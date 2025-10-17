Assombros e memórias guiam rota imersiva no cemitério São João Batista

Foto: Samuel Setubal ￼VISITA ao local é marcada por aula interativa

A estudante Carla Mirela Olímpio, 18, é apaixonada pela história do Ceará. Foi o interesse pela memória local que guiou a jovem ao Cemitério São João Batista, no Centro da Capital, na noite da última sexta-feira, 10, onde cerca de 100 pessoas aguardavam o início do projeto “Assombros e Memórias”.

A ação, uma parceria entre o grupo Fortaleza Necrópole e o influenciador Samuel Jacinto, promove uma sala de aula a céu aberto no espaço centenário. O diferencial? As histórias, que englobam figuras marcantes do Estado, acontecem à noite.

“Eu gosto muito de visitar lugares antigos, principalmente aqui pelo Centro. Então, vir aqui, vivenciar a história que aconteceu e tudo mais, para mim é gratificante”, comenta a estudante.

Ela aponta, com interesse, na direção do túmulo de Thomaz Pompeu de Sousa Brasil, o Senador Pompeu. “Eu gosto da história da família Pompeu, porque tem várias coisas, e eu queria muito ver”, diz.

Antes da consolidação da iniciativa “Assombros e Memórias”, durante o mês de outubro, a ideia de aulas interativas partiu de uma inquietação do professor de História Sandoval Matoso, um dos organizadores do projeto.

Pesquisador anuncia a descoberta de túmulo do Dragão do Mar | LEIA MAIS



“Desde 2021, eu começo a desenvolver um trabalho de ocupação do Centro, contando a História de uma maneira diferente, experimental, sensorial, a partir dos cinco sentidos”, explica Matoso. “As pessoas têm muita dificuldade de reconhecer que Fortaleza vai além da praia, inclusive nós fortalezenses”.

A experiência começa em caminhadas pelo bairro histórico da cidade, mas logo evolui — “Depois de um tempo, eu pensei: ‘Por que não o cemitério?’”. Em seguida, as visitações, realizadas no período da manhã, chamaram a atenção do público.

“De certa forma, nós ocidentais temos uma relação muito intensa e estranha com a morte, com o transcendente. É um povo muito espiritualizado, mas quando fala da morte, quando fala desses espaços, gera um bloqueio”, aponta o historiador, que vê no projeto uma chance de lançar novos questionamentos sobre a temática.

A decisão foi certeira: o historiador e filósofo Thiago Roque, que co-organiza as visitações, ressalta uma procura intensa nas redes sociais, o que levou à adição de uma data extra. “Na atividade de hoje, eu tive que responder acho que mais de 250 pessoas pedindo vaga”, diz.

Visita guiada ao Cemitério São João Batista na sexta-feira, 10 de outubro Crédito: Samuel Setubal/O POVO Visita guiada ao Cemitério São João Batista na sexta-feira, 10 de outubro Crédito: Samuel Setubal Visita guiada ao Cemitério São João Batista na sexta-feira, 10 de outubro Crédito: Samuel Setubal Visita guiada ao Cemitério São João Batista na sexta-feira, 10 de outubro Crédito: Samuel Setubal/O POVO Visita guiada ao Cemitério São João Batista na sexta-feira, 10 de outubro Crédito: Samuel Setubal/O POVO

Parque Bom Jardim é o único cemitério público de Fortaleza com vagas disponíveis | LEIA MAIS

‘Assombros e Memórias’: projeto chama atenção do público cearense

Quem consegue garantir um lugar entre os visitantes, não esconde a celebração e faz questão de se vestir a caráter. É o caso dos primos Larissa, 30, e Dalton Duarte, 28, que participam do projeto pela primeira vez.

“Eu já tinha essa capa na minha casa, e pensei: ‘Poxa, eu tô indo no cemitério, eu quero vestir uma capa para eu particularmente me sentir mais seguro’. Eu também queria vir com a minha cabeça coberta, mas só tinha esse daqui”, explica Dalton, apontando para o chapéu de couro nordestino que está usando.

Já Larissa, trajando uma blusa com a estampa da personagem Wandinha Addams, se revela ansiosa para conhecer a história dos “milagreiros” do Cemitério São João Batista.

Prestes a completar 160 anos em 2026, a necrópole é conhecida por abrigar, entre políticos, escritores e outras figuras históricas, o túmulo da “Menina Lúcia”. A criança morreu em 1917, aos 2 anos de idade, e seu lugar de descanso se transformou em ponto de visitação e agradecimentos por graças alcançadas.

Túmulo da "Menina Lúcia" é uma das paradas da visita ao Cemitério São João Batista Crédito: Samuel Setubal/O POVO

O túmulo da pequena milagreira, decorado por brinquedos e doces, é uma das paradas na visitação. Ao chegarem ao local, balinhas são distribuídas para que o público, em sinal de respeito, mantenha a tradição atrelada à imagem de Lúcia.

Para Samuel Jacinto, co-organizador do projeto “Assombros e Memórias”, a recepção dos visitantes foi uma surpresa bem-vinda. Ele destaca a curiosidade e o interesse pela cultura do Estado como parte da força-motriz que impele os fortalezenses a compartilharem a visitação nas redes sociais.

“Já tem gente querendo fazer aniversário aqui, acredita? Uma senhora mandou mensagem para mim: ‘Ei, minha filha/sobrinha/neta (não lembra a relação exata) está comemorando o aniversário de 16 anos e a gente queria ir aí comemorar o aniversário dela’”, diz Jacinto.

Entre as recomendações gerais, antes da visita guiada iniciar, uma delas é categórica e define o tom da ocasião: o público está livre para fazer registros fotográficos, desde que mantenham uma postura respeitosa e evitem comentários jocosos.

Nos pontos de escuridão, quando as lanternas do celular estão fixadas em um túmulo ou jazigo e a atenção se desprende das explicações, o visitante desavisado pode se surpreender com o movimento dos pequenos “vultos” felinos ao redor das lápides, acompanhando o grupo à distância.

A necrópole abriga ainda outras personalidades históricas que marcaram a história cearense, entre elas:

Francisco José do Nascimento (conhecido por Dragão do Mar ou Chico da Matilde);

Quintino Cunha;

Bernardo Duarte Brandão (Barão do Crato);

Caio Prado;

Frei Tito de Alencar Lima;

Virgílio Távora;

Demócrito Rocha;

Natércia Campos;



João Nogueira Jucá.

Serviço

As datas disponibilizadas para as visitas são compartilhadas na rede social (Instagram: @fortalezanecropole) do projeto Fortaleza Necrópole. O valor de entrada é R$ 75.

Até o momento, a iniciativa "Assombros e Memórias" permanece limitada ao mês de outubro, mas um alinhamento é previsto para a continuidade do projeto, considerando a recepção positiva do público. As próximas visitas guiadas acontecem nos dias 17 e 24 de outubro, com vagas limitadas.

Projeto chama atenção do público

Quem consegue garantir um lugar entre os visitantes, não esconde a celebração e faz questão de se vestir a caráter. É o caso dos primos Larissa, 30, e Dalton Duarte, 28, que participam do projeto pela primeira vez.

"Eu já tinha essa capa e pensei: 'Poxa, eu tô indo ao cemitério, eu quero vestir uma capa para eu particularmente me sentir mais seguro'. Eu também queria vir com a minha cabeça coberta, mas só tinha esse daqui", explica Dalton, apontando para o chapéu de couro que estava usando.

Já Larissa, trajando uma blusa com a estampa da personagem Wandinha Addams, se revela ansiosa para conhecer a história dos "milagreiros" do Cemitério São João Batista.

Prestes a completar 160 anos em 2026, a necrópole é conhecida por abrigar, entre políticos, escritores e outras figuras históricas, o túmulo da "Menina Lúcia". A criança morreu em 1917, aos 2 anos de idade, e seu lugar de descanso se transformou em ponto de visitação e agradecimentos por graças alcançadas.

O túmulo da pequena milagreira, decorado por brinquedos e doces, é uma das paradas na visitação. Ao chegarem ao local, balinhas são distribuídas para que o público, em sinal de respeito, mantenha a tradição atrelada à imagem de Lúcia.

Para Samuel Jacinto, co-organizador do projeto "Assombros e Memórias", a recepção dos visitantes foi uma surpresa bem-vinda. Ele destaca a curiosidade e o interesse pela cultura do Estado como parte da força-motriz que impele os fortalezenses a compartilharem a visitação nas redes sociais: "Já tem gente querendo fazer aniversário aqui, acredita?".

Entre as recomendações gerais, antes da visita iniciar, uma delas é categórica e define o tom da ocasião: o público está livre para fazer registros fotográficos, desde que mantenham uma postura respeitosa e evitem comentários jocosos.

Mais personalidades

Francisco José do Nascimento (conhecido como Dragão do Mar ou Chico da Matilde);

Quintino Cunha;

Bernardo Duarte Brandão (Barão

do Crato);

Caio Prado;

Frei Tito de

Alencar Lima;

Virgílio Távora;

Demócrito Rocha;

Natércia Campos;

João Nogueira Jucá.

Serviço

As datas das visitas são compartilhadas na rede social

(Instagram:

@fortalezanecropole)

do projeto Fortaleza Necrópole.

Entrada: R$ 75.

As próximas visitas guiadas ocorrem hoje, 17, e no dia 24 de outubro, com vagas limitadas.