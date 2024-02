Falta de manutenção causou falhas na rede, dizem especialistas; Enel rechaça

Foto: FABIO LIMA Ocorrências fora do controle da companhia comprometem prazos de atendimento, diz a Enel

Com a 6ª mais cara tarifa básica entre as companhias do Nordeste (R$ 744/kilowatt-hora), a média de tempo da Enel Ceará para solucionar os problemas na rede cresceu em três anos, apesar das ocorrências com interrupção de energia elétrica terem diminuído no período. O motivo, apontam especialistas, é a falta de manutenção preventiva da rede elétrica.

 Ocasionadas após as chuvas ocorridas no Carnaval, as últimas falhas são reflexos de desgastes de equipamentos que sucumbem com a incidência da água, segundo explicou o professor Gilmar Lopes, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

"Desgaste é uma coisa normal em todos os equipamentos elétricos. Mas se não tiver uma manutenção adequada, vai falhar. O que acontece na rede da Enel, que tem uma estatística mais acentuada, é isso. Ou faz uma manutenção adequada para reduzir as falhas ou vai sofrer com elas", observou Adão Linhares, secretário executivo de Energia e Telecomunicações da Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceará (Seinfra-CE).

Atendimento emergencial

Um dos reflexos da falta de manutenção preventiva, apontam os especialistas, é justamente a demora no atendimento e a ocorrência de falhas durante eventos atípicos como a da chuva do sábado de Carnaval.

O secretário executivo revela que a dificuldade em comunicação com a Enel é uma das principais reclamações que o Governo do Ceará recebe de parceiros tanto sobre novas conexões quanto de quedas.

Iguais problemas são enfrentados no âmbito do Programa Anual de Investimentos Especiais (Paie), o qual estabelece compromissos prioritários para Enel a partir de orientações do governo cearense.

O Paie foi estabelecido desde a privatização da companhia, quando o Estado colocou como condicionante para a venda das ações na empresa o compromisso de investimento pela empresa em infraestrutura, a partir da estratégia do governo.

"Chuva, normalmente, é problemática em qualquer sistema elétrico. Mas a Enel juntamente com o poder público pode se antever com podas de árvores e manutenção da rede. Se tem equipes bem treinadas e rápidas, pode-se se antever com ações rápidas de emergência", alerta o professor.

Aceleração de conexões de obras e maior atendimento

Márcia Sandra Vieira, presidente da Enel Ceará, rechaça as afirmações dos especialistas. "Nós fizemos um plano,' fechado junto com a Arce, de atender pelo menos 95% das obras até setembro de 2023 no prazo e nós conseguimos executar, ficamos em 99,2%. Nós fazemos, em média, mil obras de grande volume por mês. Isso porque novas conexões são 10 mil por mês", enumerou.

O número, no entanto, não abrange o Paie. Neste caso, diz a presidente, as prioridades são alinhadas mensalmente com o próprio governo.

Empresa diz que cumpre meta de obras e atendimento Crédito: Equipe Enel/Divulgação

"Mas a gente deixa às claras o que está acontecendo sempre. Às vezes, termina a transferência da rede, ficam os postes e não podem ser retirados porque as empresas de telecomunicações não tiraram as redes delas. Há casos de passar por dentro de terrenos de terceiros, de pedir licença ambiental ou contornar áreas de preservação. É um tema complexo", exemplificou, afirmando que há casos em que a Enel é culpada por problemas fora da responsabilidade da empresa ou que gera um atraso imprevisto.

Sobre o atendimento, Márcia disse que conta com 230 pessoas em teleatendimento aptas para os casos levados pelos clientes e, no Carnaval, aumentou o número para 500.

