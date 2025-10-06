O POVO e Fundação Demócrito Rocha estão presentes na Bienal de Pernambuco

A Fundação Demócrito Rocha (FDR) e O POVO estarão presentes com estande na XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco. Aberta no último dia 3/10, seguirá até o dia 12 no Centro de Convenções de Olinda (PE).
O espaço terá como tema a celebração do centenário de nascimento do pernambucano Luiz Marinho, um dos dramaturgos mais premiados do País. A programação inclui lançamentos de livros, bate-papos e outras ações especiais.
A participação da FDR na Bienal do Livro de Pernambuco busca fortalecer a sua linha editorial no Nordeste, como um primeiro passo para a ampliação, aproveitando o momento dos 100 anos de Luiz Marinho para lançar mais títulos de autores nordestinos.
A presença se alinha ao tema da Bienal, "Ler e sentir cada palavra", com o propósito da editora de tornar a literatura mais acessível por meio de diferentes formatos, como audiobooks, livros digitais e peças de teatro.
Uma das peças teatrais de Luiz Marinho, "Foi um dia...", editada em livro com pela FDR, será lançada na Bienal com a presença dos quatro filhos do autor: Joaquim Falcão, Catarina Falcão, Carolina Falcão e Chico Marinho, que é editor-chefe de Audiovisual e Fotografia do O POVO.
O livro resgata a tradição oral e o teatro popular. O lançamento terá também o professor Anco Márcio, docente da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que pesquisa a obra de Luiz Marinho.
O dramaturgo escreveu 14 peças teatrais que lhe renderam prêmios como o Molière e a premiação da Academia Brasileira de Letras. A ilustração do estande do O POVO e da FDR e do livro "Foi um dia..." é assinada pelo pernambucano Hugo Melo, que usou elementos baseados no Movimento Armorial para ressaltar a arte com base na cultura popular nordestina, trazendo muitas cores.
Deglaucy Jorge Teixeira, gerente educacional da FDR, explica como surgiu o interesse de participar da Bienal do Livro de Pernambuco: “O nosso interesse partiu da própria XV Bienal Internacional do Livro do Ceará deste ano, que foi de muito sucesso para as Edições Demócrito Rocha (EDR), em que vimos a importância de expandir e aproveitar o momento dos 100 anos de Luiz Marinho”.
Além dos lançamentos, a FDR trará promoções buscando promover uma leitura mais acessível para todos, principalmente por meio dos preços dos livros, como tem feito com produção de livros em outras mídias, como audiobook e e-book.
"É fundamental mostrar que a Fundação, acima de tudo, é nordestina. Nós temos esta linha editorial e precisamos fortalecer essas parcerias com todos os estados do Nordeste. Iniciaremos esta expansão por Pernambuco", afirma Deglaucy.
Outra obra que será lançada na Bienal de Pernambuco é “Mariquinha Maricota”, uma peça de teatro adaptada para narrativa literária. Escrita por Luciano Lopes, comediante que interpreta a personagem Luana do Crato.
Este livro apresenta QR Codes que remetem às músicas-tema da obra e tem ilustrações de Cival Einstein. O lançamento, no dia 5/10, contará com uma contação de história dramatizada pelo próprio autor.
“É uma história com muito movimento, ação e suspense. É muito divertida. E uma característica que fortalece a temática da Bienal, que é ‘Ler e sentir cada palavra’, pois este livro também pode ser ouvido por meio da sua trilha sonora. Então, podemos sentir a história, ouvindo as músicas. O texto escrito, o texto verbal e a música, fazem parte dessa contação. Ou seja, eu posso sentir as palavras por diferentes meios”, diz Deglaucy.
No dia 9 de outubro, haverá o lançamento do livro "Universidade Social: desafios e avanços" com a autora Cicília Raquel Maia Leite. A discussão abordará temas como educação, democracia, inclusão e o papel das universidades públicas.
A escritora é reitora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) e colunista do O POVO.
Já no dia 11 de outubro, às 16h, o estande receberá a jornalista e escritora Ana Márcia Diógenes para um bate-papo sobre seu livro "Esfulepante a Felicitante: uma questão de gentileza".
Além dos lançamentos, a FDR e O POVO ofertarão ações especiais para os professores que adquirirem produtos no estande, como cortesia de um mês de assinatura da plataforma O POVO+.
O acesso gratuito ao evento será destinada a estudantes da rede pública de ensino, professores da rede pública e privada de ensino, bibliotecários, crianças de até 10 anos, policiais e bombeiros, escritores, pessoas com deficiência e estudantes da rede privada de ensino.