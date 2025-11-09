Fortaleza realiza Dia D de Vacinação Antirrábica com apresentações e grande adesão de tutores

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 26-10-2025: Campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos, em Fortaleza. A ação ocorreu na Praça Nossa Senhora da Glória. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

A manhã deste sábado, dia 8, foi marcada por movimento intenso na Praça Pública da Cidade dos Funcionários, localizada no cruzamento das avenidas Desembargador Gonzaga e Oliveira Paiva, durante o segundo Dia D de Vacinação Antirrábica em Fortaleza.

A ação, promovida pela Prefeitura, reuniu dezenas de tutores e seus animais, gatos e cães, tanto de raça como sem raça definida, que chegaram cedo para garantir a imunização contra a raiva. Para ser vacinado, o animal precisa ter a partir de 3 meses de idade.

Campanha de vacinação antirrábica vai até 10 de dezembro

O evento integra a segunda etapa da campanha municipal, que se estende até o dia 10 de dezembro, com postos fixos funcionando em todas as Regionais de Saúde da Capital. A vacinação teve início às 8h deste sábado e segue até às 17h, em 135 pontos espalhados pela cidade, nas Regionais 2, 4 e 6.

A secretária adjunta da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Aline Gouveia, ressalta que a vacina antirrábica é o único meio eficaz de prevenção contra a doença da raiva e destacou o esforço da Prefeitura em ampliar o acesso da população.

Segundo ela, o município conta com mais de 400 mil doses disponíveis e tem realizado ações como vacinação itinerante e visitas domiciliares para atender pessoas idosas e com dificuldade de locomoção, além de manter pontos fixos durante todo o ano.

“Além dos pontos fixos que funcionam diariamente, hoje ampliamos os locais de atendimento justamente para levar a vacina para mais perto das pessoas. Vacinar é proteger o pet e também a família”, afirma.

O coordenador de Vigilância em Saúde de Fortaleza, Josete Malheiro, enfatiza a importância de manter a vacinação antirrábica atualizada anualmente, já que o vírus sofre mutações frequentes. Embora Fortaleza esteja há mais de duas décadas sem registrar casos de raiva humana, o vírus ainda circula entre animais silvestres, como saguis e morcegos, o que torna indispensável a imunização de cães e gatos.

Malheiro explica que, devido ao tamanho da cidade, houve uma separação das Regionais para garantir maior cobertura vacinal e que as equipes de saúde seguem atuando até dezembro, com a meta de vacinar 80% da população animal do município. No mês de outubro o foco foi dado nas Regionais ímpares e neste mês o foco são nas Regionais pares, 2, 4 e 6.

Para ele, o sucesso da campanha depende da adesão dos tutores e do compromisso coletivo com a prevenção.

“A raiva é uma doença praticamente 100% letal, tanto para os animais quanto para os seres humanos. A única forma de controle é manter o rebanho imunizado. Não é razoável ter um animal em casa e ele não estar vacinado. Durante todo o ano, há pontos de vacinação fixos funcionando de segunda a sexta, além do Centro de Controle de Zoonoses, que vacina também aos fins de semana. Esta mobilização de hoje é uma forma de ampliar o alcance e chamar a atenção da população”, enfatiza.

A ação deste sábado contou também com apresentações do canil do Batalhão de Choque da Polícia Militar, que encantaram quem passava pela praça. O público acompanhou o cão Dimmy, que mostrou comandos de dança e obediência, e o cão Samurai, um pastor alemão, que demonstrou técnicas de ataque com mordida controlada. As exibições foram conduzidas pelo sargento Morais e apresentadas pelo sargento Barbosa, arrancando aplausos das pessoas presentes no local.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 26-10-2025: Campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos, em Fortaleza. A ação ocorreu na Praça Nossa Senhora da Glória. Na foto, demonstração da polícia militar. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 26-10-2025: Campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos, em Fortaleza. A ação ocorreu na Praça Nossa Senhora da Glória. Na foto, demonstração da polícia militar. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Outro destaque foi a melhoria na estrutura deste segundo Dia D. Tutores elogiaram os banners grandes espalhados pela praça, que ajudaram na divulgação, e também a presença de banheiros químicos, novidade em relação às campanhas anteriores. Airtton Mello, morador da Cidade dos Funcionários e tutor do gato persa Delton, aprovou as mudanças.

“Achei bem legal porque neste ano a prefeitura inovou colocando esses cartazes enormes e banheiros químicos. Nas outras vezes que eu participei não tinha. Então foi bem inovador, uma forma de avisar para toda a comunidade, que ia ter. Eu não sabia, só vi por conta da dos banners e fui buscar meu gato”, confessa.

Entre os tutores que participaram da ação estava também Francisco Neuton, responsável por Fofucho, um cachorro sem raça definida, de oito anos, que acabou roubando a cena com o carisma e o tamanho.

“Ele é valente com os outros cachorros, mas é bastante dócil com o ser humano. Todo ano eu acabo trazendo ele aqui para vacinar. Sempre é muito tranquilo, rápido e muito gostoso esse atendimento aqui da prefeitura e dos órgãos governamentais. É extremamente importante a vacinação dos gatos e cachorros, para poder prevenir as doenças e não ter epidemias”, conta.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 26-10-2025: Campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos, em Fortaleza. A ação ocorreu na Praça Nossa Senhora da Glória. Na foto, Francisco Neuton , 42, e Fofucho, 8 anos. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

A veterinária Camila Campos explica que a procura é sempre maior por cães, já que os gatos costumam se estressar com o movimento.

“Os latidos e o barulho deixam os gatos mais assustados. Por isso, orientamos sempre que os tutores tragam os felinos em caixas de transporte, para garantir a segurança deles e evitar fugas”, explicou.

Entre os tutores de gatos, quem chamou atenção foi o casal Lorena Oliveira e Thiago Bezerra, que vacinaram nada menos que oito gatos ao longo da manhã e que, segundo eles, ainda iriam vacinar mais ao longo do dia.

“Viemos desde cedo. Primeiro vacinamos o nosso gato, Branquinho, depois os sete da minha mãe, Joana Darc. Foi uma correria, um vai e volta de moto o tempo todo, mas vale a pena. E ainda vamos vacinar os gatinhos que vivem na rua em frente à nossa casa. Nós já pegamos confiança com o pessoal da vacinação, então queremos aproveitar o dia para deixar todos imunizados”, contou Lorena.

Para ela, a campanha perto de casa facilita o cuidado com os animais e reduz o estresse. “É uma oportunidade maravilhosa. Quem tem gato sabe como é difícil levá-los longe. Aqui foi mais rápido, seguro e com a equipe bem atenciosa. Todo mundo devia aproveitar.”

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 26-10-2025: Campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos, em Fortaleza. A ação ocorreu na Praça Nossa Senhora da Glória. Na foto, Lorena Oliveira e Tiago Bezerra . (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Onde vacinar cães e gatos contra raiva em Fortaleza

Além das praças, a vacinação está disponível durante todo o ano no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), localizado na Rua Betel, 2890, no bairro Itaperi, de domingo a domingo, de 8h às 17h.

A aplicação também ocorre nas Unidades de Vigilância de Zoonoses (UVZ), de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, nos seguintes locais:

Box de Zoonose no Posto de Saúde Aída Santos - Rua Trajano de Medeiros, 813 - Vicente Pinzón

Box de Zoonose no Posto de Saúde João Medeiros - Av. Dom Aloisio Lorscheider, 982 - Vila Velha

Box de Zoonose no Posto de Saúde Paulo Marcelo - Rua 25 de Março, 607 - Centro

Box de Zoonose no Posto de Saúde Maciel de Brito - Rua 602, 2 - Conj. Ceará

Box de Zoonose no Posto de Saúde Messejana - Rua Coronel Dionísio Alencar, 264 - Messejana

Box de Zoonose Autran Nunes - Av. da Liberdade, 65 - Autran Nunes

Box de Zoonose Conjunto Ceará - Av. A, s/n - Conjunto Ceará



Todos os cursos de Medicina Veterinária de Fortaleza também estarão aplicando gratuitamente a vacinação antirrábica durante este mês de novembro.

A lista completa dos locais de vacinação pode ser consultada no site da Prefeitura de Fortaleza.



Serviço

Dia D Vacinação Antirrábica

Quando: 8 de Novembro

Horário: 8h às 17h

Confira a lista dos locais