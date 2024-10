Petrobras vai construir planta de hidrogênio verde no Rio Grande do Norte

Foto: Reprodução/Luiz Fernando Almeida Fontenele /Agência Petrobras Usina Fotovoltaica de Alto Rodrigues, no Rio Grande do Norte

A Petrobras vai construir sua primeira planta-piloto para a geração de hidrogênio verde (H2V), com um orçamento total de R$ 90 milhões.

A instalação será na usina termelétrica do Vale do Açu, em Alto do Rodrigues, no Rio Grande do Norte.

O projeto é realizado em cooperação com o Instituto Senai de Inovação em Energias Renováveis (Senai ISI-ER), e terá obras executadas pela WEG, empresa brasileira com atuação global em eletrificação.

A previsão é de que a planta para teste entre em operação no primeiro trimestre de 2026.

Segundo o diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, Maurício Tolmasquim, trata-se de um projeto-piloto com a estratégia da companhia de investir em descarbonização.

"É o primeiro passo para futuras iniciativas comerciais no segmento de hidrogênio sustentável. A produção de hidrogênio renovável a partir da eletrólise da água utilizando energia solar não apenas reduz a emissão de gases de efeito estufa, como também promove o uso de recursos naturais abundantes e sustentáveis no País”.

A Usina Fotovoltaica de Alto Rodrigues, de acordo com a companhia, foi construída originalmente para fins de pesquisa e desenvolvimento, terá capacidade de produção ampliada de 1,1 Megawatt pico (MWp) para 2,5 MWp, suprindo a demanda elétrica da unidade-piloto de eletrólise de 2 megawatts (MW) a ser instalada.

A usina de eletrólise será testada em diferentes modos de operação, aproveitando a conexão com a malha de distribuição de energia elétrica e o sistema de armazenamento de energia já instalado na unidade.

O hidrogênio produzido será usado para geração de energia e em estudos sobre a adição em gás natural, alimentando microturbinas cujo desempenho e integridade estrutural serão testados com a mistura desses dois componentes.

A Petrobras afirma que é a primeira companhia brasileira a estudar os efeitos da adição de H2V ao gás natural em microturbinas.



Hidrogênio Verde: O protagonismo do Ceará na questão ambiental | O Povo Quer Saber 2023



Teste

O hidrogênio produzido será usado para geração de energia e em estudos sobre a adição em gás natural, alimentando microturbinas cujo desempenho e integridade estrutural serão testados com a mistura