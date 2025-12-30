GMF: 253 guardas são promovidos a inspetores e subinspetores

Cerca de 253 guardas municipais foram promovidos aos cargos de inspetores e subinspetores na tarde dessa segunda-feira, 29. A cerimônia de promoção ocorreu no Centro Integrado de Segurança de Fortaleza (Cisfor), em Fortaleza.
Presente no evento, o prefeito Evandro Leitão (PT) afirmou que em janeiro de 2026, mais 279 guardas serão promovidos.
LEIA | Troca de facção: 13 pessoas são capturadas após foguetório em Fortaleza
Ao todo, 194 subinspetores foram promovidos aos cargos de inspetores, e 59 guardas municipais subiram ao cargo de subinspetores.
Durante a solenidade, foram entregues insígnias e certificados de promoção aos inspetores e subinspetores promovidos.
Com as promoções, a Guarda Municipal de Fortaleza passa a contar com 2.803 agentes, distribuídos entre guardas municipais, subinspetores e inspetores.
A promoção integra o conjunto de investimentos voltados à GMF, incluindo o Pacto pela Segurança Cidadã, a implantação dos Pelotões das Regionais, a entrega de viaturas, motocicletas, equipamentos tecnológicos, além da integração com as forças estaduais de segurança.
“O compromisso que nós firmamos, hoje estamos aqui prestando conta com vocês. E agora peço a vocês [guardas], que todo esse esforço seja ainda mais dobrado”, disse o prefeito Evandro Leitão.
Evandro também citou que, a GMF será a primeira pasta a ter o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS). A Lei complementar foi instaurada em julho de 2007, e organiza a progressão funcional, promoções por mérito/tempo de serviço e a remuneração dos servidores da Guarda Municipal e Defesa Civil da Capital.
Evandro afirma que no próximo, o anúncio sobre o PCCS da GMF virá: “[É] pelo reconhecimento do trabalho que vocês realizam, não que outras secretarias não sejam importantes”, declara.
Diretora-geral da GMF, a inspetora Cristiane Correia, declarou que a promoção dos guardas significa a “valorização e reconhecimento a todo tipo de serviço desses servidores”.
“Muitos deles entraram em 2008 [ou antes] e estavam muito ansiosos para essa promoção, foram capacitados para comandar essas equipes. Em janeiro vamos receber mais 279 guardas”, comenta.
Ela continua: “É fundamental para esses novos guardas, quando chegarem, saber se integrar na instituição e fazer um serviço melhor à Fortaleza”, finaliza.
Na guarda municipal há 22 anos, Leandro Sousa não esconde a felicidade ao ser promovido a inspetor: “É um sentimento de muita alegria e de conquista. Depois de tanto tempo estamos sendo valorizados pelo setor público”.
Ao lado da família: a esposa Albanisa Nascimento, a filha Laísa Sousa e o filho Rubens Sousa; o empossado continua: “E é um sentimento de gratidão também, ao prefeito ter se sensibilizado e ter [nós] dado essa tão esperada promoção”, celebra.
Antônio Felix Silva Valentim também foi promovido a inspetor. Ao lado da família e da mãe, ele afirmou que o “sentimento é de gratidão”.
“A gente já esperava, [estava] um pouco atrasado. Então o sentimento é de reconhecimento”, complementa.
Acompanhando o filho, a mãe de Valentim, dona Ana Regina conta que sente muita emoção ao vê-lo promovido: “Hoje em dia a gente vê alguns jovens não querendo muita coisa [com a vida], e ver um filho assim como ele, que é dedicado [é muito bom]”.
“A gente não teve uma vida muito fácil, mas agora estamos colhendo o fruto, que com certeza [ele] vai passar para o filho”, finaliza.