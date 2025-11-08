Mais de 70 profissionais de saúde são empossados para atuar no IJF

Foto: Marcos Moura De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, já são 110 profissionais empossados neste ano dentro do programa municipal Saúde que Cuida

Após cinco anos de espera, 76 novos profissionais de saúde que atuarão no Instituto Dr. José Frota (IJF) foram empossados no auditório do Paço Municipal, em Fortaleza, na manhã desta sexta-feira, 7.

LEIA MAIS | Evandro pede R$ 75 milhões em emendas de deputados para bancar IJF

Os profissionais foram aprovados em um concurso público realizado em 2020, e estão distribuídos em seis categorias:

enfermeiros (67);

fonoaudiólogos (4);

cirurgião de mão (1);

médico intensivista (2);

médico clínico (1) e

técnico de imobilização ortopédica (1).

O médico Talles Tavares, de 29 anos, como os demais concursados, esperou por um longo tempo – cerca de cinco anos – desde a prova (feita em 2020) até a convocação, chegando a ficar "um pouco desacreditado", mas manteve a gratidão pela oportunidade.

“Fiquei um pouco desacreditado, mas tudo tem seu tempo. Então foi muito tempo. Eu olhava de vez em quando, não estava esperando muito, mas Graças a Deus chegou”, diz o médico.

A enfermeira Aline Cruz, de 35 anos, que já trabalha no IJF desde 2018, após ser aprovada em um concurso público em 2016, agora foi novamente convocada depois de prestar outro concurso em 2020. Ela expressa satisfação e espera que a aprovação melhore sua renda e qualidade de vida.

“Com a abertura das UTIs e a abertura da unidade nova, está precisando de profissionais e estou aqui para contribuir. E agora agregando mais um concurso, irá melhorar minha qualidade de vida e minha renda. Eu gosto muito de trabalhar no IJF. Vai ser muito bom”, afirma Aline.

A convocação dos novos servidores visa dar celeridade aos atendimentos nas alas de Emergência e reforçar o acolhimento nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), Enfermarias, entre outras unidades do IJF, segundo a Prefeitura de Fortaleza.

Com eles, já são 110 profissionais empossados neste ano dentro do programa municipal Saúde que Cuida, que integra o Plano Fortaleza Inclusiva.

A cerimônia de posse contou com a presença do prefeito Evandro Leitão (PT), que no palanque enfatizou a importância da contratação de 753 de profissionais da saúde neste ano, para reverter o “cenário caótico” encontrado ao assumir a prefeitura.

Ele recordou as informações recebidas no final do ano anterior, que indicavam a falta de insumos, medicamentos e problemas no atendimento aos pacientes no IJF. Segundo Evandro, a gestão anterior do ex-prefeito José Sarto (PDT) deixou uma dívida de R$ 508 milhões apenas na área da saúde.

"Quando nós assumimos a prefeitura de Fortaleza, no final do ano passado, por volta do dia 15 de dezembro, as informações que nós recebíamos do IJF eram as piores possíveis, faltando insumos, faltando medicamento, faltando tudo, tudo”, disse Evandro.

Evandro descreveu as contratações como um “resgate da saúde de Fortaleza", estruturado em uma tríade de ações, composta pela melhoria das estruturas físicas dos equipamentos de saúde, a normalização do fornecimento de medicamentos, e a contratação de profissionais.

Nesse sentido, a chegada dos novos profissionais representa o terceiro eixo da estratégia dessa tríade para a melhoria da saúde na Capital.

Para a secretária municipal de Saúde, Riane Azevedo — que também esteve presente na solenidade de posse — essa contratação visa reparar uma defasagem de enfermagem e é parte de um esforço maior para reativar áreas paralisadas do hospital.

“A entrada desses novos concursados contribui exatamente para fazer a abertura dos leitos do hospital. São um incremento bem considerável de enfermeiros. E isso é muito importante para o hospital poder ter o curso normal de operação (...) Então, tem defasagem de enfermagem e essa convocação vem exatamente para poder reparar essa defasagem”, explica Riane.

Ela menciona que haviam 30 leitos de UTI no IJF, cuja reforma estava parada há cerca de dois anos: “O hospital tem 665 leitos. E uma parte dele — as UTIs do quinto andar do IJF, que é o prédio mais antigo — estava em reforma e a reforma paralisou na gestão passada”.

Riane esclarece que a partir do incremento financeiro do Ministério da Saúde para finalizar as obras, o hospital está agora em processo de colocar esses leitos em pleno funcionamento, reforçando a importância da expansão da capacidade hospitalar.

“Quando nós assumimos esse andar, que representava 30 leitos de UTI, estava parado. (...) Com o incremento financeiro para finalizar a obra, agora estamos trazendo as pessoas para poder colocar todos esses leitos para funcionar. O hospital ainda está fazendo reformas e manutenções, isso é uma coisa contínua, mas importante para poder abrir os leitos do hospital”, completa Riane.



Etapas

A secretária municipal de Saúde, Riane Azevedo, afirma que contratação visa reparar uma defasagem de enfermagem e é parte de um esforço maior para reativar áreas paralisadas do hospital