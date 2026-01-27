Termo é assinado para criação de 4 novos presídios no Ceará em 2026

Foto: Carlos Gibaja/ Casa Civil ￼DOCUMENTO foi assinado durante a primeira reunião do ano do Coesi

Um termo de compromisso para o aumento de cinco mil novas vagas no sistema penitenciário em quatro novos presídios foi assinado na manhã dessa segunda-feira, 26, pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), durante a primeira reunião do ano do Comitê Estratégico de Segurança Integrada (Coesi) realizada no salão oval do Palácio da Abolição, em Fortaleza.

Essa é uma das primeiras medidas anunciadas pelo Comitê neste ano. O documento foi assinado em conjunto entre representantes do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), Ministério Público do Ceará (MPCE) e Defensoria Pública do Ceará (DPCE) e demais entidades, que integram o Comitê de Segurança. O grupo, criado em 2024, é responsável por traçar estratégias e fortalecer o combate ao crime e à escalada da violência no Ceará.

No termo, é garantido o compromisso na construção das novas vagas em quatro novos presídios, sendo dois com 1 mil vagas, cada, no interior do Estado, e outros dois com 1,5 mil vagas, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Os locais que vão receber as novas unidades ainda devem ser divulgados.

A previsão é que as unidades sejam entregues até o fim do ano.

De acordo com Elmano, atualmente o sistema prisional possui 26 mil presos após ações da Polícia Civil, da Polícia Militar e demais forças de segurança do Ceará. As capturas resultaram, segundo o chefe do Executivo, em um crescimento de mais de 95% na prisão de faccionados no Ceará e de mais de 35% na prisão de homicidas no Estado.

“Nós precisamos ter uma retaguarda do sistema prisional [...] Por isso, nós acabamos de assinar o em termo de compromisso para aumentarmos em 5 mil o número de vagas do sistema prisional cearense”, destaca. A medida busca alinhar com a expectativa do Governo do Estado em aumentar o número de prisões neste ano.

O processo administrativo para contratação de empresas que possam dar início a construção dos presídios e as novas vagas deve ser os próximos passos para cumprir o que foi dito pela gestão estadual. “Nós queremos terminar o ano com as 5 mil vagas prontas para serem utilizadas pelo sistema prisional”, afirmou Elmano.

O investimento previsto para a construção das quatro unidades com 5 mil vagas é de R$ 3,2 bilhões aprovados por meio de uma operação de crédito na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

O titular da Secretaria da Administração Penitenciária do Ceará (SAP), Mauro Albuquerque, afirmou que a medida vai facilitar o trabalho dentro do sistema prisional a partir de um melhor controle e tratamento com os presos. “Isso é um ganho muito grande e lógico o sistema é dinâmico, ele sempre vai estar evoluindo”, comenta.

Reportagem do O POVO, de outubro do ano passado, mostrou que o crescimento foi de 20% desde 2023. Das 17,8 mil vagas distribuídas nas 30 unidades prisionais, o Ceará tem mais de 24 mil pessoas dividindo celas, revelando que o sistema atua com quase 40% acima da capacidade de vagas dos presídios.

Em dezembro de 2025, em entrevista à rádio O POVO CBN, o governador Elmano de Freitas afirmou que as prisões de membros de facções criminosas aumentaram 94% naquele ano, com uma população carcerária que passou de 21 mil para 25 mil, além de 10 tornozelados.



“Quem domina o território cearense é o estado do Ceará”, afirma Elmano ao ser questionado sobre a hegemonia do Comando Vermelho (CV) do Estado. O governador afirmou que, atualmente, há uma predominância da facção de origem carioca diante de outras facções.

“Nós sabemos que a disputa entre as facções pelo negócios que elas realizam. Mas quem domina o território cearense é o estado do Ceará, que controla os territórios. O Ceará não tem área, não tem bairro, não tem comunidade que a polícia não entre, não tem bairro que a Polícia Civil não faça suas diligências”, afirma.



Coesi

O comitê foi criado em 2024 e é responsável por traçar estratégias e fortalecer o combate ao crime e à escalada da violência no Estado

58 viaturas semiblindadas são entregues à Polícia Militar do Ceará

Foram entregues mais 58 viaturas semiblindadas à Polícia Militar do Ceará (PMCE) na manhã dessa segunda-feira, 26. A entrega foi realizada pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), no Palácio da Abolição, em Fortaleza, após a primeira reunião do ano do Comitê Estratégico de Segurança Integrada (Coesi).

Durante a reunião, foi assinado ainda um termo de compromisso para o aumento de 5 mil novas vagas no sistema penitenciário e a criação de quatro novos presídios ainda neste ano.

As viaturas entregues integram a primeira leva de 136 veículos destinados à corporação militar para acompanhamento repressivo e proteção aos agentes em operação policial e vão atuar, inicialmente, em Fortaleza e na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

O investimento ultrapassa R$ 10,6 milhões. As viaturas adquiridas são do modelo Renault Duster e se destacam em uma padronização visual, nas cores branca e verde, que as diferencia das viaturas convencionais da Polícia Militar, nas cores identificadas nas cores branca e preta.

De acordo com Elmano, as organizações criminosas estão cada vez mais com o poder financeiro e têm tido cada vez mais ousadia e enfrentamento nos conflitos com as Forças de Segurança.

"O meu objetivo é que a Polícia Militar do Ceará tenha todas as viaturas com blindagem para que nós não tenhamos a perda da vida de policiais. Nós temos que dar esse esse profissional o máximo de condição, seja na área da inteligência, na área da investigação, na área de repressão, que é o caso da Polícia Militar", disse o governador.

Além das viaturas da Polícia Militar, a previsão é de que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) também receba reforço na proteção de sua frota. Atualmente, o Estado já conta com alguns veículos semiblindados. Para a operação dessas viaturas, foi realizado um treinamento com agentes que vão atuar nos veículos.

A escolha das viaturas serem semiblindadas acontece diante de uma estratégia operacional, segundo Elmano. "Às vezes, é melhor operacionalmente ele ter melhor condição que não seja tudo, mas garanta a proteção desse policial. A viatura tem uma blindagem grande, o policial tá muito protegido dentro dessa viatura e comparado com a viatura que nós temos hoje", comenta o governador.

No dia 6 de janeiro deste ano, 30 primeiras viaturas chegaram ao Estado. O anúncio da chegada dos novos veículos foi feito pelo comandante-geral da PMCE, coronel Sinval Sampaio, em dezembro passado, durante a entrega de drones e fuzis à corporação.