Ceará terá 583 novas unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida

Foto: AURÉLIO ALVES Minha Casa, Minha Vida: 16.500 novas moradias vão atender 21 estados

O Ceará terá 583 novas unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Apenas no Interior, serão 343 contratos na modalidade rural.

Já as 240 moradias na Capital serão contratadas com os recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), com um valor total de R$ 40.797.637,03.

A autorização para a contratação de propostas de construção referentes às novas unidades do MCMV foi publicada em três novas portarias publicadas nesta segunda-feira, 14, no Diário Oficial da União (DOU).

Além destas novas moradias, na última sexta-feira, 11, conforme O POVO noticiou, a Capital receberá mais 200 casas do programa habitacional. Veja mais detalhes ao fim desta matéria.

Em âmbito nacional, a proposta de construção abrange 16.500 casas pelo MCMV. A expectativa é de que cerca de 66 mil brasileiros obtenham a casa própria em 21 estados das cinco regiões.

Do total, 11.203 estão enquadradas na modalidade rural, 3.904 na modalidade urbana financiada pelo FAR e 2.203 na modalidade Entidades, financiada pelo Fundo de Desenvolvimento Social (FDS).

De acordo com o programa, os lares enquadrados na modalidade rural tem o objetivo de beneficiar agricultores familiares, trabalhadores rurais e comunidades tradicionais, que são projetadas para atender às necessidades específicas na vida do campo.

Já para as moradias subsidiadas pelos recursos do FAR e FDS, a previsão é de que todas as casas e apartamentos sejam construídos em áreas urbanas consolidadas ou em expansão, com acesso à rede elétrica, saneamento, educação, saúde, dentre outras questões.

MCMV: Veja os empreendimentos anunciados no Ceará

Fortaleza - Residencial Guajiru 1: 240 unidades

Acaraú: 28 unidades

Aurora: 50 unidades

Barro: 50 unidades

Itarema: 28 unidades

Itatira: 37 unidades

Tejuçuoca: 50 unidades

Urumirim: 100 unidades

As portarias não informaram os nomes dos empreendimentos no interior do Estado.



AO VIVO | Entrevista exclusiva com o presidente Lula; prêmio Nobel da Paz | O POVO no Rádio 11/10/24

Veja os empreendimentos anunciados no Ceará

Fortaleza - Residencial Guajiru 1: 240 unidades

Acaraú: 28 unidades

Aurora: 50 unidades

Barro: 50 unidades

Itarema: 28 unidades

Itatira: 37 unidades

Tejuçuoca: 50 unidades

Urumirim: 100 unidades

As portarias não informaram os nomes dos empreendimentos no interior do Estado.