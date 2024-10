Pecém firma pré-contrato de R$ 9 bi com empresa para planta de hidrogênio

Foto: Carlos Gibaja/Governo do Ceará COMPLEXO do Pecém firma pré-contrato de R$ 9 bilhões com a norueguesa Fuella AS para planta de hidrogênio verde

O Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) assinou um pré-contrato de R$ 9 bilhões com a empresa norueguesa Fuella AS para a instalação de uma planta industrial de hidrogênio verde (H2V) e amônia.

O projeto, que será instalado na Zona de Processamento de Exportação (ZPE), tem a capacidade de produção de 400 mil toneladas por ano, destinada totalmente ao mercado externo.

A assinatura do 7º pré-contrato para a instalação de um projeto de hub de H2V foi adiantada com exclusividade pelo O POVO no dia 30 de setembro deste ano.

O empreendimento projeta uma geração de mil empregos na construção e 100 empregos de alta qualidade na operação.

A empresa europeia tem como um dos investidores a Allianz Capital Partners, do grupo Allianz, gestora de ativos e investidores do mundo, com sede na Alemanha.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirma que a planta colabora para consolidar o Estado como um hub de H2V no País.

“Esse pré-contrato é muito importante e deve, com dois anos desenvolver os seus projetos e em três anos construir a usina para a produção de amônia verde em grande escala no Ceará. Temos trabalhado para atrair mais empresas e investimentos para impulsionar o desenvolvimento econômico e gerar mais empregos para os cearenses", destacou o governador.

Hugo Figueirêdo, presidente do Complexo do Pecém, também aponta para o concretização cearense dentro do mercado de hidrogênio verde.

"Nosso grande desafio tem sido atrair novas empresas, concretizar esses grandes investimentos e consolidar o estado do Ceará como referência no mercado de hidrogênio verde. Esse novo pré-contrato assinado é importante para fortalecer nossa posição no cenário de transição energética mundial", aponta.

No Ceará, os pré-contratos assinados com o Complexo do Pecém têm estimativa total de investimentos de US$ 24 bilhões, de acordo com o Governo.

A empresa foi uma das sete vencedoras do primeiro leilão do Banco Europeu de Hidrogênio e está construindo uma planta de H2V na Europa. No processo, a Comissão Europeia concedeu apoio financeiro de 720 milhões de euros às vencedoras.

“Estamos muito felizes de ter o Ceará como sócio e realmente estamos muito convencidos que este é um dos melhores lugares no mundo para produzir amônia verde. Por isso, estamos muito orgulhosos e mal podemos esperar para começar os trabalhos e agradecemos por confiarem na gente”, afirmou o diretor geral de Negócios e Desenvolvimento Corporativo da Fuella, Thorsten Helms.





MOUs

O Estado tem firmados ainda 40 memorandos de entendimento para produção de hidrogênio verde, insumo que pode ser utilizado como combustível e fonte de energia