Fábrica de embalagens inicia operação em Quixeramobim dia 23 de janeiro

Foto: EFAFLEX_Schnelllauftore/Pixabay Indústria fornecerá embalagens a setor calçadista e mais.

Quixeramobim, a 212 quilômetros de Fortaleza, deve ter uma nova fábrica de embalagens a partir de 23 de janeiro de 2025, segundo informou o secretário de desenvolvimento econômico do Município, Afrânio Feitosa. Trata-se da nova unidade da Box Print, que projeta um investimento estimado em R$ 40 milhões.

"Através do nosso Plano de Atração de Investimentos e em parceria com o Governo do Estado do Ceará, se materializa mais uma grande indústria no nosso município", confirmou em suas redes sociais ontem, 5.

Segundo o gestor, o empreendimento nacional na área de embalagens irá gerar emprego e renda para a população do local. A iniciativa, para ele, busca trazer oportunidades ao povo.

Em outubro do ano passado, Afrânio havia comentado que as discussões para a implementação do negócio em Quixeramobim haviam iniciado ainda em 2023 por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Ceará (SDE), com um memorando de intenções.

A SDE ressaltou, em 2024, a importância estratégica do projeto e dos compromissos ambientais, sociais e de governança (ESG, em inglês) assumidos pela empresa.

Os executivos da pasta afirmaram, ainda, que o setor calçadista deve ser fortalecido com embalagens de alta qualidade a partir da indústria.

"Essa iniciativa contribuirá significativamente para ampliar a cadeia produtiva desse importante segmento não apenas em Quixeramobim, mas em todo o estado do Ceará", conforme o comunicado.

"O Tempo tá bonito!" Arco-íris em Quixeramobim no Ceará

Mais notícias de Economia