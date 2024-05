Porto seco em Missão Velha, no Cariri, entra em estudo de viabilidade

Foto: AURÉLIO ALVES IGUATU, CEARÁ, BRASIL- 05.04.2024:Obras da transnordestina. (Foto: Aurélio Alves

Um porto seco em Missão Velha, na Região do Cariri, entrou em um estudo de viabilidade para a implantação do terminal no município.

O acordo foi assinado nesta terça-feira, 14, pela Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) e pela Fundação de Apoio a Serviços Técnicos, Ensino e Fomento a Pesquisas (Fundação Astef), da Universidade Federal do Ceará (UFC).



O trabalho levará em conta os setores produtivos com potencial demanda por transporte ferroviário e que estejam incluídos na área de influência da ferrovia Transnordestina, construída para ligar o Porto do Pecém, no Ceará, até o cerrado do Piauí.

Em dezembro de 2023, o presidente da Adece, Danilo Serpa, participou de uma audiência pública em Missão Velha liderada pelo deputado estadual Fernando Santana.

A reunião teve o objetivo de debater a importância do terminal multimodal de cargas para os municípios que compõem a região, bem como impulsionar a logística das empresas locais, fortalecendo a importação e exportação de produtos, o desenvolvimento industrial e a geração de emprego e renda.

"A contratação do estudo segue orientação do governador Elmano de Freitas e, sem dúvida alguma o porto seco será um benefício para a Região Nordeste. Com localização estratégica, o município de Missão Velha está no marco zero da Ferrovia Transnordestina", explicou Danilo Serpa.

Presente no ato da assinatura, o prefeito de Missão Velha, Luiz Rosemberg Dantas (Dr. Lorim), destacou a importância da assinatura do termo entre Fundação Astef e Adece.

"O cenário atual é favorável. Temos aqui o presidente da Adece, que é ex-presidente do Porto do Pecém e já entende da demanda logística para o Ceará. Vale destacar ainda o alinhamento do Governo Estadual com o Federal", disse.

O presidente da Fundação Astef, professor Tomaz Nunes Cavalcante, manifestou a satisfação em participar da iniciativa.

"Ressalto a importância que esse tipo de projeto tem para a UFC. Não somente para a instituição, mas destaco o conhecimento geral. Vocês nos dão a demanda e a provocação e nós aceitamos, gerando conhecimento e levando para a sala de aula", comemorou.

Também presente na assinatura, o diretor de Suporte a Negócios da Adece, Rafael Branco, ressaltou que "há mais de 20 anos o Cariri fala em Porto Seco". Além disso, acrescentou que a duração do estudo será de 120 dias.

