Sudene aprova incentivos para sete empresas no CE

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) aprovou incentivos fiscais para sete empresas do Ceará. Ao todo, o capital desembolsado chega a R$ 38,6 milhões em investimentos privados direcionados aos projetos beneficiados.

Os pedidos dos empreendimentos foram validados pela Diretoria Colegiada e deverão ser apresentados à Receita Federal, responsável pela validação das solicitações.

O maior investimento, de R$ 20 milhões e voltado para a demanda de implantação, é das Indústrias Reunidas Hélio Arruda Coelho, empresa de massa alimentícia, localizada em Massapê, município a 248,93 quilômetros (km) de Fortaleza.

"O volume maior de pedidos direcionados à modalidade de instalação é um indicativo de que o Nordeste está se tornando, cada vez mais, uma região atrativa, para a geração de mercado de oportunidades e que a Sudene dispõe de instrumentos adequados para apoiar o setor produtivo que acredita no potencial do nosso mercado", analisa Danilo Cabral, superintendente da Sudene.

Também para implantação, a Nova Zelândia Indústria de Lácteos e Comércio de Alimentos, em Maranguape, a 26,85 km da capital cearense, teve o incentivo fiscal aprovado de R$ 4,6 milhões.

Ainda na mesma demanda, a Link Ceará Telecom, estabelecida em Maracanaú, 25,49 km de Fortaleza, teve R$ 2,4 milhões aprovados.

Outra empresa que teve incentivo fiscal aprovado foi a Vestas do Brasil Energia Eólica, em Aquiraz, a 29,07 km da Capital, de R$ 7,2 milhões para modernização.

Já na complementação de equipamentos, a Durametal, instalada em Maracanaú, teve o recurso aprovado de R$ 3,6 milhões.

A Thor Granitos e Mármores, em Santa Quitéria, a 223,46 km da Capital, foi aprovada apenas para transferência de laudo.

O suporte oferecido pela Sudene por meio dos incentivos fiscais tem colaborado com a diversificação do ambiente de negócios no Nordeste, destaca Heitor Freire, diretor de gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos da Superintendência.

"Há a oferta de emprego, o surgimento de uma necessidade de melhoria na infraestrutura. Novos negócios podem surgir ao redor da indústria para oferecer serviços, além da questão da qualificação profissional. A economia fica mais dinâmica. São temas que transbordam a concessão do incentivo e que nos levam a analisar toda a cadeia produtiva, buscando soluções que resultem na melhoria de vida do povo nordestino".

Sudene: Outros empreendimentos com incentivos aprovados

Além do Ceará, outros 20 pleitos foram aprovados pela Diretoria Colegiada da Sudene. Seis estão instalados na Bahia, quatro no Espírito Santo, três em Pernambuco e dois em Minas Gerais.

Já os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Sergipe contam, cada um, com uma indústria apta a receber os incentivos fiscais.

O maior investimento privado foi informado pela Olam Agrícola, que comercializa alimentos e atua na compra e venda de diversos insumos, a exemplo do café, cacau, soja, além de derivados de leite.

Para instalar uma nova fábrica de café solúvel no município capixaba de Linhares, foram desembolsados R$ 740 milhões, gerando cerca de 1.000 empregos.

Ainda em relação aos postos de trabalho, o coordenador-geral de Incentivos e Benefícios Fiscais da Sudene, Silvio Carlos, relatou que as 27 empresas somam 10.325 profissionais em seus quadros de pessoal, dos quais 2.147 estão vinculados a novos postos de trabalho.

Os incentivos fiscais oferecidos pela Sudene buscam apoiar o setor produtivo presente nos 11 estados que constituem a área de atuação da autarquia.

Os valores deduzidos do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) devem ser direcionados para operações de instalação, diversificação e melhoria da infraestrutura. A aplicação dos recursos é fiscalizada por equipe específica da superintendência.



