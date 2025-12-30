GMF: 253 guardas são promovidos a inspetores e subinspetores

Foto: FERNANDA BARROS ￼PREFEITO informou que a GMF será a primeira pasta a ter um PCCS

Cerca de 253 guardas municipais foram promovidos aos cargos de inspetores e subinspetores na tarde dessa segunda-feira, 29. A cerimônia de promoção ocorreu no Centro Integrado de Segurança de Fortaleza (Cisfor), em Fortaleza.

Presente no evento, o prefeito Evandro Leitão (PT) afirmou que em janeiro de 2026, mais 279 guardas serão promovidos.

Ao todo, 194 subinspetores foram promovidos aos cargos de inspetores, e 59 guardas municipais subiram ao cargo de subinspetores.

Durante a solenidade, foram entregues insígnias e certificados de promoção aos inspetores e subinspetores promovidos.

Com as promoções, a Guarda Municipal de Fortaleza passa a contar com 2.803 agentes, distribuídos entre guardas municipais, subinspetores e inspetores.

A promoção integra o conjunto de investimentos voltados à GMF, incluindo o Pacto pela Segurança Cidadã, a implantação dos Pelotões das Regionais, a entrega de viaturas, motocicletas, equipamentos tecnológicos, além da integração com as forças estaduais de segurança.

Mais guardas serão convocados em janeiro de 2026, afirma Evandro Leitão

“O compromisso que nós firmamos, hoje estamos aqui prestando conta com vocês. E agora peço a vocês [guardas], que todo esse esforço seja ainda mais dobrado”, disse o prefeito Evandro Leitão.

Evandro também citou que, a GMF será a primeira pasta a ter o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS). A Lei complementar foi instaurada em julho de 2007, e organiza a progressão funcional, promoções por mérito/tempo de serviço e a remuneração dos servidores da Guarda Municipal e Defesa Civil da Capital.

Evandro afirma que no próximo, o anúncio sobre o PCCS da GMF virá: “[É] pelo reconhecimento do trabalho que vocês realizam, não que outras secretarias não sejam importantes”, declara.

Diretora-geral da GMF, a inspetora Cristiane Correia, declarou que a promoção dos guardas significa a “valorização e reconhecimento a todo tipo de serviço desses servidores”.

“Muitos deles entraram em 2008 [ou antes] e estavam muito ansiosos para essa promoção, foram capacitados para comandar essas equipes. Em janeiro vamos receber mais 279 guardas”, comenta.

Ela continua: “É fundamental para esses novos guardas, quando chegarem, saber se integrar na instituição e fazer um serviço melhor à Fortaleza”, finaliza.

Guardas municipais comemoram promoção

Na guarda municipal há 22 anos, Leandro Sousa não esconde a felicidade ao ser promovido a inspetor: “É um sentimento de muita alegria e de conquista. Depois de tanto tempo estamos sendo valorizados pelo setor público”.

Ao lado da família: a esposa Albanisa Nascimento, a filha Laísa Sousa e o filho Rubens Sousa; o empossado continua: “E é um sentimento de gratidão também, ao prefeito ter se sensibilizado e ter [nós] dado essa tão esperada promoção”, celebra.

Antônio Felix Silva Valentim também foi promovido a inspetor. Ao lado da família e da mãe, ele afirmou que o “sentimento é de gratidão”.

“A gente já esperava, [estava] um pouco atrasado. Então o sentimento é de reconhecimento”, complementa.

Acompanhando o filho, a mãe de Valentim, dona Ana Regina conta que sente muita emoção ao vê-lo promovido: “Hoje em dia a gente vê alguns jovens não querendo muita coisa [com a vida], e ver um filho assim como ele, que é dedicado [é muito bom]”.

“A gente não teve uma vida muito fácil, mas agora estamos colhendo o fruto, que com certeza [ele] vai passar para o filho”, finaliza.