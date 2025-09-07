Em termos gerais, Ceará lidera perdas nas exportações para os EUA

Em agosto, primeiro mês em vigor do tarifaço, o Ceará foi significativamente impactado pelas perdas nas exportações para os Estados Unidos, registrando a maior perda em termos de exportações gerais entre os estados brasileiros. Foi o que mostraram os dados da balança comercial divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).
De acordo com o levantamento, o estado registrou queda de 48,8% no valor apurado com as vendas internacionais.
Quando analisado em valores exportados, o Ceará aparece em terceiro na lista dos estados que mais perderam, com menos US$ 116.4 milhões.
Em termos de baixas gerais, o Acre foi o estado que mais sofreu, sendo o único do país que não exportou para os EUA em agosto, após ter vendido madeira, carvão vegetal e obras de madeira em julho.
Antes do tarifaço, o Ceará já era apontado como o estado mais dependente das exportações para os Estados Unidos, com 52% de suas exportações destinadas ao país norte-americano no primeiro semestre.
Em resposta a esses impactos, o governo cearense decretou situação de emergência econômica e anunciou um pacote de medidas de apoio aos exportadores.
A Secretaria do Desenvolvimento Agrário prorrogou por mais 15 dias o prazo para que as empresas exportadoras cearenses afetadas possam manifestar interesse no edital de credenciamento para apoio às entidades. O prazo seria encerrado na sexta-feira, 5 de setembro.
De acordo com Comex Stat, plataforma do MDIC, as exportações do agronegócio cearense para os Estados Unidos caíram 61% em agosto deste ano ante igual período de 2024, após um mês do tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros.
O objetivo do edital é garantir mercado para os produtos que tiveram sua comercialização externa prejudicada, de forma a assegurar sua aquisição para demandas institucionais da administração pública estadual.
Dos cinco estados com maiores quedas percentuais, quatro são do Nordeste.
Veja a lista:
Ceará: -48,81%
Distrito Federal: -46,58%
Pernambuco: -45,23%
Alagoas: -31,66%
Maranhão: -24,26%
Mato Grosso: -22,14%
Paraíba: -20,26%
Rondônia: -18,81%
Goiás: -17,74%
Minas Gerais: -15,41%
Estados com maiores quedas entre julho e agosto:
São Paulo: US$ 437.212.391
Minas Gerais: US$ 226.300.089
Ceará: US$ 116.436.300
Rio de Janeiro: US$ 73.014.900
Rio Grande do Sul: US$ 55.493.111
Paraná: US$ 44.685.431
Santa Catarina: US$ 36.065.213
Maranhão: US$ 32.748.809
Espírito Santo: US$ 24.663.357
Goiás: US$ 23.930.294
Fonte: MDIC
