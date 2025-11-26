Maranguape chega a 91 mortes e passa 2024, quando cidade foi a mais violenta do País

Foto: Samuel Setubal Imagem de apoio ilustrativo. Maranguape teve 91 homicídios neste ano. Em 2024, a região foi considerada a mais violenta do País

A cidade de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), registrou 91 mortes até o dia 20 de novembro deste ano.

O número já supera o total de homicídios na Cidade em 2024, quando foram contabilizadas 87 mortes — número que colocou o Município como o mais violento do País, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

De janeiro a outubro de 2025, Maranguape acumulou 79 homicídios, conforme dados consolidados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Entre 1º e 20 de novembro, outros 12 assassinatos foram registrados, de acordo com registros diários do órgão (não consolidados), totalizando, neste ano, mais de 90 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs).

Conforme os dados, outubro foi o mês mais violento, com 14 mortes. O período também registrou o maior número de assassinatos no Ceará em 2025. Foram contabilizados 284 CVLIs, que reúnem homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

Do total de assassinatos em Maranguape no período, os homens lideram o número das vítimas, sendo 86 dos óbitos. O número de mulheres mortas foi cinco. As vítimas tinham entre 15 e 61 anos. Quanto aos meios utilizados nos crimes, predomina o uso de arma de fogo, seguido de outros meios.

Conforme os dados, entre 1º de janeiro e 20 de novembro de 2025, Maranguape registrou uma média de quase um homicídio a cada três ou quatro dias. A ocorrência mais recente na região aconteceu na quinta-feira, 20, no bairro Guabiraba. Três homens foram mortos a tiros por suspeitos em uma motocicleta.

As vítimas tinham 22, 23 e 35 anos de idade e foram alvejados em frente a um estabelecimento comercial. Um adolescente de 16 anos foi apreendido e uma mulher de 33 anos foi presa em flagrante horas após o crime. Eles são suspeitos de envolvimento no triplo homicídio. As capturas aconteceram em ação conjunta das Polícias Civil (PC-CE) e Militar (PMCE).

Confira o número de homicídios em Maranguape em 2025

Janeiro (8)



Fevereiro (11)



Março (1)



Abril (4)



Maio (6)



Junho (9)



Julho (5)



Agosto (10)



Setembro (11)



Outubro (14)



Novembro, até dia 20 (12)

Maranguape tem a maior taxa de mortes no País em 2024, aponta pesquisa

Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgados em julho deste ano destacam Maranguape como a cidade que registrou a maior taxa de homicídios no País no ano passado. Com 87 mortes, a região teve taxa de 79,9 homicídios por 100 mil habitantes.

Conforme a pesquisa, o cenário reflete na expansão e disputa territorial e, principalmente do tráfico de drogas, entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e antiga Guardiões do Estado (GDE) que, em setembro passado, se aliou com o grupo criminoso carioca Terceiro Comando Puro (TCP).

Entre os resultados dessa disputa entre os grupos criminosos estão o aumento de homicídios e expulsões de moradores. O POVO mostrou que 78 bairros de oito municípios da RMF registraram expulsões de moradores por facções criminosas entre 1º de janeiro de 2024 e 30 de setembro de 2025.

Os dados de um relatório técnico da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Drco), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), ao qual O POVO teve acesso, mostra que Fortaleza lidera o número de casos registrados, com 143 eventos com expulsões de moradores.

Em seguida, Maranguape aparece como o município com mais registros de expulsões de moradores. Foram contabilizados 19 casos entre o ano passado e setembro deste ano. Além disso, é também em Maranguape que se localiza o bairro, fora de Fortaleza, com o maior número de ocorrências de deslocamentos forçados.

O POVO procurou a pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) solicitando o balanço de casos de CVLIs registrados entre 1º e 23 de novembro deste ano, assim como a divisão de casos em Fortaleza e no Interior do Estado. A matéria será atualizada quando o órgão responder.

O POVO procurou a pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) solicitando o balanço de casos de CVLIs registrados entre 1º e 23 de novembro deste ano, assim como a divisão de casos em Fortaleza e no Interior do Estado, porém não houve retorno até o fechamento desta página.

