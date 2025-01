Mais de 2 milhões de pessoas já trocaram de operadora de telefonia no Ceará

Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil NOS últimos três meses de 2024 foram 59,61 mil migrações de operadoras no Estado

No Ceará, desde 2008, ano em que a portabilidade numérica foi implementada no Brasil, até 2024, já foram realizadas 2,16 milhões de trocas de prestadoras de telefonia. Considerando o cenário nacional, esse montante chega a 96,55 milhões.

Os dados são do relatório trimestral da Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações (ABR Telecom), que também informou que das trocas cearenses, 513,36 mil (24%) foram para usuários de telefones fixos e 1,65 milhão (76%) de telefones móveis.

Além disso, tendo em vista apenas o último trimestre de 2024 (outubro, novembro e dezembro), foram realizadas 59,61 mil migrações no Estado, nesse período 90% das trocas foram em dispositivos móveis.

Portabilidade numérica: entenda o que é e como fazer

Instituída a partir de setembro de 2008, a portabilidade numérica permite que os usuários, tanto de telefones fixos quanto móveis, possam mudar de operadora sem alterar seu número de telefone.

De acordo com a resolução da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a operação é realizada entre prestadoras de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), e essas trocas devem ser feitas dentro do mesmo serviço e na área de alcance do mesmo DDD.

Em relação aos prazos, o processo pode ser agendado ou ocorrer em três dias úteis contados a partir da solicitação da mudança. Nos casos de arrependimento, o usuário tem dois dias úteis para suspender a troca em andamento.

Veja abaixo as informações necessárias no momento da solicitação de transferência:

Informar o nome completo à prestadora de telefonia que recebe o pedido



Comprovar a titularidade da linha telefônica



Informar o número do documento de identidade



Informar o número do registro no cadastro do Ministério da Fazenda, no caso de pessoa jurídica



Informar o endereço completo do assinante do serviço



Informar o código de acesso



Informar o nome da prestadora de onde está saindo



Responder o SMS de confirmação da Portabilidade



