O que vai subir de preço e como preparar as finanças em 2025 no Ceará

O Ceará vai contar com reajustes nos preços de alguns serviços e impostos em 2025, sendo crucial que a população se prepare financeiramente desde já para evitar surpresas e fugir de dívidas, em um momento de projeção de juros altos. O POVO mostra o que vai subir de preço e como preparar as finanças para iniciar bem o ano novo.

A estimativa é de que o salário mínimo seja de R$ 1.518 no País em 2025, após o Congresso Nacional aprovar o projeto de lei do pacote fiscal, apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT). O documento limitou o crescimento real do salário mínimo ao máximo permitido pelo arcabouço fiscal, de 2,5% ao ano (a.a.).

O economista e professor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Érico Veras Marques, avaliou que os impactos são diferentes para cada família. “Muitos itens têm aumentos superiores à inflação oficial, o que faz com que, nem sempre, o salário mínimo consiga compensar integralmente essa perda no poder de compra.”

Controle maior no primeiro trimestre

O especialista alertou, ainda, que o primeiro trimestre do ano traz mais despesas, sendo necessário um controle maior das contas. A principal dica é evitar o uso de linhas de crédito, pois a tendência é que esses mecanismos fiquem mais caros em 2025. “O cartão de crédito deve ser usado com responsabilidade, não como complemento de renda.”

Para 2025, as contas de energia elétrica não contam com reajustes definidos. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou em nota que as alterações seguem um cronograma baseado na data do contrato de concessão de cada empresa, a depender do Estado. No caso específico do Ceará, o período previsto é em abril do próximo ano.

Reajustes tarifários

“O reajuste tarifário é anual e está previsto nos contratos de concessão assinados entre as empresas e o Governo Federal. Ele leva em conta a atualização da inflação, custos com as atividades de distribuição, gastos com compra de energia e transmissão de energia, além de pagamento de encargos setoriais previstos em leis”, detalhou.

A Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece) comunicou que não há definição sobre reajustes nas contas de água e de esgoto até o momento. A Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), que atua na regulação dos serviços de saneamento básico, destacou que este processo de revisão tarifária está previsto para junho de 2025.

“Cumpre enfatizar que a revisão tarifária não implica necessariamente em aumento de tarifa, uma vez que a Arce analisa pontos como custos operacionais, receita arrecadada, entre outros aspectos que influenciam na elaboração de um coeficiente tarifário equilibrado”, detalhou em nota. O processo é submetido à audiência pública.

Transporte

Já os custos com o Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) serão 2,45% menores em 2025, porque não houve aumento de alíquota neste ano, bem como ocorreu desvalorização do valor venal dos veículos. Para as motos, a alíquota terá redução de 1% nos modelos de até 125 cilindradas e sem infrações de trânsito em 2024.

As taxas cobradas em transportes rodoviários de algumas rotas intermunicipais já contam com aumento médio de 1,5%. As linhas que ligam os municípios de Fortaleza, Tabuleiro do Norte, Crateús, Tianguá, Viçosa do Ceará, Campos Sales, Crato, Santana do Cariri e Juazeiro do Norte foram afetadas. Os detalhes foram divulgados no dia 19 pelo OP.

Educação e saúde

O Sindicato dos Estabelecimentos de Educação e Ensino da Livre Iniciativa do Estado do Ceará (Sinepe-CE) avisou que os reajustes das instituições de ensino são definidos de forma autônoma pelos estabelecimentos, mas reforçou que as variações devem ser responsáveis e equilibradas, “sem perder de vista a realidade financeira das famílias”.

No caso dos planos de saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) disse que prevê divulgar os percentuais em junho de 2025, já que as operadoras têm até março para enviar informações. O órgão esclareceu, também, que as regras de reajustes são diferentes para cada tipo de contratação e constam no site www.gov.br/ans.



Medida Provisória pode travar aumento do salário mínimo a partir de 2025

