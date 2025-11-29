Praça no entorno do Dragão do Mar deve der entregue em janeiro de 2026

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,27.11.2025: Centro cultural Dragão do Mar após reforma. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO)

Em etapa final de revitalização, a praça Almirante Saldanha, que contorna o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, já está visível para quem passa pelo local. Em 17 de novembro, os tapumes da obra que ocorre há 16 meses foram retirados. No entanto, a inauguração oficial só deverá ocorrer em janeiro de 2026.

A área de 24 mil m² da praça passou pela demolição de estruturas antigas, recuperação de equipamentos que permaneceram, preparação e compactação do piso, instalação elétrica e concretagem do novo piso.

De acordo com a Secretaria da Cultura do Estado (Secult-CE), ainda será realizada a implantação de bancos, lixeiras, luminárias, mudas de plantas, pintura, academia ao ar livre e brinquedopraça.

A secretária da pasta, Luisa Cela, explicou em entrevista por telefone que a entrega parcial do equipamento foi feita para sediar dois grandes eventos: a ExpoFavela, ocorrida nos dias 21 e 22 de novembro, e o Mercado de Indústrias Criativas – MICBR, evento internacional do Ministério da Cultura, marcado para a primeira semana de dezembro.

FORTALEZA-CE, BRASIL,27.11.2025: Centro cultural Dragão do Mar após reforma. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

Imagens da praça inacabada chegaram a ser comparadas por usuários das redes sociais com fotos antigas do entorno do centro cultural, mostrando intervenções artísticas características do local antes da reforma: asfalto colorido nas ruas que circundam a praça para aumentar o espaço do pedestre.

Luísa garante que novas pinturas artísticas estão previstas para a praça. Algumas das obras serão pintadas durante a programação do MICBR. “Sem dúvida nenhuma, vai ter muita cor ali naquela naquela área, para dar alma”, disse.

O espaço para os pedestres também foi aumentado com a concretagem do trecho da rua Dragão do Mar e da avenida Almirante Tamandaré que circunda a praça. O passeio foi alargado ainda na avenida Almirante Jaceguai e a via receberá piso intertravado.

“Não temos como fazer nenhuma intervenção na via porque ela vai ser arrancada. O asfalto vai ser retirado e será colocado piso intertravado. É uma obra da Prefeitura que demora algumas semanas para terminar”, afirmou.

FORTALEZA-CE, BRASIL,27.11.2025: Centro cultural Dragão do Mar após reforma. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

Já em relação ao paisagismo, a secretária informou que serão plantadas 250 mudas e plantas de tamanho médio, entre oitis, trapiás, flamboyants, pau-pombos, espatódeas, palmeiras e outras espécies.

“O paisagismo vai ao longo do tempo se encorpando, com as plantas crescendo, e isso vai transformando o espaço. Nós temos toda uma estratégia, não só do Dragão do Mar, mas nos outros equipamentos que estão situados ali, para que o paisagismo possa também crescer e reduzir as questões relacionadas especialmente ao calor, mas também à beleza”, afirmou.

A quadra esportiva que ficava na praça também não está no projeto novo. No lugar dela, serão instaladas uma academia ao ar livre e uma brinquedopraça voltada para o público infantil.

O investimento de R$ 5 milhões feito pelo Governo do Estado também é utilizado na recuperação da passarela do centro cultural, pintura e correção de infiltrações.



Como está a praça Almirante Saldanha depois da reforma? VEJA VÍDEO

Estacionamento da praça não está incluso em novo projeto e food trucks serão removidos

Os tradicionais food trucks da praça Almirante Saldanha não poderão mais ocupar o local após reforma do equipamento. O estacionamento que os permissionários ocupavam não foi incluído no novo projeto. Já que não podem ficar em cima das calçadas da praça, eles precisarão ser realocados.

Em nota, a Secretaria Regional 12 afirmou que “está fazendo os levantamentos para a realocação dos permissionários que atuam na Praça Almirante Saldanha, no bairro Praia de Iracema, buscando construir alternativas viáveis para garantir a continuidade das atividades comerciais do local sem prejuízos para os trabalhadores”.



Permissionários reclamam das alternativas de realocação. Reunião com o secretário da Regional 12, Adams Gomes, foi realizada nesta quinta-feira, 27, para comunicar a saída dos trailers.

“A regional 12 está liderando esse processo. A gente está à disposição, num desejo de criar uma pactuação com os food trucks que garanta uma regulação do espaço. Não tem condições de ficar em cima da praça, como está nesse momento, mas também que garanta o trabalho das pessoas que já há muitos anos vivem da oferta de alimentação naquela região”, disse Luísa.