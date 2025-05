Lançado edital de R$ 10 bi para impulsionar indústria no Nordeste

Foto: Elvis Aleluia/Sudene Chamada Nordeste prevê a aplicação de R$ 10 bilhões em crédito para impulsionar a indústria

O Governo Federal anunciou nesta quarta-feira, dia 28, uma chamada pública da ordem de R$ 10 bilhões para impulsionar planos de negócios no Nordeste.

A ação integra o programa Nova Indústria Brasil e tem como foco prioritário projetos na área de energias renováveis, com ênfase em armazenamento; bioeconomia, com foco em fármacos; descarbonização, com destaque para o hidrogênio verde (H2V); data centers verdes; e indústria automotiva, incluindo máquinas agrícolas.

Os recursos serão disponibilizados por meio de diversas modalidades de fomento, incluindo crédito, subvenção econômica, participação acionária e recursos não reembolsáveis (para projetos cooperativos entre empresas e instituições tecnológicas).

“É a maior disponibilidade de recursos para que se faça investimento na indústria do Nordeste. São R$ 10 bilhões para quem quiser fazer projeto na região de crédito. Nunca houve uma disponibilidade de crédito para o Nordeste como estamos fazendo agora”, afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de lançamento da Chamada Nordeste, em Pernambuco.

O edital é uma ação conjunta do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste, da Caixa Econômica Federal e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). A iniciativa tem apoio técnico da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (CNE).

Os interessados poderão acessar o formulário de inscrição a partir do dia 16 de junho nos sites dos organizadores da chamada. A submissão dos planos de negócio será aceita até setembro deste ano e o resultado será divulgado em novembro.

Nova Indústria Brasil já aplicou R$ 2,6 bi no Ceará

No âmbito da Nova Indústria Brasil (NIB), o BNDES já aprovou R$ 2,6 bilhões para a indústria do Ceará desde 2023 dentro do Plano Mais Produção (P+P).

Do total aprovado para o Estado, R$ 2,4 bilhões foram para produtividade; R$ 158,6 milhões, para exportação; e R$ 19,2 milhões para inovação. Os recursos foram destinados para modernização industrial, expansão da capacidade de produção e aumento da produtividade de micro, pequenas e médias empresas.

Para o Nordeste, foram R$ 15,4 bilhões. Em todo o país, o programa já mobilizou R$ 205 bilhões em crédito no P+P, cumprindo boa parte da meta de R$ 300 bilhões prevista para ser concluída em 2026.

“A industrialização regional fortalece a economia nacional e promove um desenvolvimento mais equilibrado, reduzindo as desigualdades. No BNDES, estamos fortalecendo os investimentos em inovação.”, explica o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Neste novo edital, dentro das áreas temáticas listadas, as propostas poderão contemplar desde a instalação de infraestrutura física, aquisição de equipamentos, instalação de plantas pilotos à capital de giro.

"Esse é mais uma ação estratégica que mostra que a Sudene está voltando a cumprir seu papel de pensar em soluções e mobilizar quem tem condição de tirar do papel os projetos que realmente fazem diferença na vida das pessoas e no desenvolvimento do Nordeste", enfatizou o superintendente da Sudene, Danilo Cabral.

