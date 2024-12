Regulamentação e infraestrutura são desafios para avanço do 5G, diz executivo da Tim

Foto: FERNANDA BARROS A Tim Brasil tem atuado em diferentes frentes de tecnologia. (Foto: Fernanda Barros / O Povo)

Em comparação a outros países, o avanço da tecnologia 5G no Brasil tem sido célere, mas enfrenta desafios como a construção de novos “sites” ou antenas, que esbarram em regulamentações, e a implementação da infraestrutura de fibra óptica para garantir o tráfego, segundo o vice-presidente de tecnologia da Tim Brasil, Marco di Costanzo.

No Ceará, a Tim dispõe de uma cobertura 5G em 22 cidades, incluindo todos os bairros de Fortaleza. A operadora informou que mais de 23% do tráfego de dados do Estado está na rede 5G e quase 30% dos terminais da empresa no local também já são 5G. A empresa mira expansão, mas não detalhou números devido à estratégia de mercado.

Marco explicou que, para a construção das antenas, é necessário passar por processos de licenciamento e receber autorizações. A falta de atualização de algumas leis municipais dificulta o processo, embora ele veja que muitas cidades já estejam avançando e entendendo a importância de promover locais mais conectados para a população.

No âmbito da fibra óptica – necessária para que as antenas de 5G funcionem adequadamente –, o procedimento das liberações é parecido, porque é preciso passar a fibra por postes e fazer escavações em algumas localidades, de acordo com o vice-presidente, o qual acrescentou que os desafios devem ser superados com investimentos e apoio de autoridades.

A Tim Brasil prevê investimentos anuais de, em média, R$ 4,5 bilhões no País, com “cota relevante” para o Ceará, conforme afirmou o vice-presidente de receitas da companhia, Fabio Avellar, em evento institucional no Rio de Janeiro, que contou com a presença do O POVO. A operadora não abre números de investimentos por Unidades Federativas.

Questionado sobre o aumento da concorrência regional, a exemplo da cearense Brisanet no mercado de telefonia móvel, Fabio avaliou que é natural haver entrada de novos negócios no ramo de telecomunicações. “Não é que isso não seja uma preocupação, reconhecemos e respeitamos todos os nossos concorrentes.”

“Nossa estratégia está focada em entregar valor e qualidade aos clientes, o que nos permite manter nossa posição no mercado”, acrescentou, citando, ainda, ofertas específicas para o Nordeste, com preços diferentes no Plano Controle. “Isso acontece porque percebemos diferenças na percepção de valor em diferentes estados do Brasil.”

“Acredito que o mercado de telefonia móvel no Brasil avançou para um patamar em que os clientes não buscam apenas o preço mais barato. O que eles querem é um preço justo, que caiba no bolso, mas que também entregue qualidade de sinal, atendimento, ofertas diferenciadas, inovações”, avaliou.

A Tim Brasil tem atuado em diferentes frentes de tecnologia neste sentido, como o uso de inteligência artificial (IA) para auxiliar os colaboradores no atendimento aos clientes e a implantação da internet das coisas (IoT) em áreas entre negócios (B2B, em inglês), a exemplo do uso de conectividade em cerca de 400 mil veículos.

Fabio disse estar atento, também, às perspectivas econômicas tanto a nível nacional quanto no exterior. O aumento do dólar nas últimas semanas, por exemplo, tem sido observado com atenção, já que os equipamentos de redes são, em grande parte, de fornecedores estrangeiros, além de outros investimentos dolarizados, como smartphones.

O executivo, no entanto, ressaltou que a empresa trabalha com uma proteção cambial significativa, assim, as variações do dólar acabam não tendo tanto impacto direto no resultado e na atividade comercial, mas, ao mesmo tempo, a operadora mantém conversas contínuas com os fornecedores para garantir preços competitivos.

“Embora o câmbio tenha dado esse pico recentemente, há uma possibilidade de que ele recue um pouco e se estabilize. Além disso, o desemprego está em queda, o que favorece o cenário, e temos uma inflação controlada, com perspectiva de crescimento. Então, pegamos todos esses indicadores, gerenciamos bem e usamos isso para ser mais assertivos”, disse.



