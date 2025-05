Mutirão oferta 3 mil vagas de emprego no Ceará; saiba como participar

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo VÁRIOS serviços estão sendo ofertados no mutirão de empregos, na Praça Jose de Alencar

O Ceará está com mais de três mil vagas de emprego abertas, por meio do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT). Destas, mil são para Capital.

O serviço está sendo ofertado no mutirão, promovido pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Fortaleza nesta segunda-feira, 5, e terça, 6, na Praça José de Alencar, no Centro da Capital.

Além das oportunidades, estão contempladas outras atividades: desde oficinas de orientação profissional até informações do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), como agendamento, criação de senhas do aplicativo Meu INSS e contagem de tempo de contribuição.

Conforme o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), qualquer pessoa que comparecer ao mutirão poderá conferir as vagas de emprego disponíveis no momento, tanto na capital quanto no interior.

"Tudo isso contribui para termos uma sociedade mais tranquila e aproxima o serviço público do cidadão. Sempre que isso acontece, ajudamos as pessoas a terem mais tranquilidade para lidar com seus problemas no dia a dia."

Já o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), ressaltou o alinhamento entre os órgãos públicos no atendimento à população, com a integração entre as pastas de Desenvolvimento Econômico, Assistência Social e Direitos Humanos na oferta de emprego, especialmente para cidadãos em situação de rua.

“Precisamos dar visibilidade àqueles que não eram vistos pela sociedade e pelo poder público. Temos trabalhado fortemente para realizar a busca ativa, tirar essas pessoas das ruas e oferecer oportunidades para que possam ser inseridas no mercado de trabalho”, afirmou.

Os setores das vagas são os mais variados, segundo o presidente do IDT, Raimundo Ângelo: comércio, indústria, serviços. Além disso, cita que está sendo realizada a emissão do VaiVem, programa que beneficia trabalhadores desempregados que precisam se deslocar entre os municípios da Região Metropolitana de Fortaleza.

"A passagem é para municípios diferentes do local onde o trabalhador mora. Se fizer o procedimento na unidade do Centro, Antônio Bezerra, Maracanaú ou Messejana, ele já sai com o cartão, que estará à disposição dele e pode usar em até 24 horas. Se ele for a outras unidades, ele receberá o cartão em até 5 dias úteis."

A chance de voltar para o mercado de trabalho

Rivelino Oliveira, de 53 anos, morador de Caucaia, está desempregado desde a pandemia e busca uma nova chance de se reinserir no mercado de trabalho.

Com ensino médio completo, Rivelino já atuou como agente administrativo, porteiro, garçom, vendedor de praça e em serviços gerais. Hoje, ele aceita qualquer vaga que garanta o sustento da família.

Enquanto se candidatava no IDT, descobriu que poderia ter o cartão do VaiVem e acredita que terá uma economia com o benefício na hora de procurar emprego. "Só de passagem são R$ 4,80. Com um lanche simples no almoço, o dia aqui sai por R$ 20 a R$ 25. Tudo isso pesa no bolso”

Também destacou a importância das ações de empregabilidade promovidas pelo governo, mas defende mais eventos do tipo: “Nosso povo está muito sofrido. É preciso ampliar essas ações para garantir dignidade.”

Por outro lado, Luís Lourenço Silva, de 50 anos, mora no bairro Panamericano, em Fortaleza, e, de tanto tempo desempregado, não consegue lembrar o último ano desde o seu último trabalho.

Agora, sua principal motivação é ajudar a mãe, que enfrenta problemas de saúde e não pode mais trabalhar. “Eu tô atrás de emprego para ver se melhoro a vida dela e da minha família também”, disse Luís, que já atuou na área de serviços gerais e estoquista.

Vagas em supermercados

A Escola Associação Cearense de Supermercados (Acesu), em parceria com o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (Sine/IDT), realizará o mutirão de emprego com mais de 300 vagas voltadas ao setor supermercadista no período.

As oportunidades serão para operador de caixa, repositores, gerentes de loja e profissionais com experiência em frios, padaria e frigorífico.

Todas as unidades do Sine/IDT estarão participando do mutirão e com atenção integral nas vagas para os associados da associação.

Veja quais são os serviços ofertados



IDT

Cadastro para oportunidades de trabalho (formal e autônomo);

Verificação e encaminhamento para vagas de emprego;

Elaboração de currículo;

Entrega de cupons para cursos onlines gratuitos (Sest/Senat);

Orientações para o CTPS Digital;

Realização de oficinas de orientação para o mercado de trabalho;

Pré-cadastro para intermediação de trabalhadores autônomos;

Cadastro de públicos prioritários do Governo do Ceará: alunos egressos de escolas profissionalizantes, PCD, mulheres vítimas de violência, migrantes, beneficiários do Ceará Sem Fome e do VaiVem Trabalhador.

INSS

Informações previdenciárias;

Orientações sobre benefícios previdenciários e benefícios assistenciais;

Agendamento e acompanhamento de agendamentos;

Criação de senhas para o aplicativo Meu INSS;

Contagem de tempo e de contribuição.

Sesc

Ações de saúde bucal;

Orientações sobre alimentação e nutrição.

Cagece

Conhecendo nossa Cagece virtual - óculos de realidade virtual;

Jogo de tabuleiro humano;

Distribuição de água de beber.

Secretária da Saúde

Orientações sobre saúde do trabalhador;

Orientações sobre saúde mental e do trabalho;

Arboviroses.

Secretaria municipal da Saúde

Palestras;

Orientações sobre a eliminação de criadouros de dengue;

Entrega de preservativos e material educativo.

Vacinação

Covid-19;

Influenza;

Difteria e tétano (dupla bacteriana);

Difteria, tétano e coqueluche (dupla bacteriana acelular);

Hepatite B;

Sarampo, caxumba e rubéola (tríplice viral).



Lacen

Prevenção combinada e distribuição de autoteste HIV.

Hemoce

Cadastro de medula óssea.

Detran

Habilitação

2ª via de CNH;



CNH definitiva;

Certidão de condutor;

Consultas de prontuários;

Consultas de pontuação;

Informações sobre habilitação.

Registro

Emissão de taxas/consultas de débitos, multas, restrições e recall;

Consulta em geral sobre veículos, valores e serviços.

Educação no trânsito

Campanha Maio Amarelo em parceria com a AMC.

Polícia Militar

Serviços de fisioterapia;

Orientação nutricional e esportiva.

Corpo de Bombeiros

Aula sobre prevenção a incêndios;

Orientação sobre a utilização do gás de cozinha.

Secretaria da Proteção Social

Inscrição para cursos de qualificação profissional;

Inscrição para o Primeiro Passo;

Corte de Cabelo;

Atividades para crianças;

Distribuição de plantas medicinais;

Distribuição de gratuidade para emissão de certidão de nascimento e casamento.

Caminhão do Cidadão

Emissão de Carteira de Identidade Nacional;

Emissão de primeira via do CPF;

Declaração de antecedentes criminais;

Orientação para emissão da Carteira de Trabalho Digital.

Estação móvel de políticas sobre drogas

Atendimento psicossocial;

Secretaria da Diversidade

Atenção psicossocial para a população LGBTQIA+.

Senac

Atendimento com massagem rápida.

Ônibus Lilás

Ações preventivas de enfrentamento a violência contra a mulher, educação em saúde da mulher e autonomia econômica.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Abertura de CNPJ (MEI), baixa da empresa e declaração anual;

Emissão de boletos e parcelamento;

Consultoria técnica e empresarial;

Cadastro para participar das feiras de empreendedorismo da SDE;

Encaminhamento aos novos projetos da SDE;

Elaboração de currículo atrativo e eficaz;

Orientação profissional, processo seletivo e seus segredos;

Atendimento ao cliente;

Encontro de grupos de Economia Solidária.

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social

Cadastro Único;

Abordagem social.

Etufor

Solicitação da 1ª e 2ª Carteira de Estudante;

Solicitação da 1ª e 2ª Gratuidade Infantil para crianças de 2 a 7 anos incompletos;

Inscrição da Gratuidade para transporte público para pessoas com deficiência;

Emissão do Bilhete Único;

Gratuidade para transporte público para pessoas idosas.

