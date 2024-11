Expoece chega a R$ 15 milhões em negócios e mais de 250 mil visitantes

Foto: Samuel Setubal EVENTO contou com exposição de animais

A 68ª Exposição Agropecuária e Industrial do Estado do Ceará (Expoece) superou a expectativa inicial dos organizadores e chegou para algo em torno de R$ 15 milhões em negócios. Foram negociações de caminhões, tratores, assim como carros populares entre outras mercadorias, além de animais.

A Expoece 2024 também bateu recorde de público em oito dias de evento no Parque de Exposições Governador César Cals, no bairro São Gerardo, com mais de 250 mil visitantes. Organizada pela Associação dos Criadores do Ceará (ACC), a feira trouxe novidades neste ano, com espaços dedicados aos pets e também aos répteis típicos do Nordeste.

Além das novidades, as já tradicionais competições de animais e exposição de 500 bovinos, além de caprinos, ovinos e equinos, como da raça Mangalarga.

Venancio Victor, diretor e responsável técnico da Expoece, destaca que, no ano passado, o evento recebeu aproximadamente 180 mil pessoas e quase R$ 12 milhões em negociações.

Ele destaca ainda que a feira se consolida nacionalmente, com expositores vindos de outros estados do Nordeste e outras regiões, tais quais como São Paulo, Goiás, Minas Gerais e Santa Catarina. "Este ano houve avanço. E a introdução da área pet deu uma alavancada na feira. Também fizemos mudanças na estrutura com base em feedbacks de expositores e visitantes".

O presidente da ACC, Braga Almeida, destaca que a Expoece faz parte do calendário cultural de Fortaleza, sendo um patrimônio imaterial para a Capital e o Estado.

Braga lembra que desde o ano passado o Governo do Estado prometeu reformar o parque de exposições ou construir um novo, para proporcionar maior conforto. Mas a proposta não recebeu qualquer avanço.

"A resposta do público demonstra que a Expoece precisa permanecer aqui. No entanto, até agora, não houve avanço nas conversas com o governo. Nunca fomos chamados para discutir nada oficialmente. Descobri por acaso a existência de um terreno em Caucaia. Pesquisei no Diário Oficial e em documentos de cartório, mas o governo do estado nunca nos informou oficialmente sobre um possível novo parque de exposições", explica.

Uma das expositoras do evento, Patrícia Kashivagui, gerente nacional de Vendas da Adimax Indústria e Comércio de Alimentos (grupo dono das marcas de rações para pets Fórmula Natural e Magnus), avaliou positivamente a primeira participação da marca na Expoece.

Ela destaca que foi uma oportunidade de fazer demonstrações da marca e atingir diversos públicos diferentes que participaram da Expoece, desde as classes A, B e C, até criadores profissionais.

"Estamos oferecendo produtos de alimentação para cães e gatos do nosso portfólio, que vai do público A ao D, desde a linha Super Premium, como a Fórmula Natural, até linhas Premium, como a Magnus".

A sede do grupo fica em Salto de Pirapora-SP, com duas unidades fabris de produção de rações no Nordeste, em Abreu e Lima-PE e em Feira de Santana-BA. Em Fortaleza, o grupo mantém um centro de distribuição próprio, que é responsável pelo armazenamento e logística, para atender a demanda de venda direta para lojistas, criadores e veterinários, sem intermediários.

A Expoece é realizada desde 1954 e se consolidou como o terceiro maior evento agropecuário do Nordeste em número de animais expostos