O POVO assina termo de adesão ao Ceará 2050

O Grupo de Comunicação O POVO assina, na tarde desta quarta-feira, dia 12, termo de adesão ao Ceará 2050, uma plataforma colaborativa de planejamento estratégico de longo prazo.

A cerimônia de assinatura será realizada na sede do Grupo O POVO, com a presença da presidente do O POVO, Luciana Dummar, do reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Custódio Almeida, e de demais autoridades convidadas.

Entre os presentes, estarão o secretário do Planejamento (Seplag), Alexandre Cialdini; o professor José Barros Neto, da UFC, coordenador do Ceará 2050; além de demais estudiosos e pesquisadores, como Célio Fernando Bezerra, Maia Jr., Raimundo Padilha, Airton Montenegro, Expedito Parente Jr.

Cialdini, a propósito, quando tomou posse na Seplag, prometeu usar o Ceará 2050 como norte. "Eu tive a oportunidade de participar [do Ceará 2050] porque trabalhei durante dois anos e quatro meses na Seplag, na época da gestão do secretário Maia Júnior, tendo a oportunidade de trabalhar no Ceará 2050”, contou.

Entenda o que é o Ceará 2050

O Ceará 2050 é um plano de Estado, e não de governo, e foi pensado para superar os desafios do Estado no longo prazo a partir da articulação entre diversos entes. Mapeou oportunidades, desafios e traçou estratégias para que o Estado pudesse melhorar o desempenho em diferentes frentes e ao mesmo tempo.

Inicialmente uma parceria entre a UFC e o Governo do Estado, o Ceará 2050 agregou entes da iniciativa privada e mais atores públicos para atingir o objetivo.

Os trabalhos resultaram na definição de 20 programas com um horizonte de 30 anos e a atuação de centenas de pessoas desde 2017 até o lançamento, em março de 2022, com a participação de cinco ex-governadores com o então governador Camilo Santana (PT).

O professor José Barros Neto, da UFC, é o coordenador do projeto, e afirma que o plano foi apresentado à população como uma grande teia colaborativa, na perspectiva de ser uma plataforma que reúne visões de futuro de diferentes setores.

Construção social

Conforme informações da Secretaria de Planejamento do Ceará (Seplag), houve quatro mil participações de representantes de governos federal, estadual e municipais, dos setores econômicos, da academia, das organizações não governamentais, dos movimentos sociais e da população em geral.

O Ceará 2050 tornou-se lei por meio da Emenda Constitucional 114, de 30 de março de 2022 e foi regulamentado com a Lei nº 18.709/2024, que dispõe sobre o Plano Estratégico Estadual de Longo Prazo (PLP), que guia as ações do Governo do Ceará.

A plataforma foi construída por uma consultoria contratada pelo Governo do Estado e as ações, os prazos e os recursos incorporados nele estão presentes no Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, no eixo do “Ceará que preserva, convive e zela pelo território”. No documento, há as metas definidas para 2025, 2030, 2040 e 2050.

