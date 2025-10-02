Bienal Internacional do Livro de Pernambuco chega aos 30 anos

"Ler é sentir cada palavra" é o tema da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, que coloca o foco na literatura nordestina. São três décadas e 15 edições do evento em 2025, que conta com expressiva participação cearense

Declarada Patrimônio Cultural Imaterial do Recife, são 30 anos em estado de poesia. Três décadas de história. Quinze edições em que cada palavra é tocada, escutada, apreciada e, principalmente, compartilhada. Escritores, editoras, público e estados brasileiros se unem na festa literária que movimenta não só a economia, mas a cultura e — por que não? — o sonho.

O crítico literário Schneider Carpeggiani, curador desta edição, ressalta o contexto "no qual o Nordeste volta a ter centralidade na literatura brasileira", tanto por números de livros mais vendidos quanto pela safra de autores que têm surgido.

Assim, a Bienal chega aos 30 anos "em um momento especial", com preocupação de "colocar em foco os nossos autores nordestinos", segundo Carpeggiani. "É importante que os eventos literários nordestinos olhem para o que está sendo feito ao seu redor. Se os curadores nordestinos não se preocuparem com isso, a literatura dos autores nordestinos será silenciada", atesta.

Na XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, um olhar especial para a literatura de autoras e autores do Nordeste

Nesse sentido, critica o "projeto sistemático de silenciamento ou de olhar a região como algo exótico" visto em feiras literárias em outras regiões. Por isso, considera a perspectiva regional uma das características desta Bienal.

"Pensando nisso também, a Bienal tem como homenageado não um autor ou autora, mas a poesia pernambucana. E esse é o momento, por exemplo, que o último destaque de literatura da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) foi para um livro de uma poeta pernambucana, a Adelaide Ivánova, com o seu 'Asma', um livro que fala muito das lutas do Nordeste contra o apagamento que o Sudeste/Sul sempre tentou fazer em relação a ele", pontua Carpeggiani.

Com esses pensamentos é aberta a janela para os ecos do Nordeste serem escutados — e suas palavras, sentidas.

O Ceará na Bienal do Livro de Pernambuco

A XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco tem como tema "Ler é sentir cada palavra" e propõe ampliar a valorização da leitura enquanto experiência sensorial e acessível. Além disso, deseja colocar o Nordeste em foco, promovendo encontros com outros estados.

O Ceará é um deles. De nomes premiados, como Mailson Furtado, à "caravana" de autores independentes presentes ao evento, a Bienal acolhe diferentes propostas e mostra conexões literárias que ultrapassam fronteiras.

O Grupo de Comunicação O POVO está no evento. Com destaque para a homenagem ao dramaturgo pernambucano Luiz Marinho, a Fundação Demócrito Rocha (FDR) e O POVO contam com estande na feira. Além disso, O POVO faz cobertura multiplataforma.

Bienal Internacional do Livro de Pernambuco reforça conexão com o Ceará

No gramado do jardim do O POVO, sete autores e autoras cearenses independentes se reúnem com seus livros. Consigo, trazem ideias, risos, reflexões e, acima de tudo, expectativas. As obras que seguram em suas mãos são "apenas" o produto final de dias e noites de trabalho em torno da escrita. Histórias diferentes, mas um sonho em comum: expandir os horizontes de alcance.

Com diferentes gêneros literários (do horror à fantasia) e estilos diversos de escrita, os profissionais integram um grupo de dez autores independentes cearenses na edição 2025 da Bienal de Pernambuco. O coletivo ocupa um estande próprio no evento, onde autografa e expõe livros autopublicados.

Os escritores também participam da programação em rodas de conversa temáticas e contações de histórias, compartilhando experiências no ambiente literário. Apesar de não serem os únicos cearenses na Bienal - nomes como Ana Márcia Diógenes, Alexandre Almeida, Mailson Furtado e Socorro Acioli também estão previstos -, esses autores chamam a atenção pelo movimento coletivo em torno da literatura independente.

A lista inclui autoras como Kelly Cortez, Moacir Fio, Vera Marques, Well Morais, Victor Sousa, Liduina Vidal e Wilson Júnior.

Coletivo de autoras e autores cearenses participa da Bienal Internacional do Livro de Pernambucano 2025

O interesse do grupo em estar na Bienal de Pernambuco engloba combinação de fatores, como oportunidades financeiras, o desejo de alcançar novos públicos, descentralizar a literatura nacional e diminuir custos (como traslados dos livros, hospedagem e alimentação).

Algumas das características que chamaram a atenção para a ida à Bienal foram a grande adesão de público ao evento e sua "excelente programação", o que é garantia de circulação de potenciais leitores.

Ele destaca as expectativas para a Bienal: "É um momento que temos para entrar em contato com outros autores, colegas que estão espalhados pelo Brasil, e o evento nos concentra em um mesmo lugar. Temos a oportunidade de trocas, de ver lançamentos, compartilhar trabalhos… A Bienal é sempre um lugar de muito trabalho, mas também de trocas com outros escritores".

Wilson Júnior também aponta um cenário no qual as livrarias de rua estão "desaparecendo" e a distribuição em grandes redes é difícil para autores independentes. Assim, a Bienal se transforma em uma das melhores formas de chegar diretamente ao público.

"Quando as bienais abrem espaço para a discussão da literatura independente, ganhamos espaço para nos comunicarmos com o público, falarmos sobre nossas questões e dificuldades. É importante compreender que há uma mudança muito expressiva na literatura nacional: o autor independente não é mais uma exceção, é uma regra. Há um grande volume de escritores publicados por editoras pequenas, independentes ou que não tem grande estrutura de distribuição e de marketing", exclama.

No leque de autores independentes do Ceará que irão à Bienal de Pernambuco há espaço também para a fantasia, representada pelas escritoras Lara T. Vainstok e Anna Andrade. Enquanto Lara integra, com Wilson Jr., o momento "O Trabalho de Autores Independentes" no sábado, 11, Anna é escalada para o debate "Nossas Raízes São Fantásticas - Um papo com quem produz fantasia no Nordeste".

A conversa é realizada no dia 3 de outubro e conta também com as autoras Fernanda Castro e Laís Lacet, com mediação de Maria Anna Martins. Escritora de fantasia e ficção científica com representatividade racial e LGBTQIA, Anna Andrade leva à feira literária seis títulos e planeja produzir conteúdos "inesquecíveis" com influenciadores e leitores.

Um dos livros é "Entre Fogo e Raposas", fantasia urbana LGBT e juvenil que mistura elementos da cultura coreana em Fortaleza. "É uma história sobre família, tem aventura e conta sobre a jornada de Dan ao tentar salvar a mãe com a ajuda dos irmãos e do vizinho", contextualiza a autora.

A proposta da Bienal de Livros de Pernambuco inclui o estímulo e a ampliação do diálogo entre autores que vivem realidades semelhantes

Questionada sobre como analisa o segmento da literatura fantástica na produção brasileira, a cearense aponta um aumento crescente do gênero, especialmente dentro da "romantasia" (romance fantasia). "Fico contente em ver cada vez mais diversidade na fantasia brasileira. Aos poucos o Nordeste LGBT também está conquistando seu espaço", avalia.

"Conquistar espaço", por sinal, se entrelaça com um dos propósitos de Denilson Vieira, que vê na Bienal de Pernambuco a oportunidade de ampliar os horizontes da literatura cearense. O autor também integra a caravana independente e afirma que, além de marcada pela difusão da literatura feita no Ceará, sua participação será marcada pela "valorização das culturas, expressões e religiões afro-brasileiras".

Uma das obras apresentadas pelo escritor na Bienal é "No Caminho da Fé - A História de Seu Zé", que resgata a caminhada espiritual e simbólica de uma entidade tão importante na umbanda, "revelando ensinamentos de fé, resiliência e esperança". Outro livro é "Umbanda não tem preço! Tem Valores", que aborda a história e os fundamentos dessa religião.

Denilson participa da roda de conversa "Literatura sobre culturas Afro-brasileiras" no dia 9. O tema atravessa profundamente sua trajetória literária, pois grande parte do que escreve "nasce do compromisso em dar voz às tradições, histórias e religiosidades afro-brasileiras", segundo Denilson.

"A roda de conversa será um espaço para discutir como a literatura pode ser instrumento de resistência, valorização e preservação cultural, além de refletir sobre os desafios enfrentados por essas expressões no cenário literário. Pretendo trazer para o debate a importância da representatividade, do respeito às diferenças e da literatura como ponte de compreensão e acolhimento", explica.

O que escreveram nossos colunistas sobre a conexão Ceará-Pernambuco

FDR promove literatura cearense na Bienal de Pernambuco

Entre os espaços e estandes na Bienal do Livro de Pernambuco está o da Fundação Demócrito Rocha (FDR)/O POVO. Ao longo do evento, lançamentos de livros das Edições Demócrito Rocha (EDR), promoções, palestras, bate-papos e painéis são atrações para o público.

A presença na Bienal de Pernambuco é mais uma iniciativa importante da FDR em meio às celebrações de seus 40 anos e do legado de promoção à cultura construído em quatro décadas. Ela também esteve na Bienal do Livro do Ceará em 2025. Pelos propósitos da FDR, a participação na festa literária é um movimento natural, entrelaçado com os objetivos da fundação.

Isso vem não somente pelo tema do evento — "Ler é sentir cada palavra" —, mas pela busca constante de "transformar o indivíduo pela educação", tendo como exemplo o segmento das Edições Demócrito Rocha.

"Além do livro impresso, temos e-book, audiobook e peças de teatro. Já seguimos o próprio tema desta Bienal e levamos uma literatura mais acessível", aponta Deglaucy Teixeira, gerente educacional da FDR.

A participação do Ceará na XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco ganha relevancia com lançamentos de obras cearenses e das Edições Demócrito Rocha

O principal lançamento é "Foi um Dia…", peça de teatro infantil do dramaturgo pernambucano Luiz Marinho. Outro lançamento é o livro "Mariquinha Maricota", que apresenta em uma narrativa literária a peça de teatro homônima de Luciano Lopes, humorista cearense, fundador do grupo teatral Bilu Bila e Cia e intérprete da personagem Luana do Crato.

Com ilustrações de Cival Einstein, a obra mergulha no universo lúdico dos palhaços (arquétipos que povoaram sua infância) e é ambientada no sertão brasileiro, resgatando elementos do folclore regional.

Há também a publicação do livro "Universidade Social", de Cicília Raquel Maia Leite, atual reitora da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (Uern). A obra reúne reflexões, posicionamentos e discursos públicos da professora a partir de dois núcleos

A presença da Fundação Demócrito Rocha (FDR) na Bienal do Livro de Pernambuco é importante em meio às celebrações de seus 40 anos e do legado de promoção à cultura construído em quatro décadas, destaca Deglaucy Teixeira, gerente educacional da FDR

O primeiro, com artigos publicados no O POVO nos quais aborda temas como educação, democracia, inclusão e o papel das universidades públicas. O segundo, com discursos em momentos solenes e institucionais.

"Além dos lançamentos, temos algumas promoções, principalmente para promover uma leitura mais acessível para todos, principalmente por meio dos preços dos livros", aponta Deglaucy Teixeira.

A chegada da Fundação Demócrito Rocha se alinha com o movimento de ampliar cada vez mais sua linha editorial - majoritariamente cearense - para o Nordeste e para o Brasil. Assim, contribui para o fortalecimento na região.

"Acredito que a principal importância da FDR nesses 30 anos de Bienal de Pernambuco tem a ver com o lado fundamental de mostrar como a fundação, tendo como segmento as Edições Demócrito Rocha, é, acima de tudo, nordestina. Acima de tudo, temos essa linha editorial, e precisamos fortalecer parcerias com todos os estados do Nordeste, iniciando em Pernambuco nosso primeiro passo de ampliação das fronteiras da região", avalia.

Luiz Marinho: o homenageado

Um dos grandes nomes da cena teatral brasileira, o dramaturgo pernambucano Luiz Marinho (1926-2002) é o principal homenageado pela Fundação Demócrito Rocha (FDR) nesta edição da Bienal do Livro de Pernambuco. Se estivesse vivo, completaria 100 anos em 2026.

Marinho dedicou sua obra a desvendar o universo social e cultural do Nordeste. O autor traduziu em livros e peças personagens como violeiros, vaqueiros e cangaceiros, mergulhando nas vivências de sua infância e adolescência no interior de seu estado. Para além de seu traço regionalista, ficou marcado por peças protossurrealistas, pseudoexistenciais e obras destinadas ao público infantil.

Exemplo é a peça de teatro infantil "Foi um dia…", com lançamento pelas Edições Demócrito Rocha (EDR) durante a feira. "Temos o teatro como uma forma de trazer a dramaturgia da literatura em ação. É uma forma de sentir a literatura, de sentir a palavra no palco", descreve Deglaucy Teixeira, gerente educacional da FDR.

Natural da região do Planalto da Borborema, em Pernambuco, Luiz Marinho foi um dos mais importantes dramaturgos do século XX

A obra preserva o texto original, mas acrescenta ilustrações do artista pernambucano Hugo Melo que fazem um "tributo visual ao movimento armorial". O livro é uma peça em dois atos em estado de fábula, que resgata a força da tradição oral e a magia do teatro popular. No palco, desfilam a princesa e a madrasta, o príncipe e o pombo encantado, a lua e o vento, os urubus, as galinhas, o rei e sua corte.

No trabalho, Luiz Marinho transforma o cotidiano em poesia cênica, revelando dramas, alegrias e contradições dos dias comuns. Com humor e sensibilidade, a peça mergulha na alma brasileira. O texto tem linguagem acessível e convida crianças, jovens e adultos a refletirem sobre o tempo, a memória e os afetos que moldam nossas histórias.

As peças gráficas do estande da FDR/O POVO seguem a temática de Luiz Marinho, também é homenageado em um painel do evento, com participação de Anco Márcio, professor de Teoria Literária da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e pesquisador de sua obra, e filhos do dramaturgo, a exemplo de Joaquim, Carolina, Catarina e Chico Marinho, jornalista e editor executivo do Núcleo de Imagem do O POVO.

Quem é Hugo Melo

Hugo Melo atua como artista e ilustrador desde 2017. São deles as ilustrações deste especial, criadas com exclusividade para as páginas da edição impressa do suplemento Vida & Arte do O POVO, sobre a Bienal de Pernambuco, que circula no evento.

Ilustrador Hugo Melo

Natural de Petrolina, em Pernambuco, Hugo Melo utiliza elementos característicos do Nordeste - com paisagens, música, tradições religiosas e outras expressões - em suas produções visuais.

Seu trabalho com arte e muralismo já lhe rendeu reconhecimento regional e importantes prêmios, como a vitória na 17ª Galeria de Arte Reciclada da 24.ª Fenearte.

Sua arte é uma celebração de elementos regionais do Nordeste, buscando inspiração na vegetação, na fauna, na música, nas tradições religiosas e nas paisagens que moldaram sua trajetória.

Saiba mais sobre o artista no Instagram @ateliehugomelo