o parque recebeu 17 novos animais vindos do estado do Pará. Entre as espécies acolhidas, há uma anta, cinco quatis, cinco grivetis, três papagaios-do-mangue, duas maracanãs, um anu-branco e um jabuti.

Rafael Martins, diretor de conservação e monitoramento do Zoológico, informou que os animais passarão por 45 dias de quarentena e cuidados especiais, incluindo exames, acompanhamento veterinário e retirada de parasitas, caso necessário.

A entidade ainda detalha que tanto os novos animais, quanto os mais de 200 que vivem no Zoológico já haviam sido realocados para áreas reservadas durante as obras e passam por um período de adaptação em recintos requalificados, planejados para oferecer conforto e segurança de acordo com cada espécie. Além disso, o processo está sendo acompanhado diariamente por biólogos e médicos veterinários.

“Ainda não há prazo definido para a reabertura do espaço. O foco da gestão, neste momento, é garantir o bem-estar dos animais e o sucesso da adaptação nos novos recintos. Somente após a conclusão dessa etapa, conduzida com respeito, paciência e técnica, será possível avaliar o momento adequado de reabrir as portas para visitação pública”, explicou a Autarquia em nota.

Histórico da requalificação

A primeira fase da requalificação do Parque Ecológico do Passaré foi iniciada em 2020, com foco nas estruturas dos arredores: calçadão, caramanchões, estacionamento, areninha, trilhas e equipamentos de lazer. Ao todo, nesta fase foram requalificados 12 mil m² e investidos R$ 9 milhões. O equipamento chegou a ser reaberto em abril de 2022.

O Parque voltou a ser fechado para a segunda fase de urbanização e requalificação em março de 2023, com o orçamento original de cerca de R$ 23 milhões.

As obras incluíam novos passeios, portões de acesso e um prédio administrativo com Escola Ambiental, vestiários e centro de convivência, além da construção de novos recintos para ampliar o número de animais.

Em 2024, a Prefeitura chegou a anunciar que as obras acabariam em junho. Em julho, no entanto, foi informado que os recintos antigos dos animais residentes precisavam passar por reformas também. O prazo da obra foi ampliado.

Em novembro, o ex-prefeito José Sarto divulgou nas redes sociais uma nova data para a reabertura: dezembro de 2024. Apesar disso, o Parque continuou fechado.

