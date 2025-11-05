Evandro pede R$ 75 milhões em emendas de deputados para bancar IJF

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
O prefeito Evandro Leitão (PT) participou nesta semana em Brasília de reunião com a bancada cearense no Congresso Nacional, onde formalizou pedido de destinação de até R$ 75 milhões de emendas de bancada dos parlamentares para a gestão com o intuito de viabilizar o custeio do Instituto José Frota (IJF).
A informação é do líder do governo Evandro na Câmara Municipal, Bruno Mesquita (PSD), que destacou o IJF como grande prioridade orçamentária da Prefeitura na negociação com a bancada. Além das emendas individuais, deputados do Ceará terão direito ainda a cerca de R$ 400 milhões em emendas de bancada no Orçamento de 2026.
“(A gestão) priorizou a questão do IJF, que acho que é a nossa grande questão. A gente já deu uma melhorada no IJF, graças também ao empenho do prefeito Evandro (...) então focou nisso, a questão do custeio de R$ 75 milhões. Se a gente conseguir, é um grande avanço para a cidade”, destaca Mesquita.
“Seria um grande avanço, maior ainda, para a gestão, porque a gente vai poder gastar esse dinheiro em várias coisas também na cidade, como a questão de obras de cada bairro e também algumas outras pautas que precisam de recurso”, destaca. O prazo para a apresentação das emendas continua até o dia 13 deste mês. (colaborou Camila Maia - Especial para O POVO)
