Alvoar terá programa que dará desconto a produtores pela qualidade do leite

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 05-06-2025: Pec Nordeste no Centro de Eventos do Ceará. (Foto: Fernanda Barros/O Povo)

A Alvoar Lácteos lançará um programa que dará desconto a produtores pela qualidade do leite. Conforme o diretor-executivo de captação da empresa, Armindo Neto, começará a funcionar em julho e pode dar uma redução de 10%, a depender do percentual de gordura, entre outros elementos.

O anúncio foi realizado durante entrevista ao O POVO na PEC Nordeste. Ao todo, a companhia tem sete fábricas espalhadas por cinco estados, além de 21 centros de distribuição, e conta com cerca de 4,5 mil colaboradores.

Para 2026, por exemplo, a meta é ampliar a produção de queijo em Morada Nova, a 168 km de Fortaleza, com investimento de R$ 150 milhões. Conforme o CEO da Alvoar, Bruno Girão, a relação da empresa com os produtores passa também por um fomento à fabricação, com visitas técnicas às fazendas.

“A gente está num movimento muito forte em busca de um melhoramento da qualidade do leite produzido pelos produtores. Ainda é muito difusa a qualidade. Tem os grandes produtores, que se preocupam muito com a qualidade, e tem os outros, pequenos, para quem a qualidade não o principal foco. Eles continuam naquela busca de ter volume a qualquer custo.”

Assim, explica que, para incentivar a melhoria nos produtos, haverá este modelo de pagamento por qualidade, não apenas por quantidade. “Se o leite produzido tem mais gordura e mais proteína, ele, portanto, vai ter um preço diferente do leite que tem uma qualidade nutricional inferior.”

Outro ponto explicado por Bruno Girão é a ideia, antecipada pelo O POVO, de abrir um ponto de apoio logístico em Iguatu, na região Centro-Sul do Estado, para dar suporte à sua fábrica de rações, em Morada Nova.



De acordo com o próprio, o porto seco traz vantagens em relação ao custo do frete. Porém, afirma não haver nada garantido e já recebeu outra proposta do município de Quixeramobim, que também terá esta infraestrutura.

“Esse porto seco permitiria uma condição de custo para produção de ração no município mais em conta do que se você faz o transporte até onde a gente tem a nossa fábrica em Morada Nova. A gente continua em fase de avaliação. O porto seco ainda está no início, mas a gente tem olhado com muito carinho porque faz parte do nosso modelo de melhorar, o custo de produção, para que seja mais barato.”

