Suspeito de chefiar o Comando Vermelho em bairros de Maracanaú é preso

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) prendeu nesse sábado, 17, um homem apontado como chefe da facção criminosa Comando Vermelho (CV) nos bairros Jardim Bandeirantes e Pajuçara, em Maracanaú (Região Metropolitana de Fortaleza).

Alan da Silva Oliveira, conhecido como "Bananada", de 29 anos, foi localizado nas proximidades do condomínio onde estava hospedado no Cumbuco, em Caucaia, também na Região Metropolitana de Fortaleza). Em depoimento, Alan negou ser integrante de facção criminosa, afirmando, inclusive, que sequer é conhecido pelo apelido de "Bananada".

Relatórios da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco), porém, indicam que ele era integrante da Guardiões do Estado (GDE), depois migrou para o Terceiro Comando Puro (TCP), até que, no fim do ano passado, aderiu ao CV.

“Essa migração não representa um afastamento da atividade criminosa, mas sim uma adaptação estratégica para a manutenção do poder local, aproveitando o avanço da facção CV no cenário cearense”, consta no Auto de Prisão em Flagrante (APF).

“O Relatório Técnico nº 11/2026 explicou que a expansão do Comando Vermelho se deu pela absorção de antigos redutos e pela desarticulação das facções rivais, facilitando a migração de lideranças (...). Alan da Silva OLiveira, vulgo Bananada, realizou essa transição nos últimos dias de 2025, como uma estratégia de sobrevivência criminal e para consolidar o domínio territorial do CV nos bairros Bandeirantes e Pajuçara, em Maracanaú/CE, áreas que historicamente eram controladas pela GDE/TCP”.



A Draco investigava Alan desde agosto de 2025. Ele teria assumido posição de comando após as prisões de Romário Alves de Sousa, o “Boi” ou “Artilheiro; Anderson Vidal da Silva, o “Ironside”, “Megamente” ou “Crânio”; e Leandro Lima Silva, o “Sonic” ou “Gugu.



Ainda de acordo com a Draco, Alan, além de ser responsável pelo tráfico de drogas na região, é mandante de homicídio na Pajuçara e no Jardim Bandeirantes. Entre os crimes atribuídos a ele está a tentativa de assassinato de Carlos Alberto Portela, o “Beto 2”, em dezembro de 2024, ainda quando Alan era integrante da GDE.

No APF, também é citado que Alan havia se escondido no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro (RJ), área de domínio do TCP, o que, conforme o juiz Mikhail de Andrade Torres, “revela a sua profunda inserção e o seu trânsito no alto escalão do crime organizado”.



Esse foi um dos argumentos utilizados pelo magistrado para decretar a prisão preventiva do flagranteado em audiência de custódia realizada neste domingo, 18.



