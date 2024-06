Ceará terá aporte de R$ 10 milhões para implantação de pastagens

Foto: João Filho Tavares SALMITO anunciou medidas para o setor agropecuário durante a Pec Nordeste 2024

O governo do Ceará fará um aporte de R$ 10 milhões para implantação de pastagens com plantas forrageiras, beneficiando 2 mil pecuaristas. O anúncio foi feito durante solenidade de abertura da PEC Nordeste 2024, considerado um dos principais eventos do agronegócio na região.

De acordo com o secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará, Salmito Filho (PDT), representando o governador Elmano de Freitas (PT), “esses R$ 10 milhões juntos com os R$ 13 milhões da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), garantem R$ 23 milhões para implantação forrageira para 2 mil pequenos pecuaristas”.

Na ocasião, ele exaltou o fato de o Estado ter sido declarado zona livre de febre aftosa sem vacinação pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Salmito confirmou, ainda, que o governo cearense vai garantir isenção total de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) para produtores de camarão (carcinicultores).

“Outra conquista é a isenção total de ICMS para toda cadeia produtiva da piscicultura”, acrescentou Salmito Filho. Ele ainda citou a publicação de uma portaria que permite a autodeclaração de apicultores (produtores de mel de abelha).

O secretário citou ainda que o governo do Estado solicitou ao Ministério do Desenvolvimento Regional a cessão do perímetro irrigado Araras Norte para o Estado do Ceará. Ainda sobre os produtores rurais, Salmito criticou portaria publicada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que extinguiria a tarifa de incentivo à irrigação. “Para que 5 mil irrigantes possam ter o direito de continuar com esse direito e não tenham um grande embaraço, será enviada uma mensagem de lei para a Assembleia desburocratizando esse processo”, afirmou.

Por sua vez, o presidente da Faec, Amílcar Silveira, ressaltou a importância de trabalhar políticas que incluam pequenos, médios e grandes produtores rurais. “Eu não vejo essa divisão porque nós temos que ver o agronegócio como um todo”, enfatizou. Ele comparou casos de duas propriedades rurais, uma com 15 hectares e outra com 11 mil hectares, mas cuja produção daquela de menor área foi superior à de maior área.

“O grande produtor para nós é o que está produzindo e o pequeno é o que não está produzindo. Aí sim o tratamento deve ser diferente”, defendeu. “Pelo Senar, 78% dos atendimentos são de pequenos produtores. É preciso juntar o pequeno produtor ao médio e ao grande. Nós temos um objetivo comum. A partir de hoje, os produtores de assentamentos agrários que queiram produzir e que precisem da mão da Federação, eles terão a nossa mão estendida ”, disse Silveira.

A PEC Nordeste, realizada no Centro de Eventos do Ceará, segue até amanhã e fica aberta ao público de 11 às 21 horas., ocupando dois pavilhões do equipamento e com área total de 27 mil², cerca de 1.100 estandes de 500 empresas expositoras. Paralelamente ao evento, ocorre a Expocamarão, com 188 estandes.



Governo do Ceará quer aumentar produção de tilápia no Estado

A Secretaria da Pesca e Aquicultura do Ceará (SPA) quer aumentar a produção de tilápia no Estado. Foi o que afirmou o titular da Pasta, Oriel Filho, durante o evento da PEC Nordeste 2024.

Em 2014, o Ceará chegou a 40 mil toneladas do peixe, porém, ao longo dos anos, esse número caiu. Em 2022, por exemplo, era uma quantidade de cerca de 7 mil toneladas. Segundo o secretário, a queda ocorreu por causa do nível de água nos reservatórios, que estavam baixos.

No entanto, Oriel Filho explica que os níveis de nossos reservatórios estão subindo novamente desde o ano passado. "Com isso, a Secretaria de Pesca tem trabalhado em novas ideias para retomar o crescimento da produção de tilápia no Ceará", ressaltou.

Entre as ideias sendo estudadas, o titular da Pasta destacou o policultivo que, no caso, seria a opção de criar a tilápia juntamente com o camarão. "Precisamos realizar estudos experimentais para avaliar como podemos apresentar essa proposta aos nossos produtores."

Já Tereza Nelma, secretária nacional de Aquicultura do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), destacou que a aquicultura é uma área que pode alavancar a economia de cada estado. Nesse sentido, o Ceará se destacou.

"O Ceará deu um grande passo anos atrás ao interiorizar a criação de camarões. Hoje, é o maior produtor de camarão do País, superando o Rio Grande do Norte, devido a uma determinação política e aos investimentos."

Ela também complementou que essa assistência técnica para pequenos, médios e grandes agricultores é o que tem feito a diferença na economia. "O benefício (da aquicultura) é melhorar a qualidade de vida, matar a fome e desenvolver a vida do povo brasileiro."

Ministério já iniciou projeto para aumentar consumo de pescado

Além disso, desde 2023, o Ministério da Pesca e Aquicultura tem um projeto que visa aumentar o consumo brasileiro de pescado.

Uma das principais propostas é a inclusão do pescado na merenda escolar e também no cardápio dos restaurantes universitários.

De acordo com Tereza Nelma, o peixe é o animal que mais contém proteína, com 30% de proteína, porém, o Brasil não tem a cultura de consumir peixe. "Precisamos mudar essa realidade."

Atualmente, conforme a secretária nacional de Aquicultura do MPA, a merenda escolar já oferece peixe em alguns estados, por exemplo, Alagoas e Sergipe. No Ceará, contudo, ainda está sendo avaliada a organização para a implementação.

