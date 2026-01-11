Facções criminosas: jogo de futebol no Pirambu une comunidades rivais para "selar a paz"

Foto: reprodução/vídeo A Polícia foi acionada para a quadra de futebol de salão em razão da forte aglomeração no local

Para celebrar uma "trégua" entre facções criminosas envolvendo os bairros do Pirambu e Colônia, em Fortaleza, faccionados, "simpatizantes" e moradores resolveram organizar um jogo de futebol para "selar a paz" entre as organizações dos respectivos bairros. A partida ocorreu na noite dessa sexta-feira, 9.

Conforme apuração do O POVO, a parte externa da quadra ficou tomada por moradores, crianças e adultos, todos reunidos aguardando a partida de futebol. Cada rodada teria uma duração de meia hora.

Em razão da aglomeração, equipes da Polícia Militar foram deslocadas para o local. Havia reforço do Batalhão de Choque, Cavalaria, Força Tática e do policiamento da área.

A área do Grande Pirambu era tomada pelo conflito entre integrantes do Comando Vermelho (CV) e da antiga facção Guardiões do Estado (GDE), que se tornou Terceiro Comando Puro (TCP). No começo do ano, em meio a muitos fogos, teria sido celebrada uma espécie de trégua que viabilizaria o Comando Vermelho (CV) a dominar toda a área.

O POVO solicitou informações sobre o evento à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) às 22h30min desta sexta-feira, 9. A matéria será atualizada quando houver resposta.

Acordos de paz entre facções no Ceará começaram há 10 anos

Os acordos de paz entre facções no Ceará são registrados há 10 anos em diferentes municípios. Um dos últimos pactos foi o do PCC e do CV, de alcance nacional. Criminosos realizaram uma passeata para marcar a trégua e mais de 70 pessoas foram detidas. Foi um dos primeiros "acordos de paz" entre grupos criminosos.

Essas tréguas, porém, sempre se mostraram frágeis. Apesar daquele entendimento, diversos conflitos foram registrados no decorrer do ano.

Em fevereiro do ano passado, uma possível "trégua" nacional entre as facções do Primeiro Comando da Capital (PCC) E o Comando Vermelho (CV) teria firmado uma espécie de diálogo. Em reportagem do O POVO, fontes confirmaram o pacto firmado entre as organizações.

Disputa entre facções transformou o Grande Pirambu em campo de batalha

A região do Grande Pirambu, Carlito Pamplona e Barra do Ceará vive sob tensão diante da guerra entre facções na disputa por território.

Em fevereiro de 2022 foi registrada a execução de Givanildo Oliveira, o "Gigi", dono do portal de notícias Pirambu News. Ele foi morto a tiros no bairro Pirambu, horas após noticiar a prisão de um suspeito de homicídio na área. O crime foi interpretado como uma tentativa de silenciar a divulgação de fatos policiais na comunidade.

Em agosto de 2023, uma série de ataques a veículos e incêndios criminosos, com ônibus queimados, foi registrada no Grande Pirambu,

No dia 31 de janeiro de 2024, foi registrada a morte de "Biu" em operação policial no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro.

Fábio de Almeida Maia, o "Biu" era apontado como o "02" da hierarquia do tráfico no Pirambu e comandava as ações à distância.

Em fevereiro de 2024, no dia seguinte a confirmação da morte, o CV ordenou um "luto forçado" no Grande Pirambu. Comerciantes foram obrigados a fechar as portas sob ameaça, ônibus deixaram de circular e houve queima de fogos em homenagem ao criminoso morto.

A situação se voltou contra policiais militares, quando no dia 12 de fevereiro o soldado da PM Bruno Lopes Marques foi assassinado em um bar no Carlito Pamplona. Uma camisa em homenagem a "Biu" foi encontrada no local.

No dia 17 de fevereiro cinco policiais militares que teriam adentrado na comunidade para vingar a morte do PM foram baleados.

No dia 2 de maio de 2025 duas irmãs criadoras de conteúdo na Internet, Bianca dos Santos, 15 anos, e Maria Beatriz dos Santos, 20, foram executadas a tiros na Barra do Ceará. Após a morte das irmãs, no mesmo dia, houve uma tentativa de chacina interpretada como um revide da morte das influenciadoras.

O namorado de Bianca, influenciador digital, conhecido como Moskow foi preso suspeito de envolvimento na ação. A Polícia afirmou que ele queria vingar a morte da namorada e, por isso, orquestrou um ataque a tiros na área rival. A morte das duas e a prisão do influenciador geraram manifestações.

No dia 6 de maio houve ainda uma chacina com quatro mortos em um campo de futebol society. Os suspeitos do crime foram presos.

No dia 28 de outubro, durante uma megaoperação policial, chefes da facção com atuação no Ceará foram mortos.

O homem apontado como principal chefe do tráfico no Pirambu, Carlos Mateus da Silva Alencar, conhecido como "Skidum" ou "Fiel", permanece foragido. Ele foi condenado mais de 37 anos de prisão por homicídios e organização criminosa. Trata-se do principal alvo das forças de segurança do Ceará.