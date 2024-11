Pecém tem "o melhor mês da história" na movimentação de contêineres em outubro

Foto: AURÉLIO ALVES APM tem a exclusividade na movimentação de contêineres no Pecém

O Porto do Pecém bateu o recorde de movimentação de contêineres em um só mês em outubro de 2024, informou a APM Terminals. Foi “o melhor mês da história”, disse a empresa, que é subsidiária da dinamarquesa Maersk e tem a exclusividade na operação deste tipo de carga no terminal cearense.

No total, os dados repassados com exclusividade ao O POVO apontam 66.253 TEUs transportados entre 1º e 31 do 10º mês do ano, o que representou um avanço de 16,42% sobre os 56.906 TEUs da última melhor marca - alcançada em dezembro de 2023.

TEUs é a medida-padrão usada no transporte de contêineres e equivale a 20 pés de comprimento, por 8 pés de largura e 8 de altura.

“Aqui, no Pecém, nós crescemos muito nos últimos cinco anos, com crescimento anual de quase 10%. Os primeiros grandes guindastes nós compramos em 2016 e, até agora, estamos quase duas vezes maiores”, afirmou Daniel Rose, diretor superintendente da APM Terminals Pecém.

Em entrevista ao O POVO, ele conta que o início da operação tinha na cabotagem as principais cargas movimentadas, mas as rotas de longo curso - nas quais conectam o Ceará a outros países - começam a ter maior fatia nas operações.

Sucessivos recordes

A melhor marca mensal foi atingida um mês após bater o recorde diário com a carga e descarga do MSC Mariagrazia. A operação feita pela APM Terminals movimentou 4.016 contêineres trazidos pela embarcação entre 11h da sexta-feira, 27 de setembro, e 15h37min do domingo, 29 de setembro - parte do trabalho acompanhado com exclusividade pelo O POVO.

O feito inédito confirmou a capacidade técnica do terminal cearense de se tornar um hub portuário e agir em megaoperações do tipo. Outras duas embarcações com 366 metros de comprimento são negociadas pela Cipp SA, responsável pela administração do porto, para atracar ainda este ano.

É a investida do Pecém em captar navios como o Mariagrazia, com partida da China e passagem pelo Canal do Panamá. Na operação inédita, as cargas desembarcadas no porto cearense foram para 14 outros portos - entre linhas nacionais e internacionais, além de rotas rodoviárias.

Equipamentos

Com 120 profissionais por turno envolvidos em operações do tipo, a APM Terminals possui três guindastes do tipo RTG (guindastes do tipo pneu de borracha), conhecidos como empilhadores de contêiner e que atuam no pátio de cargas.

Mais três equipamentos, do tipo STS (navio para terra, da sigla em inglês), atuam no Pecém.Sob trilhos, os STSs tem altura de 89 metros e são capazes de fazer 30 movimentos por hora.

Entre os tipos de cargas movimentadas nos contêineres, há placas solares, peças automotivas e até carnes, em equipamentos refrigerados. Itens do comércio varejista, como utensílios domésticos de plásticos e brinquedos, também fazem parte da lista.



