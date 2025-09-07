Em termos gerais, Ceará lidera perdas nas exportações para os EUA

Foto: FCO FONTENELE ￼QUANDO analisado em valores exportados, o Ceará aparece em terceiro na lista

Em agosto, primeiro mês em vigor do tarifaço, o Ceará foi significativamente impactado pelas perdas nas exportações para os Estados Unidos, registrando a maior perda em termos de exportações gerais entre os estados brasileiros. Foi o que mostraram os dados da balança comercial divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

De acordo com o levantamento, o estado registrou queda de 48,8% no valor apurado com as vendas internacionais.

Quando analisado em valores exportados, o Ceará aparece em terceiro na lista dos estados que mais perderam, com menos US$ 116.4 milhões.

Em termos de baixas gerais, o Acre foi o estado que mais sofreu, sendo o único do país que não exportou para os EUA em agosto, após ter vendido madeira, carvão vegetal e obras de madeira em julho.

Antes do tarifaço, o Ceará já era apontado como o estado mais dependente das exportações para os Estados Unidos, com 52% de suas exportações destinadas ao país norte-americano no primeiro semestre.

Em resposta a esses impactos, o governo cearense decretou situação de emergência econômica e anunciou um pacote de medidas de apoio aos exportadores.

A Secretaria do Desenvolvimento Agrário prorrogou por mais 15 dias o prazo para que as empresas exportadoras cearenses afetadas possam manifestar interesse no edital de credenciamento para apoio às entidades. O prazo seria encerrado na sexta-feira, 5 de setembro.

De acordo com Comex Stat, plataforma do MDIC, as exportações do agronegócio cearense para os Estados Unidos caíram 61% em agosto deste ano ante igual período de 2024, após um mês do tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros.

O objetivo do edital é garantir mercado para os produtos que tiveram sua comercialização externa prejudicada, de forma a assegurar sua aquisição para demandas institucionais da administração pública estadual.

Dos cinco estados com maiores quedas percentuais, quatro são do Nordeste.

Veja a lista:

Ceará: -48,81%

Distrito Federal: -46,58%

Pernambuco: -45,23%

Alagoas: -31,66%

Maranhão: -24,26%

Mato Grosso: -22,14%

Paraíba: -20,26%

Rondônia: -18,81%

Goiás: -17,74%

Minas Gerais: -15,41%

Estados com maiores quedas entre julho e agosto:

São Paulo: US$ 437.212.391

Minas Gerais: US$ 226.300.089

Ceará: US$ 116.436.300

Rio de Janeiro: US$ 73.014.900

Rio Grande do Sul: US$ 55.493.111

Paraná: US$ 44.685.431

Santa Catarina: US$ 36.065.213

Maranhão: US$ 32.748.809

Espírito Santo: US$ 24.663.357

Goiás: US$ 23.930.294

Fonte: MDIC

