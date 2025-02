Companhia Docas projeta investimento de R$ 42 milhões no Porto de Fortaleza

Foto: FCO FONTENELE PROJETOS visam a modernização do terminal instalado na capital cearense

O Porto de Fortaleza será alvo de investimentos que somam R$ 42 milhões em 2025, segundo orçamento aprovado pela Companhia Docas do Ceará (CDC) e revelado ao O POVO pelo diretor-presidente, Lúcio Gomes. Os recursos, disse ele, miram a modernização da infraestrutura portuária.

Quando comparado aos dois anos imediatamente anteriores, o montante supera a média aplicada de cerca de R$ 28 milhões. O que abre as perspectivas de crescimento em 2025, afirmou, são projetos já em curso e outros em vias de realização.

"A gente ainda não conseguiu chegar ao que pretendia (de investimentos nos últimos anos). Mas, basicamente, deve-se à falta de uma esteira de projetos. Agora, há projetos de engenharia e alguns em execução. Eu estou bastante otimista de chegar a, no mínimo, 2/3 dos R$ 42 milhões aplicados", destacou.

Somados aos investimentos diretos da CDC, observou Gomes, há ainda os feitos pelos operadores em atividade no Mucuripe. Responsáveis pela movimentação de cargas estratégicas para a atividade do terminal e a economia cearense, essas empresas já aplicaram recursos com o mesmo objetivo de tornar o Porto de Fortaleza mais relevante.

Investimento dos parceiros

Entre os destaques estão a Terminais de Grãos de Fortaleza (Tergran) e a CMA Terminais. Ambas as empresas atuam no Porto em frentes diferentes, ou seja, com cargas distintas e sem competição entre si.

Com foco na operação de contêineres, a CMA aplicou recursos de aproximadamente R$ 90 milhões no último um ano e meio, segundo contabilizou o diretor-presidente da Companhia Docas.

Já a Tergran, joint venture formada pelos três moinhos em operação no porto da Capital (J Macêdo, M Dias Branco e Grande Moinho Cearense), aplicou no mesmo período cerca de R$ 20 milhões. O efeito direto das aplicações se observa nos resultados operacionais do terminal.

Movimentação crescente em 2024

Ainda sem o dado consolidado pela Agência Nacional de Transporte Aquaviário (Antaq), a Companhia Docas do Ceará adianta que o crescimento do Porto de Fortaleza em movimentação de cargas ao longo de 2024 foi de “dois dígitos”.

Somando-se aos contêineres e ao trigo, a movimentação de combustíveis pelo Mucuripe voltou a crescer no ano passado com a ampliação da operação das distribuidoras, segundo adiantou Lúcio Gomes. O setor é responsável por 52% da movimentação do Porto.

O trigo representa 22% da movimentação, mas houve destaque também na operação de contêineres. “No ano passado, nós chegamos a 110 mil TEUs (sigla em inglês que representa a unidade padrão de 20 pés de medida), que foi bem maior que os 92 mil TEUs de 2023 e os 36 mil TEUs do ano anterior. Quer dizer, nós crescemos exponencialmente nestes dois últimos anos, e, em 2025, queremos chegar a 150 mil TEUs”, indicou.

Para isso, o diretor-presidente fala da licitação definitiva do pátio de contêineres do Mucuripe, a qual deve ocorrer “em meados deste ano”. Com o trâmite executado, a expectativa é de que o espaço cresça dos atuais 9 hectares “em números redondos” para 13,5 hectares.

Quais os projetos em curso em 2025?

Com a elaboração da esteira de projetos que guia o planejamento do Porto, Lúcio Gomes conta quatro principais ações cujas execuções devem ocorrer ao longo de 2025.

Entre as mais conhecidas e já publicizadas estão: o acesso ao terminal de passageiros do Porto do Mucuripe, com investimento de R$ 5 milhões para requalificação da via que chega ao terminal e com atividade em andamento; e a modernização do sistema de videomonitoramento, com o aumento do número de câmeras de 100 para cerca de 300, que está em licitação.

Além disso, a Companhia Docas do Ceará prepara os projetos de recuperação do píer petroleiro, por onde são recebidos os combustíveis armazenados no parque de tancagem localizado nos arredores do Porto e o único do Ceará.

Foto: FCO FONTENELE Píer petroleiro deve ser alvo de ações ainda em 2025

Outro projeto em fase de estudo é a compra de uma nova câmara frigorífica, tanto para atender os clientes quanto às exigências da Receita Federal, segundo explicou Gomes.

"Nós estamos fazendo ainda alguns estudos de manobrabilidade, dragagem, de uma futura dragagem. Porque dragagem não é algo que deixe de fazer periodicamente, pois, ao longo do tempo, no canal de acesso e na atração vai sendo identificado assoreamento. Se tudo correr bem, no fim do ano, nós faremos uma nova dragagem", projetou.



Estudo

A CDC contratou um estudo sobre economia portuária ao Observatório da Indústria, braço de pesquisa da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec). Ao custo de R$ 144.357,41, o projeto tem duração de 36 meses e mira aprofundar o conhecimento sobre o porto e ampliar as possibilidades de negócios