Evandro pede R$ 75 milhões em emendas de deputados para bancar IJF

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 31.07.2025: Prefeitura de Fortaleza reabre 30 leitos de UTI e 36 de enfermaria no IJF. (Daniel Galber/Especial para O POVO)

O prefeito Evandro Leitão (PT) participou nesta semana em Brasília de reunião com a bancada cearense no Congresso Nacional, onde formalizou pedido de destinação de até R$ 75 milhões de emendas de bancada dos parlamentares para a gestão com o intuito de viabilizar o custeio do Instituto José Frota (IJF).

A informação é do líder do governo Evandro na Câmara Municipal, Bruno Mesquita (PSD), que destacou o IJF como grande prioridade orçamentária da Prefeitura na negociação com a bancada. Além das emendas individuais, deputados do Ceará terão direito ainda a cerca de R$ 400 milhões em emendas de bancada no Orçamento de 2026.

Leia mais Ministro de Lula destaca "utilidade pública" de obras do Aeroporto de Fortaleza

Após Moses, Fernanda Pessoa também reforça apoio a Elmano e alfineta oposição

Emenda ameaça critério mais rígidos para o Plano Diretor

Plano Diretor já tem seu primeiro ataque na Câmara Municipal Sobre o assunto Ministro de Lula destaca "utilidade pública" de obras do Aeroporto de Fortaleza

Após Moses, Fernanda Pessoa também reforça apoio a Elmano e alfineta oposição

Emenda ameaça critério mais rígidos para o Plano Diretor

Plano Diretor já tem seu primeiro ataque na Câmara Municipal

“(A gestão) priorizou a questão do IJF, que acho que é a nossa grande questão. A gente já deu uma melhorada no IJF, graças também ao empenho do prefeito Evandro (...) então focou nisso, a questão do custeio de R$ 75 milhões. Se a gente conseguir, é um grande avanço para a cidade”, destaca Mesquita.

“Seria um grande avanço, maior ainda, para a gestão, porque a gente vai poder gastar esse dinheiro em várias coisas também na cidade, como a questão de obras de cada bairro e também algumas outras pautas que precisam de recurso”, destaca. O prazo para a apresentação das emendas continua até o dia 13 deste mês. (colaborou Camila Maia - Especial para O POVO)

