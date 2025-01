Organização financeira: como começar 2025 com as contas no azul?

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 26-12-2024: André Gurgel em entrevista para reportagem sobre organização financeira. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Todo início de ano, o cenário é desafiador para grande parte dos brasileiros: impostos a pagar, matrícula escolar ou até mesmo o pagamento das compras feitas em eventos como Black Friday e Natal.

Nesse sentido, uma organização financeira dos gastos e contas pendentes são fundamentais para começar 2025 no "azul".

Por exemplo, desde criança, o advogado trabalhista, André Gurgel, foi ensinado por sua mãe como lidar com o dinheiro: todo mês recebia um valor estipulado para gastar com o que queria.

"Eu sempre tive um cuidado especial com minhas finanças, mas reconheço que isso não é algo muito comum entre as pessoas. Ainda falta, no geral, uma cultura de educação financeira. Hoje, com meus quase 50 anos, percebo como a base que recebi lá atrás foi fundamental."

Assim, André Gurgel cita um momento que o marcou: quando recebeu sua primeira mesada, foi a um local com jogos eletrônicos, uma febre entre os jovens de Fortaleza na época, e gastou todo o seu dinheiro ali. No outro dia, precisava para algo importante e recorreu à mãe para ganhar um pouco mais, porém, recebeu como resposta que não receberia nada além do que já tinha sido estabelecido.

"Aí veio a primeira lição a respeito de gastar o dinheiro com o necessário, não somente com o supérfluo. Essa experiência começou a moldar minha visão: pouco ou muito, se você não tiver controle, ele nunca será suficiente."

Logo depois, quando começou a trabalhar, foi orientado a dividir em três partes: um terço para ajudar nas despesas de casa, outro para poupar e o restante para gastar como eu quisesse. Com o tempo, passou a se aperfeiçoar no setor e ler obras de renome, para entender melhor a área de finanças.

"Adotei algumas práticas que carrego até hoje. Uma é o hábito de registrar todas as despesas, mesmo as pequenas. Com a tecnologia, é ainda mais fácil. Existem aplicativos gratuitos e até planilhas no celular que ajudam a acompanhar tudo. A ideia é simples: você gasta e, no mesmo dia, registra. Isso ajuda muito no planejamento, especialmente para metas maiores, como viagens ou compras importantes."

Também pontua que sempre teve cuidado em diferenciar gastos fixos (moradia, energia, alimentação) dos eventuais (lazer e compras). "Esse controle permite ajustar o orçamento conforme a renda e evitar dívidas desnecessárias. É importante ter uma reserva de emergência, pois imprevistos acontecem", afirma.

Na mesma linha, o psicólogo e mestre em Finanças Comportamentais, Celso Sant’Ana, explica que as pressões sociais e culturais podem levar ao consumo exagerado, pois muitas vezes é buscada uma aceitação por meio de bens materiais.

"Para lidar com essas influências, é importante desenvolver uma consciência crítica sobre o que realmente importa para você, além de praticar a gratidão pelo que já possui. Cercar-se de pessoas que compartilham valores semelhantes pode ajudar a resistir a essas pressões."

Além disso, Celso Sant’Ana destaca que comportamentos como compras por impulso, falta de planejamento financeiro e uso excessivo de crédito são comuns entre os endividados.

"Identificar esses padrões envolve monitorar hábitos de consumo e refletir sobre as motivações por trás das compras. Se perceber que está comprando para aliviar emoções negativas, é hora de buscar alternativas saudáveis, como exercícios ou hobbies, para evitar que o problema se agrave."

Dessa forma, defende que, para controlar impulsos, é essencial adotar práticas como criar um orçamento realista, priorizar gastos essenciais e evitar gatilhos, por exemplo, visitas frequentes a shoppings ou sites de compras.

"Com o cenário econômico atual, os consumidores devem estar preparados para desafios como a inflação e possíveis flutuações no mercado de trabalho. No entanto, também há oportunidades, como o aumento da digitalização e novas formas de investimento", avalia.

O psicólogo ressalta que, ao planejar as finanças pessoais para 2025, é importante considerar fatores como inflação e taxas de juros, que afetam o poder de compra e o custo do crédito.

"Manter-se informado sobre tendências econômicas e ajustar o orçamento conforme necessário pode ajudar a mitigar riscos. Diversificar investimentos e criar uma reserva de emergência são estratégias recomendadas para enfrentar incertezas econômicas."



Mais notícias de Economia

Leia mais Aplicativos podem ajudar na gestão financeira

Quase metade dos cearenses estão inadimplentes, aponta Serasa

Mais de 46% dos cearenses adultos estão em situação de inadimplência, ou seja, possuem contas em atraso, conforme os dados mais recentes do Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas da Serasa. Ao todo, são mais de R$ 15 bilhões em dívidas.

As principais são por conta das contas básicas de água, luz e gás (27,89%). Na sequência aparecem bancos e cartões de crédito (27,71%) e as financeiras, empresas que concedem crédito, mas não são bancos (18,03%).

Conforme explica Mônica Seabra, analista de Experiência do Consumidor da Serasa, o principal erro do consumidor é o mau uso do cartão de crédito.

"O parcelamento rotativo, por exemplo, deve ser evitado, pois os juros ultrapassam 400%. A melhor opção, caso não seja possível pagar o valor total, é dar uma entrada e parcelar o restante, evitando novas dívidas."

Além disso, ressalta a importância de um fundo de emergência para cobrir despesas imprevistas, como problemas médicos, reparos em casa ou no carro.

"É recomendado reservar 15% da renda, se possível. Essa prática evita a necessidade de mexer no orçamento das contas básicas ou no lazer, contribuindo para a estabilidade financeira e emocional", aconselha.

Também lembra que a Serasa possui o "Feirão Limpa Nome", o qual oferece condições para renegociação dos mais diversos tipos de dívidas, com parcelamento de até 72 vezes.

"Na renegociação, temos vários tipos de dívidas. Há dívidas atrasadas, que não estão no cadastro de inadimplentes e já têm mais de 5 anos, chamadas de "caducadas". Embora não impactem o score (serviço que avalia o histórico financeiro dos últimos 12 meses do usuário), continuam existindo e podem dificultar transações futuras com bancos. Já as dívidas negativadas têm um impacto direto no score."

Nesse sentido, aponta que, para evitar problemas no monitoramento do score, é importante limitar consultas ao CPF.

"Consultas frequentes indicam busca de crédito e podem baixar o score. Além disso, fazer uma avaliação financeira, como adquirir seguros, pode melhorar o score, pois demonstra responsabilidade financeira."

Dicas para começar 2025 no azul

Priorizar o

pagamento

de dívidas

Se você tem dívidas e dinheiro para pagá-las, priorize o pagamento, principalmente as de cartão de crédito, devido aos altos juros.

Realizar um

diagnóstico

financeiro

Anote tudo o que você recebeu e gastou nos últimos meses. Isso ajuda a visualizar para onde seu dinheiro está indo. Pode ser feito em planilhas, aplicativos ou até mesmo em um caderno.

Criar um

orçamento mensal

Após o diagnóstico, defina prioridades e crie um orçamento mensal. Isso inclui cortar gastos desnecessários, comparar preços antes de comprar e evitar compras por impulso.

Planejar

despesas anuais

Esteja ciente das despesas recorrentes, como impostos, materiais escolares e contas de início de ano. Planeje e reserve dinheiro para essas despesas, evitando surpresas

Controlar

gastos e evitar dívidas desnecessárias

Evite o consumo excessivo e dê prioridade às contas básicas e necessidades essenciais. O comércio e as redes sociais impulsionam o consumo, por isso é preciso ter controle para não gastar em coisas supérfluas.

Evitar parcelar o cartão de crédito de forma rotativa

Se não puder pagar o valor total do cartão, dê uma entrada e parcele o restante, evitando o parcelamento rotativo com juros altos.

Criar um

fundo de

emergência

É essencial ter um fundo de emergência para imprevistos, como despesas médicas ou reparos na casa. Reserve uma porcentagem do seu salário para esse fundo, como 15%, se possível.

Renegociar

dívidas



Existem ofertas de renegociação, como o "Feirão Serasa Limpa Nome", que podem oferecer descontos significativos e parcelamentos.

Investir e

programar metas

Utilize as ferramentas disponíveis, como contas bancárias digitais que oferecem rendimentos diários. Programe metas como viagens e separe valores mensalmente para alcançá-las.



Fonte: Mônica Seabra, analista de customer experience da Serasa

Pesquisa

Pesquisa realizada pela Onze, fintech de Saúde Financeira e Previdência Privada do Brasil, mostra que 47% dos brasileiros não conseguem organizar o próprio orçamento. Outros 59% responderam que não sabem como fazer e 26% afirmaram que já tentaram, mas desistiram