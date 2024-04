Diagonal e Victa projetam R$ 900 milhões em novos lançamentos em 2024

Foto: Davi Probo/ Diagonal Engenharia João Fiuza, presidente da Diagonal, apresenta as perspectivas para 2024

A redução gradual na taxa básica de juros e a remodelagem do programa Minha Casa Minha Vida lançaram novas perspectivas para a construção civil cearense. Nas construtoras cearenses Diagonal e Victa, diz o presidente das empresas, João Fiuza, a perspectiva neste cenário é de um valor geral de vendas (VGV) de R$ 900 milhões neste ano.

Na prática, são R$ 500 milhões nos dois empreendimentos que serão lançados pela Diagonal - um condomínio de casas no Cumbuco e um complexo médico na Capital - e R$ 400 milhões nos cinco planejados pela Victa - condomínios de perfil econômico em Fortaleza, Eusébio e Caucaia, somando mais de 1,5 mil unidades.

Fiúza conta que a decisão de investir foi calculada a partir da observação das medidas econômicas tomadas no último ano. Como membro da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), ele disse estar atento à baixa dos juros e à modelagem das faixas do MCMV.

"O que precisa melhorar um pouco, pelo governo, é, sem sombra de dúvida, o crédito. Porque a renda das pessoas ainda existe um gap na renda das pessoas e elas têm dificuldade", analisa.

Victa planeja ampliar atuação no Brasil

No escopo da modalidade econômica, revelou João Ximenes Fiuza, diretor comercial da Victa, a construtora planeja entrar em um outro estado em 2024. O presidente da empresa revela que várias regiões são consideradas.

"Temos feito uma pesquisa de mercado e vimos que Fortaleza, embora seja um grande mercado, para ter escalabilidade, precisamos ter mais duas ou três praças. Uma das opções está no Nordeste, mas não descarto ir para o Sul", afirmou.

A ideia, explica, é trabalhar diferentes lançamentos em momentos diferentes dentro das oportunidades que o MCMV proporciona no mercado atualmente.

Quem compra apartamento nos superprédios?

Sobre como está a venda nos superprédios lançados pela Diagonal, João Fiuza não revela números, mas diz que estão satisfatórias, "feitas no braço, porque pegamos o cliente e trazemos ele no braço para cá."

A construtora de alto padrão conta com três empreendimentos do tipo: o Edge, o Diagonal by Pininfarina e o Ivens Monumental. Todos localizados no Meireles.

A respeito do perfil dos compradores, ele conta que a maioria são jovens, entre 35 anos e 40 anos, e que trabalham em áreas de tecnologia, energia, medicina e também supermercados.

Outro perfil observado pelo presidente da construtora é de pessoas que já tinham um apartamento de alto padrão da empresa e resolveram vender e dar de entrada numa unidade dos modelos "skyline", como chama João Fiuza.

Perguntado se há estrangeiros interessados nos empreendimentos, ele disse que apenas dois compraram unidades até agora.



