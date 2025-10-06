O POVO e Fundação Demócrito Rocha estão presentes na Bienal de Pernambuco

Foto: Wilton Cavalcante/O POVO ￼ESTANDE da FDR é palco de lançamentos na Bienal de Pernambuco

A Fundação Demócrito Rocha (FDR) e O POVO estarão presentes com estande na XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco. Aberta no último dia 3/10, seguirá até o dia 12 no Centro de Convenções de Olinda (PE).

O espaço terá como tema a celebração do centenário de nascimento do pernambucano Luiz Marinho, um dos dramaturgos mais premiados do País. A programação inclui lançamentos de livros, bate-papos e outras ações especiais.

A participação da FDR na Bienal do Livro de Pernambuco busca fortalecer a sua linha editorial no Nordeste, como um primeiro passo para a ampliação, aproveitando o momento dos 100 anos de Luiz Marinho para lançar mais títulos de autores nordestinos.

A presença se alinha ao tema da Bienal, "Ler e sentir cada palavra", com o propósito da editora de tornar a literatura mais acessível por meio de diferentes formatos, como audiobooks, livros digitais e peças de teatro.

Bienal de Pernambuco lança adaptação de peça teatral

Uma das peças teatrais de Luiz Marinho, "Foi um dia...", editada em livro com pela FDR, será lançada na Bienal com a presença dos quatro filhos do autor: Joaquim Falcão, Catarina Falcão, Carolina Falcão e Chico Marinho, que é editor-chefe de Audiovisual e Fotografia do O POVO.

O livro resgata a tradição oral e o teatro popular. O lançamento terá também o professor Anco Márcio, docente da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que pesquisa a obra de Luiz Marinho.

O dramaturgo escreveu 14 peças teatrais que lhe renderam prêmios como o Molière e a premiação da Academia Brasileira de Letras. A ilustração do estande do O POVO e da FDR e do livro "Foi um dia..." é assinada pelo pernambucano Hugo Melo, que usou elementos baseados no Movimento Armorial para ressaltar a arte com base na cultura popular nordestina, trazendo muitas cores.

Deglaucy Jorge Teixeira, gerente educacional da FDR, explica como surgiu o interesse de participar da Bienal do Livro de Pernambuco: “O nosso interesse partiu da própria XV Bienal Internacional do Livro do Ceará deste ano, que foi de muito sucesso para as Edições Demócrito Rocha (EDR), em que vimos a importância de expandir e aproveitar o momento dos 100 anos de Luiz Marinho”.

Além dos lançamentos, a FDR trará promoções buscando promover uma leitura mais acessível para todos, principalmente por meio dos preços dos livros, como tem feito com produção de livros em outras mídias, como audiobook e e-book.

"É fundamental mostrar que a Fundação, acima de tudo, é nordestina. Nós temos esta linha editorial e precisamos fortalecer essas parcerias com todos os estados do Nordeste. Iniciaremos esta expansão por Pernambuco", afirma Deglaucy.

Confira outros lançamentos da Bienal de Pernambuco

Outra obra que será lançada na Bienal de Pernambuco é “Mariquinha Maricota”, uma peça de teatro adaptada para narrativa literária. Escrita por Luciano Lopes, comediante que interpreta a personagem Luana do Crato.

Este livro apresenta QR Codes que remetem às músicas-tema da obra e tem ilustrações de Cival Einstein. O lançamento, no dia 5/10, contará com uma contação de história dramatizada pelo próprio autor.

“É uma história com muito movimento, ação e suspense. É muito divertida. E uma característica que fortalece a temática da Bienal, que é ‘Ler e sentir cada palavra’, pois este livro também pode ser ouvido por meio da sua trilha sonora. Então, podemos sentir a história, ouvindo as músicas. O texto escrito, o texto verbal e a música, fazem parte dessa contação. Ou seja, eu posso sentir as palavras por diferentes meios”, diz Deglaucy.

No dia 9 de outubro, haverá o lançamento do livro "Universidade Social: desafios e avanços" com a autora Cicília Raquel Maia Leite. A discussão abordará temas como educação, democracia, inclusão e o papel das universidades públicas.

A escritora é reitora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) e colunista do O POVO.

Já no dia 11 de outubro, às 16h, o estande receberá a jornalista e escritora Ana Márcia Diógenes para um bate-papo sobre seu livro "Esfulepante a Felicitante: uma questão de gentileza".

Além dos lançamentos, a FDR e O POVO ofertarão ações especiais para os professores que adquirirem produtos no estande, como cortesia de um mês de assinatura da plataforma O POVO+.

O acesso gratuito ao evento será destinada a estudantes da rede pública de ensino, professores da rede pública e privada de ensino, bibliotecários, crianças de até 10 anos, policiais e bombeiros, escritores, pessoas com deficiência e estudantes da rede privada de ensino.

Veja programação do O POVO e da FDR na Bienal:

O POVO e Fundação Demócrito Rocha na XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco