Ceará do Futuro: o que se planeja para 2050?

No centro do debate de transição energética internacional e com potenciais de exploração em diversas frentes de desenvolvimento econômico e social, os cearenses vivem, em 2024, um momento crucial no qual pensar o futuro do Estado é essencial para assegurar o progresso há muito esperado.

Hidrogênio verde, economia do mar, indústria 4.0, agronegócio sustentável e tantos outros assuntos já foram apontados como estratégicos e, agora, tem elementos com os quais podem se fazer realidade no aumento do emprego, da renda, da educação e em tantas outras frentes locais.

Ao mesmo tempo, o Estado conta com o terceiro governo de continuidade. Um ciclo de 17 anos no qual a busca por uma visão a longo prazo do progresso cearense sempre foi palavra de ordem.

"É importante ter um planejamento de longo prazo porque muitas vezes o problema maior não é a escassez de recursos para investimentos e sim bons projetos de longo prazo e boa gestão para implementação desses mesmos", analisa João Mário de França, professor da pós-graduação em economia da Universidade Federal do Ceará (Caen-UFC).

No entanto, alerta, é "importante só que esses objetivos (metas) que serão buscados ao longo dos anos sejam de fato realistas (factíveis), de preferência quantificáveis (com indicadores) e seja definido claramente como serão atingidos, com constante monitoramento e reavaliações, inclusive pelas incertezas das mudanças que o futuro trará em vários aspectos."

Plano estratégico de longo prazo

Atualmente, no governo de Elmano de Freitas (PT), o desenvolvimento econômico "de forma justa" é o principal objetivo, segundo afirma a secretária de Planejamento e Gestão, Sandra Machado.

"O Governo do Ceará vem atuando para tornar o estado atrativo para investimentos privados e preparar a população para as oportunidades de emprego e de crescimento profissional que a chegada de empreendimentos traz", disse em resposta ao O POVO.

Depois de completado um ano de governo, Elmano aprovou um projeto de lei na Assembleia Legislativa que institui o Plano Estratégico Estadual de Longo Prazo (PLP) para o Ceará. Na prática, informa a Seplag, o PLP vai corresponder a seis planos plurianuais (PPA), com duração de 24 anos.

Esta será a estratégia do governo cearense nos próximos quatro anos, quando promete revisitar os objetivos de longo prazo a cada PPA e leis orçamentárias anuais (LOAs) efetivadas.

"Assim, premissas estipuladas no estudo realizado por meio do projeto Ceará 2050 passaram por uma análise da atual gestão e foram base para a construção da Lei Nº 18.709, de 27 de março de 2024 - Lei do Plano Estratégico Estadual de Longo Prazo (PLP), que traz as seguintes premissas: I - Participação Popular Cidadã; II - Governança Pública Compartilhada; III - Transversalidade e Intersetorialidade; IV - Adequação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos níveis econômico, social, territorial e ambiental", detalha.

O Programa Ceará 2050 foi idealizado na gestão Camilo Santana (PT), lançado em 2017, em parceria com a UFC e constitui o maior arcabouço de oportunidades de desenvolvimento elaborado no Estado ao longo dos últimos 30 anos.

Responsável pela articulação com as demais secretarias do Estado, a secretária conta que prioriza a aplicação de recursos "no sentido de direcioná-los ao que tem maior potencial de trazer o alcance dos resultados esperados ao fim dos 48 anos de vigência do PLP."

De herança da gestão passada, Sandra aponta o hub de hidrogênio verde (H2V) do Pecém quando perguntada sobre os principais potenciais do Estado nesse planejamento futuro do desenvolvimento local. O modelo de porto-indústria no qual a localização estratégica é chave para o transporte do novo combustível atende tanto as demandas internacionais quanto as locais de fornecimento de H2V.

"A cadeia produtiva do H2V, com implantação de empresas produtoras, de armazenamento e de transporte de hidrogênio, deve gerar mais emprego, desenvolvimento tecnológico, industrial e socioeconômico, além de elevar as exportações cearenses. As projeções são positivas e apontam para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará", afirma, sem citar números. (colaborou Adriano Queiroz)





REFLEXÕES PARA O CEARÁ DO FUTURO

1. O ambiente de negócios do Ceará será capaz de atrair e manter empresas, pessoas e investimentos produtivos de forma contínua, fomentando o empreendedorismo em todo o Estado?

2. Quais devem ser os próximos focos para que o Ceará avance mais em qualidade e modernização institucional?

3. O Ceará conseguirá integrar-se economicamente, de forma competitiva e com escala, às principais cadeias globais de valor?

4. O Ceará será capaz de gerar desenvolvimento econômico e social equilibrado em todas as suas regiões?

5. O Ceará estará preparado para uma

"super-seca", caso ocorra, nas próximas décadas até 2050?

6. Mantidas as condições atuais, o Ceará conseguirá convergir seus resultados educacionais aos melhores padrões internacionais?



LISTA DAS REGIÕES DO CEARÁ ANALISADAS

- Litoral Norte

- Sertão de Sobral

- Litoral Oeste/Vale do Curú

- Sertão de Canindé

- Maciço de Baturité

- Grande Fortaleza

- Litoral Leste

- Vale do Jaguaribe

- Sertão Central

- Centro Sul

- Cariri

- Sertão dos Inhamuns

- Sertão dos Crateús

- Serra da Ibiapaba

TENDÊNCIAS DE PAUTAS MUNDIAIS

- Surgimento de regiões do futuro num mundo cada vez mais urbano

- Aumento da pressão por recursos hídricos

- Crescimento da demanda mundial por alimentos

- Expansão da economia digital

- Redefinição dos macrossetores da economia

- Busca por fontes alternativas de

recursos energéticos

- Reinvenção do trabalho

- Reinvenção das instituições públicas e da relação com a sociedade

- Transformação comportamental

- Intensificação das mudanças climáticas

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DO CEARÁ 2050

- Indústria 4.0

- Ativos Ambientais

- Educação Transformadora

- Ciência e Futuro

- Ceará Seguro

- Economia e Inovação em Saúde

- Futuro no Esporte

- Energia e Negócios

- Educação Empreendedora

- Mineração Sustentável

- Logística do Atlântico

- Infância Transformadora

- Mais valor no campo

- Orla do entretenimento

- Segurança hídrica no Semiárido

- Estratégico Inova Governo

- Riquezas do Mar

- Municípios Fortes

- Renda do Sol

- Festivais de Cultura e Rotas Turísticas

Fonte: Ipece/Ceará 2050