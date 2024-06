Após 19 homicídios em 24 horas, Elmano diz que não hesitará em pedir apoio federal

Foto: Carlos Gibaha/Governo do Estado do Ceará FORTALEZA-CE, BRASIL, 22-06-2024: Reunião de Cúpula da SSPDS. Após mortes na madrugado o governador Elmano de Freitas (PT) realiza reunião com a cúpuka da SSPDS. (Foto: Carlos Gibaha/Gov. Estado do Ceará)

Após 19 homicídios serem registrados no Ceará na sexta-feira, 21, o governador Elmano de Freitas (PT) voltou a se reunir com a cúpula da Segurança Pública do Ceará na manhã desse sábado, 21. Em pronunciamento feito nas redes sociais, Elmano ainda disse que ligou para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, para relatar a situação.

"Se necessário, não hesitarei em solicitar reforço de apoio federal nessa missão", declarou o governador, acrescentando que a série de assassinatos se deu após "intensificação das operações de combate ao crime que temos realizado e do anúncio de novas e mais duras medidas de enfrentamento às organizações criminosas, juntamente com a Justiça e o Ministério Público". Elmano ainda se solidarizou com as vítimas e prometeu não recuar.

Essa sexta foi o segundo dia mais violento do ano no Ceará. Os assassinatos foram registrados em Fortaleza (9), Caucaia (2), Pacatuba (2), Maranguape, Itapipoca, Caridade, Chaval, Pentecoste e Campos Sales. Na Capital, os casos foram registrados na Praia do Futuro II, Messejana, Barroso (2x), Mondubim (2x), Siqueira, Bonsucesso e Conjunto Palmeiras. Já na manhã de sábado, um corpo, que apresentava sinais de violência, foi encontrado na Praia do Pirambu.

No Barroso, o duplo homicídio foi registrado na Areninha do Jardim Violeta. Dezenas de pessoas acompanhavam uma partida de futebol quando homens armados começaram a disparar. Uma mulher de 48 anos e uma criança de 10 anos morreram na ação. O menino foi identificado como Daniel Levy Cardoso Gomes.

O Instituto Dr. José Frota (IJF) informou que oito crianças e adolescentes foram encaminhados ao hospital. São três meninas, com 11, 13 e 16 anos de idade; e cinco meninos, com 8, 9, 10, 15 e 16 anos. Uma das vítimas recebeu alta, duas outras passaram por cirurgia de emergência e estão com quadro estabilizado, enquanto outras quatro estão em observação na emergência. O menino de oito anos foi atingido na cabeça e está internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Dois suspeitos da tentativa de chacina foram capturados na manhã desse sábado, um adulto e um adolescente. Ambos, tinham mandados de prisão e apreensão, respectivamente, em aberto. Conforme o delegado Ricardo Pinheiro, diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a dupla é suspeita de integrar uma facção criminosa oriunda do Rio de Janeiro. "Ainda é objeto de investigação, a gente aprofundar e entender o que ocorreu", disse o delegado sobre demais detalhes do crime.

No Mondubim, dois homens, de 23 e 30 anos, foram mortos em frente a uma lanchonete. Câmeras de vigilância mostraram que homens em três motocicletas chegaram ao local e começaram a disparar. As imagens indicam que apenas um dos homens era alvo da ação. Um dos criminosos, que portava uma arma com capacidade de disparos em rajada, mira nele. Quando a vítima já estava no chão, um outro homem atira cerca de 10 vezes, à queima-roupa, na região da cabeça dele. Este morreu no local do crime. A segunda vítima chegou a ser socorrida a uma unidade de saúde, mas não resistiu.

O prefeito José Sarto (PDT) se pronunciou sobre a série de homicídios na manhã de sábado. Ele se solidarizou com as vítimas e seus familiares, colocou a Guarda Municipal à disposição e criticou a política de segurança pública do Estado. "Fortaleza está tomando essas medidas que são, eu diria, heterodoxas, excepcionais, porque não compete à Prefeitura fazer a segurança pública", disse Sarto sobre a atuação da Guarda. "Já que tem uma omissão do Estado, a gente está partindo para fazer essa ação de capacitar e armar toda a Guarda Municipal". (Com informações de Lara Vieira, Flávia Oliveira e Gabriela Almeida)