Hidrogênio verde: Ceará acerta data para assinar o 7º pré-contrato

Foto: Fábio Lima SETOR 2 da ZPE vai abrigar o hub de H2V

O Ceará está prestes a assinar o 7º pré-contrato com uma empresa da Europa para o desenvolvimento de um projeto no hub de hidrogênio verde (H2V) do Estado, segundo informou com exclusividade ao O Povo o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp).

André Magalhães, diretor comercial do Cipp e da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará, contou que as tratativas já foram finalizadas e as partes acertam uma data para efetuar a assinatura do documento.

Ele observou ainda que, atualmente, as empresas neste estágio conduzem estudos para confirmar a viabilidade dos projetos pensados para o Estado. Mas a captação de novos investidores continua.

"Este (que deve ser assinado em breve) é o 7º pré-contrato. A gente acredita que, no ano que vem, pelo menos um dos pré-contratos evolua para contrato", afirmou, referindo-se indiretamente ao projeto da australiana Fortescue.

Hoje, o Ceará conta com pré-contratos firmados com a espanhola FRV, a americana AES, as brasileiras Casa dos Ventos e Cactus, a australiana Fortescue e a francesa Voltalia. A partir desta etapa, as empresas passam a pagar uma espécie de aluguel para ZPE do Ceará reservar um espaço no setor 2, onde será instalado o hub de H2V.

Quantas empresas europeias tem memorando assinado?

No total, são 40 memorandos de entendimento assinados entre o governo cearense e investidores em hidrogênio verde. Destes, 16 correspondem a empresas com sede internacional na Europa.

Mas a assinatura do documento inicial de manifestação de interesse não é uma exigência para que o pré-contrato seja firmado entre as partes. A francesa Qair, por exemplo, já conta com licença prévia emitida pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) para um projeto de quase US$ 5 bilhões e sequer um pré-contrato firmado possui.

Sabe-se ainda que a norueguesa Equinor, com tratativas em curso com a Petrobras para o mercado de H2V e eólica offshore no litoral nordestino, também já manifestou publicamente o interesse em participar do hub de hidrogênio verde projetado para o Complexo do Pecém.

O POVO apurou ainda que a assinatura do 7º pré-contrato deve acontecer a partir desta semana, quando o presidente da Cipp, Hugo Figueirêdo, volta das férias e deve alinhar a agenda dos investidores e do governador Elmano de Freitas (PT).

Players

