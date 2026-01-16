Vento e intensificação de fluxo de visitantes fazem dunas perderem areia na Sabiaguaba

Foto: AURÉLIO ALVES LOCAL tem recebido mais visitantes, durante as férias

Com os ventos mais fortes e o fluxo de visitantes intensificado no período de férias, as dunas da Sabiaguaba geralmente utilizadas para assistir ao pôr do sol estão perdendo areia. Os sedimentos ocupam boa parte de uma das faixas da CE-010.

Em visita ao local, O POVO registrou uma multidão subindo a duna para apreciar o fim da tarde, no primeiro sábado do ano. Cordas fixas na areia ajudavam os visitantes a chegar até o topo. No local havia ainda comércio ambulante, guarda-sóis, venda de passeios a cavalo e em paramotores.

Conforme Daniel de Paula, coordenador do projeto Fortaleza Pelas Dunas, não há fiscalização suficiente para coibir o uso desenfreado do espaço que faz parte do Parque Natural Municipal das Dunas da Sabiaguaba, uma unidade de conservação.

Cordas para ajudar na subida dos visitantes foi fixada na areia Crédito: AURÉLIO ALVES

“O pisar das pessoas causa um impacto muito ínfimo, mas causa, porque tem ocorrido de forma descontrolada. Não há um controle, um gerenciamento do ecoturismo no local”, explica.

Por ser uma unidade de conservação, infraestruturas fixas como as cordas só poderiam ser instaladas com autorização e estudos feitos pelo Conselho Gestor do Parque. Além disso, a posição das cordas deveria ser mais lateral, e não na frente da duna onde estão atualmente posicionadas, de modo a causar menos impacto.

O professor de Educação Física e morador da Sabiaguaba, Alan Raymison, lamenta a degradação da duna que foi um espaço de lazer e paz desde a sua infância. Ele diz acreditar que o uso pela comunidade e pelos comerciantes pode ser possível, desde que melhor organizado.

“Negar a elas o direito de estar ali é complexo também, mas existem formas de fazer que não degradem tanto. Apesar de ser um espaço por lei protegido, se não coloca fiscalização presencial, você não cuida”, diz.

Com vento e fluxo de pedestres, areia desce da duna e ocupa CE-010 Crédito: AURÉLIO ALVES

Daniel afirma que o principal dano foi causado pela construção da CE-010, alvo de críticas de ambientalistas por “cortar” a duna, impedindo a mobilidade natural daquele ecossistema. Com a estrada, os ventos e o fluxo de visitantes leva a areia para a pista, que depois é recolhida e depositada em outro local do Parque.

“Ela está sendo recolocada dentro do Parque das Dunas, porém numa outra área. E essa areia não está retroalimentando a duna. Eles estão criando uma nova duna. Pelo que foi feito de estudos, era o melhor local para eles estarem colocando essa duna de fato”, explica Daniel. O ativista, no entanto, frisa que é preciso uma solução mais permanente.

De acordo com a Superintendência de Obras Públicas (SOP), órgão do Governo do Estado responsável pelas rodovias estaduais, a remoção do material é realizada “com o objetivo de garantir a segurança viária e a trafegabilidade no local”.

A pasta informa que as intervenções de retirada da areia da pista da CE-010 no trecho da Sabiaguaba foram intensificadas desde meados de dezembro de 2025 e devem continuar neste ritmo até o início de fevereiro, “considerando o movimento turístico mais intenso nos fins de semana”.

O POVO questionou a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) sobre os usos irregulares do Parque. A agência afirmou que monitora a unidade de conservação “para coibir tanto o comércio quanto a prestação de serviços irregulares no local”. Segundo a nota, ações de fiscalização na área das dunas serão intensificadas nos próximos dias.

Denúncias

A população pode acionar a fiscalização por meio da Central 156 e do aplicativo Fiscalize Fortaleza.

