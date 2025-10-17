37 novas creches no Ceará atenderão crianças da Capital e do Interior

Foto: Samuel Setubal Ministro da Educação, Camilo Santana anuncia novas creches do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) Seleções na Galeria do Palácio da Abolição

A construção de 37 novas creches no Ceará foi anunciada na tarde desta quinta-feira, 16, durante cerimônia no Palácio da Abolição, em Fortaleza. As obras serão distribuídas, com dez executadas na Capital e mais 27 em municípios no interior do Estado.

Inicialmente, o Ministério da Educação (MEC) divulgou investimentos em R$ 101 milhões para 30 creches, com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) Seleções. Essas unidades devem beneficiar mais de 8.400 estudantes, incluindo 5.640 alunos dos turnos matutino e vespertino e 2.820 em tempo integral.

A adição de outras sete cidades foi confirmada em coletiva de imprensa pelo ministro da Educação, Camilo Santana. Na ocasião, o titular do MEC também informou a construção de três escolas de tempo integral, uma delas em Fortaleza.

As 27 obras de creches no interior contemplarão Aracati, Aracoiaba, Aurora, Barbalha, Caririaçu, Crateús, Crato, Guaiúba, Granja, Ibiapina, Icapuí, Ipu, Itapajé, Itapipoca, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Pacatuba, Pacoti, Paracuru, Pedra Branca, Piquet Carneiro, Porteiras, Sobral, Tabuleiro do Norte, Redenção, Tauá e Tarrafas.

Enem: aplicativo do MEC traz simulados e correção de redações | SAIBA MAIS

“É bom lembrar que nós temos hoje, com essas 30 creches, 108 creches novas no Ceará, autorizadas pelo presidente Lula, e 55 escolas de tempo integral”, afirma o ministro. “Muitas já estão licitando, outras já estão iniciando”.

A iniciativa é contemplada pelo PAC Seleções, responsável por obras e empreendimentos nas áreas de educação, saúde, mobilidade, infraestrutura social e qualidade de vida. A iniciativa articula recursos federais com a participação de estados e municípios.

As creches integram a nova etapa da modalidade, lançada em fevereiro deste ano, com previsão de R$ 2,3 bilhões em investimentos no Brasil. É a primeira vez que a educação foi incluída no Programa de Aceleração do Crescimento.

Do total, R$ 1,83 bilhão será destinado à construção de 505 creches no País, além de R$ 500 milhões voltados à aquisição de ônibus escolares para o transporte de estudantes da educação básica.

“E eu queria dizer também que, além dos 213 ônibus que nós já estamos entregando pros municípios cearenses, vamos anunciar mais 15 ônibus”, declarou Camilo Santana.

No Ceará, o Novo PAC impulsionou investimentos de R$ 1,1 bilhão para a educação básica, R$ 196,9 milhões à educação profissional e tecnológica e R$ 599,4 milhões destinados à educação superior.

Governo anuncia 6,7 mil novos cargos para universidades, sendo 286 para o Ceará | LEIA MAIS



37 novas creches no Ceará: governador do Estado participou da solenidade

Para o governador Elmano de Freitas (PT), a construção de novas creches faz parte de um avanço na estruturação da rede de educação infantil. “E, dentro dela, o crescimento da rede de escola de tempo integral de educação infantil no Brasil e no Ceará”, completa.

“São milhares de famílias que precisam deixar seus filhos na escola e agora vão poder ter um espaço com a conclusão dessas obras. Nós temos esse espaço para que os pais e as mães possam deixar suas crianças, seja numa creche em tempo integral, seja na creche normal”, declara o chefe do Executivo estadual.

Durante a solenidade, a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fernanda Pacobahyba, ressaltou que a construção de creches e mais equipamentos de educação gratuitos são um avanço na redução da desigualdade no País.

“É importante a gente conectar essa questão da desigualdade, porque o que estamos fazendo aqui é batalhar para que ela não ocorra mais, que seja suavizada”, diz Pacobahyba.

Profissão alfabetizador: a criatividade de professores cearenses no processo de leitura e escrita de crianças | LEIA MAIS



Ao avaliar o anúncio do MEC para novas creches em Fortaleza, o prefeito Evandro Leitão (PT) apontou um “impacto extremamente positivo” à população, considerando uma “fila represada” de crianças que aguardam por uma vaga.

“Isso é considerável para que a gente possa reduzir esse número de crianças que estão aguardando uma oportunidade. E esse é o nosso compromisso: termos uma educação pública de qualidade”, afirma.

Além da educação básica, o programa Novo PAC deve viabilizar a criação de seis novos campi do Instituto Federal do Ceará (IFCE), nos municípios de Campos Sales, Cascavel, Fortaleza (Messejana e São Gerardo), Lavras da Mangabeira e Mauriti.

Um campus da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (Unilab) também é aguardado em Baturité.