Passagem de ônibus em Fortaleza terá aumento de R$ 0,90 e passará a custar R$ 5,40 em 2026

Foto: FERNANDA BARROS ￼PREÇOS da Tarifa estudantil e Passe Livre ainda não foram alterados

Passagem de ônibus aumentará em Fortaleza a partir de janeiro de 2026, informa a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor). O valor da tarifa inteira deixará de ser R$ 4,50 e passará para R$ 5,40. A tarifa estudantil não sofreu alterações e segue em R$ 1,50. O Passe Livre Estudantil continua em dias letivos.

Empresa anuncia renovação de frota com mais 120 coletivos, além do aumento de 72% para 100% da frota climatizada.

O presidente do Sindiônibus, Dimas Barreira, disse, em comunicado em vídeo, que a implementação ainda será discutida com as empresas operadoras. "Ainda vou ter que me reunir com as empresas para a gente estudar como é que nós vamos viabilizar isso, porque isso é um desafio. Nós temos toda uma dificuldade com o financiamento, o valor dos ônibus".

A Etufor ainda não detalhou se os valores da Hora Social e da Tarifa Social serão atualizados. Em dias úteis, entre 9h e 11 horas e das 14h às 16 horas, a tarifa inteira é reduzida para R$ 3,90. Já em domingos e nos feriados de 31‬ de dezembro, 1º de janeiro e 13 de abril (aniversário de Fortaleza), o valor também é reduzido para R$ 3,90.

A Etufor divulgou, no início da tarde de sábado, 22, que o valor é consenso entre o órgão da gestão municipal e o Sindiônibus.



De acordo com a Etufor, a nova tarifa vai impactar 9% dos usuários do sistema."Hoje, 68% dos passageiros utilizam o Vale Transporte, pago por empresas. E 23% são beneficiados por gratuidades, como idosos e pessoas com deficiência e esse valor já é pago integralmente pela Prefeitura", afirmou, em nota, o presidente da Etufor, George Dantas.

A Etufor explica que o novo valor é motivado pela queda de 45% no número de passageiros desde 2019. Como mostrado pelo O POVO, o percentual da demanda por passageiros tem diminuído.

A Prefeitura ainda justifica como fator preponderante para o aumento dos custos operacionais, como combustível (6,59%), peças (31,65%), veículos (27,98%) e salários (16,01%).

Preço da passagem sobe cerca de 20% em relação ao último aumento

A passagem de ônibus em Fortaleza foi reajustada pela última vez em março de 2023. Até aquele ano, o valor era de R$ 3,90 e, com um aumento de R$ 0,60, a tarifa foi elevada para a atual de R$ 4,50. Até então, esse era o maior reajuste desde o início do Plano Real, em 1994.

Agora, o novo reajuste acrescenta R$ 0,90 ao valor atual de R$ 4,50 (2023), o que representa um aumento de cerca de 20%.

Para quem depende diariamente do transporte coletivo, a nova tarifa já preocupa. A assistente administrativa Milena Santos, 26, costuma pegar ônibus cinco dias por semana para trabalhar. Ela conta que não esperava um aumento tão expressivo. “Eu sabia que ia aumentar, mas não que seriam R$ 0,90. Com certeza vai impactar, considerando a frequência com que utilizo o ônibus para trabalho e outras atividades. É um valor que se acumula”, afirma.

Ela diz ainda que já vinha alternando o transporte público com viagens de aplicativo. “Eu já pego em alguns dias na semana para ir trabalhar. Agora, acho que vou pegar bem mais. No fim das contas, ir de moto de casa pro trabalho vai sair quase no mesmo valor da passagem de ônibus.”

Sindionibus disse anteriormente que tarifa poderia ser acima de R$7,30

A possibilidade de aumento na tarifa do transporte coletivo de Fortaleza já havia sido antecipada pelo prefeito Evandro Leitão (PT). “Fortaleza é uma das capitais do Nordeste que tem menor valor de passagem", disse ele, em setembro deste ano.

Na época, usuários do transporte público de Fortaleza foram supreendidos pela suspensão de 25 linhas de ônibus, afetando cerca de 9 mil usuários. A decisão havia sido unilateral do Sindiônibus, sem a anuência da Etufor, e tinha como justificativa a busca por reajuste do subsídio mensal pago pela Prefeitura ao Sindicato para prestação do serviço.



Em entrevista ao O POVO, na ocasião, o presidente do Sindiônibus, Dimas Barreira, afirmou que, para garantir o serviço e a tarifa continuar R$ 4,50, seriam necessários R$ 20 milhões por mês de repasse. Caso não haja aumento do subsídio, a passagem deveria chegar aos R$ 7.

O subsídio ao transporte coletivo foi criado em 2020, durante a pandemia, para manter o sistema funcionando diante da queda histórica de passageiros e evitar aumentos na tarifa.

Em Fortaleza, o repasse começou em R$ 24 milhões em 2020 e subiu para R$ 32 milhões em 2021, período em que a passagem permaneceu em R$ 3,60. Em 2022, o subsídio chegou a R$ 70,4 milhões e a tarifa subiu para R$ 3,90.

Em 2024, não houve reajuste, mas o subsídio atingiu R$ 158 milhões. No fim do ano, o então prefeito José Sarto enviou proposta para elevar o valor a R$ 246 milhões, mas o prefeito eleito Evandro Leitão considerou o incremento inviável e o revogou.

Em 2025, a Prefeitura elevou o subsídio mensal do transporte coletivo e complementar para R$ 16,5 milhões. Vale lembrar que o Governo do Estado, que já arcava com metade do ICMS do combustível utilizado pelo sistema, ampliou o benefício e passará a renunciar toda a arrecadação dessa taxa. (Colaborou Sara Oliveira)