Ceará assina 36º memorando para usina de hidrogênio verde com BP Energy

O Governo do Ceará assinou o trigésimo sexto memorando de entendimento (MoU) para construção de usina de hidrogênio verde e derivados no Complexo do Pecém. A multinacional BP Energy prevê unidade de produção de hidrogênio e amônia verdes no Estado.

O acordo foi assinado ontem, 16, após diretores da multinacional visitarem o Complexo do Pecém ontem. (Veja abaixo as 36 empresas que assinaram memorandos de entendimento para se instalarem no hub de H2V do Ceará)

Na oportunidade, a vice-governadora do Ceará, Jade Romero, que representou o governador do Estado, Elmano de Freitas (que está afastado por conta de uma pneumonia), reforçou o compromisso de estabelecer parcerias para acelerar a transição energética e o desenvolvimento do Ceará.

Na presença dos executivos da BP, Jade enfatizou que o Estado quer contribuir nos próximos passos do negócio no Ceará.

"Estamos diante de um desafio global. E o Ceará tem na transição energética e em nosso grande potencial de energias renováveis uma estratégia, uma decisão, que vem sendo consolidada ao longo das gestões", afirma.

A BP Energy é uma empresa que pertence ao conglomerado British Petroleum (bp), que tem mais de 100 anos de existência. A empresa já possui relações com o Ceará, como um pré-contrato para fornecimento de gás natural caso uma usina termelétrica se instale no Ceará (Positiva/BP).

Atualmente, a bp está presente em mais de 70 países, atuando no ramo de petróleo e gás natural, inclusive no Brasil. No entanto, há planos no grupo para que sejam neutros em carbono até 2050 ou antes em todas as operações, produção e vendas.

Na assinatura do acordo, o diretor mundial de Novos Negócios (Hidrogênio Verde) da bp, Ian Spafford, enalteceu as vantagens competitivas do Ceará que movem o grupo a projetar o investimento no Estado.

Segundo ele, o Porto do Pecém é uma das melhores áreas para desenvolver o projeto de hidrogênio verde.

"A bp está trabalhando diligentemente com os diversos segmentos no mundo, principalmente nos Estados Unidos, para viabilizar essa transição. Já estamos trabalhando para criar essa demanda. Temos todo o interesse em acelerar ao máximo esse processo", pontua.

Roseane Medeiros, titular da Secretaria de Relações Internacionais, destaca que o relacionamento da empresa com o Ceará já é positivo pelo interesse da empresa de também investir no mercado do gás natural.

"Nós já conversamos com a bp antes de surgir as oportunidades em relação ao hidrogênio verde, porque [o grupo] interessaria ao Ceará na área de gás (natural)", lembra.

Ainda segundo Roseane, agora, eles estão firmes no objetivo de produzir hidrogênio verde e amônia verde no Estado.

"Para o Ceará é muito importante ter uma empresa global como a bp. Eles puderam conhecer como é o nosso ambiente de negócio", completa.

Também esteve presente na solenidade o presidente do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, Hugo Figueirêdo, que destacou o quanto é fundamental que o hub de hidrogênio verde ser reconhecido por grandes empresas, como a bp.

"Ter a bp como parceria no desenvolvimento do Hub mostra como estamos avançados na estratégia de descarbonização", disse.

Empresas que já assinaram memorandos de entendimento com o Ceará

1. Enegix Energy

2. White Martins/Linde

3. Qair

4. Fortescue

5. Eneva

6. Diferencial

7. Hytron

8. H2helium

9. Neoenergia

10. Engie

11. Transhydrogen Alliance

12. Total Eren

13. AES Brasil

14. Cactus Energia Verde

15. Casa dos Ventos

16. H2 Green Power

17. Comerc Eficiência

18. Enel Green Power

19. HDF

20. Mitsui

21. ABB

22. Gold Wind

23. Alupar

24. Mingyang Smart Energy

25. Spic

26. Gansu Science & Technology Investment

27. PowerChina

28. Platform Zero (Complexo do Pecém + 13 instituições de cinco países)

29. Green Hydrogen Corridor (Complexo do Pecém, AES Brasil, Casa dos Ventos, Comerc Eficiência, Havenbedrijf Rotterdam, Fortescue e DP)

30. Voltalia

31. Lightsource bp

32. EDF Renewables Brasil

33. Go Verde

34. Hitachi Energy Brasil LTDA

35. Grupo Jepri

36. BP Energy

Fonte: ZPE/Governo do Ceará