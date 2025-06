Ceará investiu R$ 170,8 milhões no Litoral Norte, afirma Seplag

Foto: Dennis Moraes/ Seplag ACARAÚ foi a quinta cidade das 19 que serão visitadas pela Caravana Ceará Um Só

Focado em infraestrutura, educação e saúde, o Governo do Ceará investiu, entre 2023 e 2024, cerca de R$ 170,8 milhões na região do litoral norte do Estado, que engloba 13 municípios. Confira quais mais abaixo.

A afirmação foi realizada pelo titular da Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE), Alexandre Cialdini, durante a realização da Caravana Ceará Um Só no município de Acaraú, nessa terça-feira, 3.

No evento, o secretário destacou as entregas do governo estadual em áreas como a de assistência social, na qual ele destaca que foram beneficiadas 11.778 famílias no período, acesso à terra e à moradia, segurança alimentar e nutricional, saneamento básico, entre outras.

“Devemos lembrar sempre que a presença do Estado está no nosso dia a dia. As políticas públicas implementadas pelo Governo do Ceará estão transformando vidas, levando mais oportunidades aos cearenses e promovendo o desenvolvimento socioeconômico dos nossos cidadãos”, ressaltou Cialdini.

Alexandre ainda explicou a necessidade e a importância da parceria entre os governos estadual e municipal para que o desenvolvimento de todo o Estado. Ele cita, inclusive, que isso é um dos maiores objetivos do programa Ceará Um Só.

“A lógica de estarmos reunidos aqui é apresentar a vocês, de maneira objetiva, os principais elementos que compõem a governança e a boa gestão pública. Entendemos que não é possível avançar nesse processo sem que os técnicos tenham uma percepção clara do seu papel no apoio aos prefeitos que aqui estão”, comunicou.

Ele complementou também que apenas por meio dessa articulação entre técnica e política, é que será possível a realização de mudanças reais na administração pública. “A gestão pública eficiente nasce da convergência entre técnica, política e participação”.

Confira quais municípios fazem parte do Litoral Norte do Ceará

Acaraú



Barroquinha



Bela Cruz



Camocim



Chaval



Cruz



Granja



Itarema



Jijoca de Jericoacoara



Marco



Martinópole



Morrinhos



Uruoca

Caravana Ceará Um Só em Acaraú

A cidade do litoral norte, Acaraú, foi a quinta, das 19 que serão visitadas pela Caravana Ceará Um Só até o dia 19 de novembro. Nesta quarta-feira, 4, a ação será na região do litoral oeste em Itapipoca. Confira o cronograma completo no fim desta matéria.

Além do Cialdini, o evento contou com o vice-prefeito do Município, Rogério Rios Silveira, do diretor da Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará (EGPCE), Saulo Braga, e do presidente do Centro de Treinamento e Desenvolvimento (Cetrede), Dimas de Oliveira.

Rogério reforçou a importância da ação do governo, falando que a sua meta é conseguir “fazer uma gestão cada vez melhor” para a população.

“O princípio básico da gestão pública é o equilíbrio entre receitas e despesas, sempre respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal. Para somar a isso, precisamos adquirir conhecimentos, sobretudo no avanço da tecnologia”, afirmou o vice-prefeito.

O diretor da EGPCE, que é parceira da Seplag na realização da Caravana Ceará Um Só, também destacou todo o conhecimento produzido pela iniciativa, que está sendo disponibilizado gratuitamente aos gestores municipais do Ceará.

Firmando ainda um termo técnico com as cidades do litoral norte para promover a qualificação dos servidores públicos da região.

“A EGPCE tem um longo histórico na formação de servidores públicos estaduais. Agora, caminha a passos largos para apoiar as gestões municipais. Assim, o conteúdo abordado durante a Caravana será transformado em uma trilha de conhecimentos na nossa plataforma virtual de ensino”, comunicou Saulo Braga.

O outro parceiro da secretaria na iniciativa, o Cetrede, representado pelo seu presidente, ressaltou que o planejamento é necessário para a realização de mudanças.“Não adianta um prefeito querer fazer muito se ele não tem uma profunda relação com o Estado e com a Federação”.

“Pouco a pouco, aquele prefeito cheio de ideias é enredado pelas coisas do dia a dia da administração pública. Daí surge a fundamental importância do planejamento. Planejar tem como pressuposto unificar aquilo que aparentemente é distinto”, declarou Dimas de Oliveira Costa.

Confira o cronograma completo da Caravana Ceará Um Só

Baturité (Maciço de Baturité): 6/5



Canindé (Sertão de Canindé): 7/5



Aracati (Litoral lesta): 13/5



Russas (Vale do Jaguaribe): 14/5



Acaraú (Litoral norte): 3/6



Itapipoca (Litoral oeste/ Vale do Curu): 4/6



Tiangua (Serra de Ibiapaba): 12/8



Sobral (Sertão de Sobral): 13/8



Tauá (Sertão de Inhamuns): 23/9



Crateús (Sertão dos Crateús): 25/9



Crato (Cariri): 21/10



Iguatu (Centro sul): 23/10



Entrevista com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) | O POVO News

Mais notícias de Economia