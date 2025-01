Endividamento do consumidor de Fortaleza sobe para 74,4% em 2025

Foto: FÁBIO LIMA O cartão de crédito é o instrumento mais utilizado, citado por 80,6% dos entrevistados

A taxa de consumidores endividados em Fortaleza subiu de 73,7%, em dezembro de 2024, para 74,4%, em janeiro de 2025. Em relação ao igual mês do ano anterior (70,8%), o aumento é de 3,6 pontos percentuais.

Os dados são da pesquisa de Endividamento do Consumidor de Fortaleza de janeiro, realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE).

No mesmo ritmo, o índice de inadimplência atingiu 9,8% neste mês e registrou uma alta de 0,5% em comparação a dezembro e de 0,8% ante janeiro de 2024.

Por outro lado, o comprometimento médio da renda com dívidas caiu para 43%, menor do que o registrado no mês anterior (43,9%).

O cartão de crédito é o instrumento mais utilizado, citado por 80,6% dos entrevistados. Logo depois, aparece o financiamento bancário, como de veículos e imóveis, com 19,5%.

Outro meio usado é o empréstimo pessoal, apresentado por 13,4% do público participante da pesquisa e os carnês e crediários, representados com 3,1%.

52,9% dos fortalezenses estão com contas em atraso há mais de 90 dias

Além disso, 52,9% dos consumidores estão com contas em atraso há mais de 90 dias. A principal justificativa para o não pagamento das dívidas é o desequilíbrio financeiro, citado por 55,5% dos entrevistados.

O segundo motivo mais mencionado é a necessidade de se adiar o pagamento, para uso dos recursos em outras finalidades, com 43,8% das respostas, seguido da perda de prazo por esquecimento (11%) e contestação do débito (9,1%).

O endividamento médio é de R$ 1.853 com prazo médio de oito meses para o seu vencimento total.

A pesquisa também revela que 73,7% dos consumidores fortalezenses afirmam fazer orçamento mensal e acompanhamento eficaz dos gastos e rendimentos.

Por outro lado, 14,9% dos entrevistados relataram que fazem orçamento dos rendimentos, mas sem controle eficaz dos gastos. O restante (11,4%) informaram não possuir orçamento nem controle das finanças.

Mesmo com redução, confiança dos consumidores permanece otimista

Outra pesquisa realizada é o Índice de Confiança do Consumidor de Fortaleza (ICC), o qual ), atingiu 121,1 pontos em janeiro, registrando uma leve queda de 1,2% em relação ao mês anterior (122,6 pontos).

Apesar da redução, a pesquisa explica que o índice permanece em patamar otimista, impulsionando consumidores a aproveitarem as liquidações tradicionais do início do ano.

Os dados refletem as variações de dois componentes do ICC: o Índice de Situação Presente (ISP), que caiu 1,9%, para 116,2 pontos, e o Índice de Expectativas Futuras (IEF), com recuo de 0,8%, atingindo 124,3 pontos..



Intenção de compra



A intenção de compra na Capital apresentou queda de 1,8 pontos percentuais, atingindo 45,7%, abaixo do registrado no mesmo período de 2024 (49,7%).

O perfil dos consumidores mais propensos a comprar inclui homens (46,1%), jovens de 18 a 24 anos (58,3%) e famílias com renda acima de 10 salários-mínimos (70,2%). O valor médio das compras é calculado em R$ 637,04. Os itens mais procurados no período incluem:

Artigos de vestuário, citados por 43,3% dos entrevistados

Calçados (35,5%)

Geladeiras e refrigeradores (13,3%)

Televisores (12,8%)

Móveis e artigos de decoração (11,9%)

Aparelhos de telefonia celular e smartphones (10,8%)

Máquina de lavar roupa (10,7%)

Computador e notebook (6,9%)

Fogão (6,5%)



