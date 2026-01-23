Internalização de fios no polo gastronômico da Varjota será retomada em fevereiro

Foto: Samuel Setubal ￼MUDANÇA vai contemplar parte do polo gastronômico do bairro

A internalização da fiação elétrica do Polo Gastronômico da Varjota, em Fortaleza, deverá ser retomada em fevereiro próximo. Atualmente, a obra está com 10% de execução e aguarda apresentação de cronograma operacional pela concessionária responsável para ser retomada.

LEIA TAMBÉM | Zé Pinto: artista cearense tem obras restauradas em celebração ao seu centenário



A informação foi repassada pela Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra), após solicitação do O POVO. Segundo a pasta, o trecho entre as ruas Frederico Borges e Ana Bilhar deverá ter 96 postes retirados, em um investimento de R$ 2,18 milhões.

Iniciado em setembro de 2025, os trabalhos estão paralisados no momento, em medidas preparatórias para a remoção dos equipamentos, a ser retomada no próximo mês.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 20-01-2026: Situação da instalação da Fiação subterrânea na Rua Frederico Borges. (Foto Samuel Setubal /O Povo) Crédito: Samuel Setubal Fiação elétrica na Rua Frederico Borges, parte do polo gastronômico da Varjota Crédito: Samuel Setubal Fiação elétrica na Rua Frederico Borges, parte do polo gastronômico da Varjota Crédito: Samuel Setubal Parte da fiação na avenida Desembargador Moreira ainda não foi removida Crédito: Samuel Setubal

Geórgia Brasileiro, 74, moradora da Frederico Borges há 30 anos, foi uma das moradoras que acompanhou as primeiras movimentações e aponta a internalização como um benefício para a comunidade.

"Meses atrás passaram aqui dando uma olhada, dizendo que ia passara a fiação embaixo, mas isso demora muito. Fizeram uma vistoria, "passearam" por aqui. Acho que vai ficar lindo. Com certeza vai ficar mais bonito sem os fios no meio da rua", comenta a aposentada.

Os 10% da obra tocados pela Seinfra até o momento dizem respeito a atuação na rede aérea do entorno das vias para viabilizar a futura internalização. O prazo da obra é de 360 dias, com previsão de conclusão para setembro de 2026.

Entrave com empresas de telecomunicação impede remoção de postes na Desembargador Moreira

A poucos metros dali, a internalização da fiação elétrica da avenida Desembargador Moreira enfrenta um entrave para a sua conclusão. Pendências com empresas de telefonia estão impedindo a remoção de parte dos postes no trecho entre a Praça Portugal e a avenida Beira-Mar, último trecho da obra.

Com 98% de execução, a intervenção deveria ter sido entregue em agosto do ano passado, mas devido a este entrave segue sem prazo para ser concluída. Marcos Renato, vendedor ambulante no trecho há 10 anos, conta que a obra está parada desde setembro, quando os fios do lado direito da via foram removidos.

"Botaram umas por baixo aí, tiraram as desse lado e as que atravessavam a rua. A maioria tirou, agora em setembro, por ali. Mas pode ver que a vista aqui nesse lado do calçadão [sem os fios] já fica mais bonita", afirma o comerciante.

Parte da fiação na avenida Desembargador Moreira ainda não foi removida Crédito: Samuel Setubal Instalação da Fiação subterrânea na Rua Desembargador Moreira foi 98% executada Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 20-01-2026: Situação da instalação da Fiação subterrânea na Rua Ana Blhar. (Foto Samuel Setubal /O Povo) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 20-01-2026: Situação da instalação da Fiação subterrânea na Rua Ana Blhar. (Foto Samuel Setubal /O Povo) Crédito: Samuel Setubal Fios do lado direito da avenida foram removidos, enquanto os da esquerda permanecem no trecho Crédito: Samuel Setubal Fios do lado direito da avenida foram removidos, enquanto os da esquerda permanecem no trecho Crédito: Samuel Setubal

O caso foi levado à Procuradoria Geral do Estado (PGE), que entrou com ação judicial junto às empresas de telecomunicação, visando permitir a remoção dos equipamentos.

Até o momento, 68 postes foram retirados na avenida Desembargador Moreira, transformados em mais de 2 mil metros de redes subterrâneas, em investimento de R$ 715 mil.

Internalização no centro histórico de Barbalha deve ser concluída até março de 2027

Além de Fortaleza, Barbalha é mais um município cearense com obras de internalização em andamento. O município caririense terá mais de 10 mil metros de fiação subterrânea instaladas em seu centro histórico, entre redes de alta e baixa tensão.

Também está sendo conduzida a remoção de 245 postes em todo o centro, especialmente na área onde ocorre a tradicional Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio, um dos principais cartões-postais da cidade.

As obras estão 44,5% concluídas e têm entrega prevista para março de 2027. O investimento é na casa dos R$ 15,4 milhões.

Em nota enviada ao O POVO, a Seinfra destacou que pelo menos dois municípios do interior, Aracati e Icó, devem receber internalização. Na Capital ainda há previsão de instalação de fiação subterrânea na Praia de Iracema e avenida Aguanambi. Todos estes estão em fase de desenvolvimento.

"As obras de internalização da fiação no Ceará são realizadas com recursos do Programa de Investimentos Especiais em Energia Elétrica (PIE), administrado pela Seinfra. O programa tem como objetivo apoiar ações de reforço, ampliação, remanejamento e modernização da rede elétrica em áreas de interesse público", finaliza o texto enviado pela pasta.

Obra semelhante em Barbalha prossegue

Além de Fortaleza, Barbalha - no Cariri - está com obras de internalização. O município terá mais de 10 mil metros de fiação subterrânea instaladas.

Também está sendo conduzida a remoção de 245 postes em todo o centro, especialmente onde ocorre a Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio.

As obras estão 44,5% concluídas e têm entrega prevista para março de 2027. O investimento é de R$ 15,4 milhões.

Em nota enviada ao O POVO, a Seinfra destacou que pelo menos dois municípios, Aracati e Icó, devem receber internalização. Na Capital há previsão de instalação de fiação subterrânea na Praia de Iracema e avenida Aguanambi. Todos em fase de desenvolvimento.