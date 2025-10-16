Novo centro de imagem é inaugurado na Santa Casa de Fortaleza

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 07-07-2025: Situação de como está a fachada da Santa Casa da Misericórdia no Centro. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

A Prefeitura de Fortaleza inaugura nesta sexta-feira, 17, às 8h, o novo Centro de Imagem da Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza. Atualmente, sob a gestão da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), espaço vai oferecer exames de diagnóstico por imagem 100% gratuitos.

Serviço é destinado tanto a pacientes internos da instituição quanto à população encaminhada pelas unidades de saúde do Município, por meio de ordenamento da pasta. Prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) e gestão devem estar presentes durante entrega do novo serviço.

O Governo Municipal de Fortaleza oficializou a intervenção na Santa Casa de Misericórdia, com decisão válida pelo período de 180 dias em 15 de julho deste ano. A medida tem como finalidade reordenar e restabelecer os serviços da unidade.

Antes da intervenção, provedor da Santa Casa, Vladimir Spinelli informou em entrevista ao O POVO que a regulação de novos pacientes na unidade filantrópica estava suspensa devido problemas financeiros enfrentados

No comando da pasta de Saúde, esta reestruturação do setor na Santa Casa integra as ações do Plano Fortaleza Inclusiva, dentro do programa Saúde que Cuida, que visa ampliar a oferta de serviços de saúde à população de Fortaleza.



por Camila Maia - Especial para O POVO